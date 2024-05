KFSH&RC ist die wertvollste Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im Nahen Osten

RIAD, Saudi-Arabien, May 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- KFSH&RC führt den Gesundheitssektor im Königreich Saudi-Arabien und im Nahen Osten an und ist zum zweiten Mal als wertvollste Gesundheitsmarke in diesen Regionen ausgezeichnet worden. Laut den Berichten von Brand Finance 2024 belegte das Krankenhaus in Saudi-Arabien Platz 9 und im Nahen Osten Platz 28. Darüber hinaus ist das KFSH&RC das einzige Krankenhaus weltweit, das zu den zehn wertvollsten Marken seines Landes zählt.



Aus dem Brand Finance Report geht hervor, dass der Markenwert des KFSH&RC um 31 % gestiegen ist und 5,6 Mrd. saudische Riyals, umgerechnet 1,5 Mrd. USD, überschritten hat. Dieser Anstieg ist das Ergebnis des unermüdlichen Engagements des Krankenhauses, die neuesten medizinischen Technologien und Behandlungen zu integrieren und eine spezialisierte medizinische Versorgung anzubieten, die den neuesten internationalen Standards entspricht.

Muhannad Kadi, Chief Corporate Communications & Marketing Officer, kommentierte die weltweite Anerkennung des KFSH&RC wie folgt: „Diese Leistung unterstreicht das Engagement des Krankenhauses, höchste Qualitätsstandards zu erreichen und eine hervorragende Gesundheitsversorgung zu bieten, sowie den bedeutenden Wert, den es seinen Nutznießern bietet.“ Er betonte, dass die Position des Krankenhauses unter den zehn wertvollsten Marken in Saudi-Arabien nicht nur seine Effektivität unterstreicht, sondern auch die positiven Auswirkungen des laufenden Wandels im Gesundheitssektor des Königreichs.

Im vergangenen Jahr hat das KFSH&RC mehrere bemerkenswerte Meilensteine erreicht, die wesentlich zur Stärke und zum Ansehen der Marke beigetragen haben. Dazu gehören die Durchführung von vier bahnbrechenden Experimenten in der Weltraummedizin, die erste vollständig robotergestützte Lebertransplantation der Welt und die Einführung eines Schnellanalysedienstes für die Sequenzierung des gesamten Genoms, der allen Begünstigten zur Verfügung steht. Darüber hinaus konnte das KFSH&RC die erfolgreiche Behandlung von 100 Patienten mit T-Zell-Lymphoblasten-Leukämie feiern – ein Beweis für unsere fortschrittlichen medizinischen Fähigkeiten und unser Engagement für die Patientenversorgung.

Im Einklang mit der saudischen Vision 2030 und den von Seiner Königlichen Hoheit, dem Kronprinzen und Premierminister, initiierten Transformationsprogrammen, die darauf abzielen, die globale Position des Königreichs zu stärken und es als Drehscheibe des Gesundheitswesens zu etablieren, wurde das KFSH&RC als das beste akademische medizinische Zentrum im Nahen Osten und Afrika eingestuft. Es sicherte sich auch den 20. Platz weltweit für zwei aufeinanderfolgende Jahre, 2023 und 2024, laut dem Global Top 250 Hospitals Report von Brand Finance. Außerdem wurde es vom Newsweek Magazine unter die 250 besten Krankenhäuser der Welt gewählt.