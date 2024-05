GROUPE GUILLIN : GROUPE GUILLIN PREND UNE PARTICIPATION DANS WOBZ, SPECIALISTE DE LA PERSONNALISATION DE CONTENANTS REUTILISABLES

GROUPE GUILLIN

Communiqué de presse

Ornans, le 3 mai 2024

GROUPE GUILLIN PREND UNE PARTICIPATION DANS WOBZ, SPECIALISTE DE LA PERSONNALISATION DE CONTENANTS REUTILISABLES

Leader européen des solutions d’emballages alimentaires, le Groupe GUILLIN annonce avoir pris ce jour une participation de 49% dans WOBZ Industries et WOBZ Distribution.

WOBZ révolutionne l’ultra personnalisation de contenants adaptés à tous les événements familiaux ou collectifs dont une large gamme de gobelets réemployables couvrant également la demande croissante des festivals et autres manifestations sportives et culturelles. Surfant sur des tendances fortes et porteuses comme la consommation nomade, la digitalisation et la conscience environnementale, WOBZ a développé un outil unique et innovant de personnalisation en ligne, connecté à un outil industriel numérique propriétaire de premier ordre. En 2023, WOBZ a réalisé un chiffre d’affaires de 10 M€, en très forte croissance, à travers plusieurs sites internet, et emploie 60 salariés.

« Nous sommes très heureux de devenir partenaire de cette belle aventure entrepreneuriale » déclare Sophie Guillin, Directrice Générale du Groupe GUILLIN. « L’énergie et la créativité qui se dégagent des équipes de WOBZ Distribution et de WOBZ Industries sont autant d’atouts qui vont nous permettre d’accélérer la digitalisation et la personnalisation de notre offre, tout en développant nos solutions réemployables. Nous aurons à cœur de mettre notre savoir-faire et notre expérience au service de ces deux jeunes start-ups connectées. »

Pour les clients du Groupe Guillin, cette prise de participation est, une fois de plus, l’opportunité d’avoir accès à une gamme encore plus étendue de solutions d’emballages alimentaires multi-matériaux répondant ainsi à l’ensemble de leurs besoins.

« Toutes les équipes de WOBZ Distribution et de WOBZ Industries s’associent à ce projet très motivant qui marque le début d’une nouvelle aventure pour nos structures. Nous allons nous adosser à un groupe solide, leader européen, qui va nous permettre de franchir un cap et accélérer notre développement notamment sur le segment des gobelets personnalisables et réemployables. C’est un challenge passionnant que nous sommes heureux de relever. » déclare Damien Fauve, actionnaire et président des deux sociétés.

A propos de Groupe Guillin :

Groupe familial français créé en 1972, le Groupe Guillin est le leader européen des solutions d’emballages alimentaires et l’interlocuteur privilégié de ses clients qu’ils interviennent dans les métiers de bouche, l’industrie agroalimentaire, les fruits et légumes ou la restauration collective. Présent commercialement dans plus de 70 pays, le Groupe innove sans cesse pour offrir à ses clients un service irréprochable et la plus large gamme du marché avec plus de 25 000 références de produits disponibles sur stock.

L’économie circulaire, l’écoconception et l’utilisation de matières premières recyclées et recyclables des emballages mis sur le marché font partie des préoccupations historiques du Groupe et constituent au quotidien un engagement prioritaire pour ses 3 000 collaborateurs.

Encourageant l’esprit d’équipe, l’excellence, le respect, l’ouverture au progrès et la performance, Groupe Guillin, coté sur Euronext Growth a réalisé un chiffre d’affaires net consolidé de 884,6 M€ en 2023.

Pour toute information complémentaire : contact@groupeguillin.fr

GROUPE GUILLIN SA – ZI – Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 25290 Ornans – France

Tel : 03.81.40.23.23 – Fax : 03.81.62.15.92 – www.groupeguillin.com - contact@groupeguillin.fr

Capital : 11 487 825 € - 349 846 303 RCS Besançon – APE 7010Z

Cotation EURONEXT GROWTH – code ISIN FR0012819381 - BLOOMBERG : GIL FP - REUTERS : GULN.LY

Pièce jointe