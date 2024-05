Innkalling til Yara generalforsamling 2024

Yara International ASA vil avholde sin ordinære generalforsamling tirsdag, 28. mai 2024 kl. 10.00.

Innkalling til generalforsamling og alle relevante dokumenter er publisert på https://www.yara.com/investor-relations/reports-presentations/

Generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte hvor aksjonærer kan stemme elektronisk via Lumi-plattformen. Det er også mulig å forhåndsstemme eller å gi fullmakt. Det gjelder ingen påmeldingsfrist for aksjonærer for å delta på generalforsamlingen, med unntak av aksjonærer som eier forvalterregistrerte aksjer. For mer informasjon om deltakelse og stemmegivning se Innkalling til Yara generalforsamling som er tilgjengelig på https://www.yara.com/investor-relations/reports-presentations/

Kontakt

Maria Gabrielsen

Investorkontakt

M: +47 92090093

E: maria.gabrielsen@yara.com

Om Yara

Yaras formål er å sørge for mat til verdens befolkning på en ansvarlig og bærekraftig måte, og ta vare på jorden, gjennom å kutte utslippene fra produksjon av gjødsel og utvikle utslippsfrie energiløsninger.

For å drive frem det grønne skiftet innen gjødselproduksjon, skipsfart og andre kraftintensive industrier, vil Yara produsere ammoniakk med vesentlig lavere utslipp. Vi bidrar med digitale verktøy til presisjonslandbruk og jobber tett med samarbeidspartnere i alle ledd i matverdikjeden for å dele kunnskap og fremme mer effektive og bærekraftige løsninger.

Yara ble etablert i 1905 for å bekjempe hungersnøden i Europa og er i dag et ledende globalt gjødselselskap og verdens største distributør av ammoniakk. Yara har 18 000 ansatte i mer enn 60 land, og bærekraft er en integrert del av vår forretningsmodell. I 2023 hadde Yara en omsetning på 15,5 milliarder USD.

www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

