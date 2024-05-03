KFSH&RC 被评为沙特阿拉伯和中东地区最具价值的医疗保健品牌

沙特阿拉伯，利雅得, May 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- KFSH&RC 在沙特阿拉伯王国和中东地区的医疗保健行业中名列前茅，连续第二年被评为这些地区最具价值的医疗保健品牌。根据 Brand Finance 2024 年的报告，它在沙特阿拉伯位列第 9 位，在中东位列第 28 位。此外，KFSH&RC 还是全球唯一一家跻身沙特阿拉伯十大最具价值品牌的医院。



Brand Finance 报告显示，KFSH&RC 的品牌价值增长了 31%，超过 56 亿沙特里亚尔，相当于 15 亿美元。这一增长得益于医院坚定不移地采用最新医疗技术和疗法，以及提供符合最新国际标准的专业医疗服务。

对于 KFSH&RC 获得的全球认可度，首席企业传播与营销官 Muhannad Kadi 先生评论说：“这一成就彰显了医院致力于达到最高质量标准和提供卓越医疗服务的决心，以及医院为受益者带来的巨大价值。”他强调说，该医院跻身沙特阿拉伯十大最具价值品牌之列，不仅彰显了其效力，也体现了沙特医疗保健行业正在进行的转型所产生的积极影响。

在过去一年里，KFSH&RC 实现了几个显著里程碑，极大地提升了其品牌实力和声誉。其中包括开展了四项开创性太空医学实验，进行了世界首例全机器人肝脏移植手术，并推出了面向所有受益者的快速全基因组测序分析服务。此外，KFSH&RC 还庆祝了成功治疗 100 例 T 细胞淋巴细胞白血病患者，充分证明了该医院先进的医疗能力和对患者护理的奉献精神。

王储兼首相殿下发起的“沙特 2030 愿景”及其转型计划旨在提高沙特王国的全球地位并将其打造为医疗保健中心，而 KFSH&RC 已被评为中东和非洲顶级学术医疗中心。根据 Brand Finance 的全球 250 强医院报告，该医院还在 2023 年和 2024 年连续两年蝉联全球第 20 位。此外，它还被《新闻周刊》(Newsweek) 评为全球最佳医院 250 强。