RUBIS: Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2024 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Paris, le 3 mai 2024, 17h40

Les actionnaires de Rubis sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le :

Mardi 11 juin 2024 à 14 heures

à Eurosites Salle Wagram- 39, avenue de Wagram - 75017 Paris

L’ordre du jour, le projet de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à l’Assemblée sont détaillés dans l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (Balo) du 3 mai 2024 qui est également disponible sur le site internet de la Société (www.rubis.fr sous la rubrique « Actionnaires - Assemblée Générale - Assemblée Générale 2024 »). L’avis de convocation sera publié dans un journal d’annonces légales et au Balo le 22 mai 2024.

Les documents et informations relatives à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et sont disponibles sur le site internet de la Société (www.rubis.fr sous la rubrique « Actionnaires - Assemblée Générale - Assemblée Générale 2024 »).

Contact RUBIS – Direction juridique Tél : 01 44 17 95 95

