OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 3.5.2024 KLO 10.55, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT





Oma Säästöpankki Oyj: Finanssivalvonta on tehnyt poliisille esitutkintapyynnön

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp tai Yhtiö) on saanut tiedon, että Finanssivalvonta on tehnyt poliisille esitutkintapyynnön Yhtiöön liittyvistä arvopaperimarkkinarikoksista. Samaan aikaan Finanssivalvonta on kertonut selvittävänsä tarvetta määrätä Yhtiölle hallinnollisia seuraamuksia. Lisäksi Finanssivalvonta tiedotteessaan toteaa, että Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa, ja sillä on hyvä maksuvalmius ja vakavaraisuus. Yhtiö toimii Finanssivalvonnan valvonnassa.

OmaSp tulee toimimaan täydessä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja edesauttaa asian selvittämistä.





Oma Säästöpankki Oyj





Lisätietoja:

Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh. +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi

OmaSp on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava ja Suomen kannattavin pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 45 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 500 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.