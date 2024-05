Aktia Bank Abp

Börsmeddelande

3.5.2024 kl. 13.00

Aktia Bank Abp:s riktade aktieemission som en del av det långsiktiga aktiesparprogrammet

Aktia Bank Abp har inom ramen för aktiesparprogrammet AktiaUna 2023–2024 emitterat 79 642 nya aktier. Aktierna har emitterats med stöd av bolagsstämmans emissionsbemyndigande från 3.4.2024.

Inom ramen för aktiesparprogrammet AktiaUna, som erbjuds koncernens alla medarbetare, har deltagaren möjlighet att spara en del av sin lön och med sparsumman förvärva Aktia-aktier till ett rabatterat pris (sk. sparaktier). Programmet beskrivs närmare i Aktia Bank Abp:s års- och hållbarhetsredovisning.

De nya aktierna som emitteras är sk. sparaktier som tecknats för programdeltagarnas räkning med de sparmedel som ackumulerats under sparperioden 1.10.2023–31.3.2024. Teckningspriset är 8,46 euro per aktie, vilket motsvarar Aktia-aktiens medelkurs på Nasdaq Helsinki Oy vägd med volymen av genomförda transaktioner under perioden 1.4–30.4.2024 minskad med 10 procent.

De nya aktierna registreras i handelsregistret uppskattningsvis 16.5.2024 och upptas till handel på Nasdaq Helsinki Oy från och med uppskattningsvis 17.5.2024. Efter emissionen ökar antalet aktier i Aktia till 72 876 529 aktier. Teckningspriset avsätts i sin helhet till bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.

