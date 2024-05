Peoples Group nomme John Landry au poste de Président et Chef de la Direction

TORONTO, 03 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Peoples est très heureux d'annoncer aujourd'hui la nomination de John Landry au poste de Président et Chef de la Direction.



John cumule 28 années d'expérience dans le domaine bancaire, acquises à travers divers marchés, fonctions et secteurs, la plus récente étant au cours des 14 dernières années, en tant que Chef National des Services de Transaction pour Citibank Canada.

Lors de ses 24 années chez Citibank, John a également occupé des postes de direction tels que Chef de la Direction de Citibank Fund Services, Directeur Technique de CitiCapital, Chef de Produit des Services de Transaction de Citibank Australie et Chef du Développement Mondial de Produits de WorldLink Payments. John a débuté sa carrière dans les opérations hypothécaires et de cartes avant de rejoindre GE Capital dans les services de cartes.

Lors de sa nomination, John a déclaré : « Le Groupe Peoples est une organisation exceptionnelle qui compte de nombreux collègues talentueux, intelligents et dévoués. La position du Groupe Peoples sur le marché et son potentiel de développement sont uniques au Canada. Nos clients sont des chefs de file dans leurs domaines respectifs, qui innovent et offrent aux Canadiens les services financiers qu'ils méritent. »

L'ancien Président et Chef de la Direction, Grant MacKenzie, a pris sa retraite après 8 ans à la barre.

« Grant a conduit Peoples à travers une période de croissance et de transformation formidables. L’équipe Peoples et moi apprécions sa contribution, et l’avenir rendu possible grâce à ses efforts pendant de nombreuses années », dit John.

« Nous sommes ravis d'accueillir John à ce poste de Direction Générale, convaincus que son expertise, acquise au cours de près de trois décennies dans des secteurs connexes, nous aidera à nous orienter stratégiquement vers une croissance continue et future sur les marchés que nous desservons. Nous savons qu'il s’intègrera parfaitement à notre culture de collaboration », a déclaré David Ghermezian, Président du Conseil d'Administration du Groupe Peoples.

John voue une passion particulière pour la culture d'équipe et favorise l'engagement auprès de la communauté. En plus de ses fonctions professionnelles, il a continuellement servi la collectivité à des postes de direction ou de membre de conseil d'administration auprès de Paiements Canada, DAREarts, Centraide (États-Unis, Australie et Canada), des Scouts, et il a été le Cadre Délégué Fondateur du Réseau du Patrimoine Noir chez Citibank Canada.

À propos du Groupe Peoples

Le Groupe Peoples propose des services financiers personnalisés et offre des interactions client de classe mondial depuis 1985. Nous avons acquis une part de marché substantielle dans le domaine des prêts commerciaux assurés et sommes le principal émetteur de cartes de paiement prépayées, tout en étant un acquéreur innovant pour les commerçants. Nous sommes une organisation entrepreneuriale qui excelle dans la personnalisation de solutions pour répondre aux besoins de nos clients. En tant que partenaire de confiance de nombreuses fintechs, nous avons fait nos preuves en leur fournissant les outils et conseils nécessaires pour les mener au succès.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.peoplesgroup.com

Contact médias

Équipe des relations avec les médias

media@peoplesgroup.com