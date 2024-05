Uma Hispack maior busca acelerar soluções responsáveis para embalagens

BARCELONA, Espanha, May 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- a Hispack 2024 se concentrará em embalagens sustentáveis para contribuir para um futuro melhor. De 7 a 10 de maio, a maior feira de embalagens da Espanha reunirá 780 expositores de 28 países e 1.250 marcas na Gran Via, na Fira de Barcelona, para apresentar as mais recentes inovações em materiais, embalagens, contêineres, rótulos, invólucros, tecnologia e máquinas de processamento e logística. Mais de 27.000 participantes são esperados na edição de 2024.



Organizado pela Fira de Barcelona em colaboração com a Asociación Graphispack, a Hispack 2024 aumentará 18% em número de empresas e 12% em espaço de exposição e se espalhará por 36.000 m2 nos pavilhões 2 e 3, apresentando fabricantes e distribuidores líderes com a mais recente tecnologia, soluções de materiais e embalagens com foco na sustentabilidade.

Este evento registrou também um aumento no número de expositores internacionais, com quase um terço do total proveniente de fora da Espanha. A Turquia liderará a lista de países com maior número de empresas, seguida pela Itália, China, Alemanha, França, Holanda, Portugal e Reino Unido.

Tendências na feira

A sustentabilidade será o centro das atenções na Hispack 2024. As embalagens sustentáveis buscam minimizar o impacto ambiental por meio do ecodesign focado na redução de materiais, reciclagem e reutilização. O evento apresentará exemplos de como as empresas utilizam materiais reciclados ou biodegradáveis combinados com a implantação de embalagens inteligentes que melhoram a eficiência da cadeia de abastecimento, a rastreabilidade e a experiência do consumidor, junto a uma revisão dos processos de produção para reduzir a pegada de carbono.

O programa “Best in class” destacará três histórias de sucesso de embalagens internacionais: o sistema circular municipal para a coleta, lavagem e reutilização de embalagens de bebidas e alimentos para levar em Aarhus (Dinamarca), o sistema inovador para reciclar recipientes de recarga de plástico e fazer novos contêineres da Kao Corporation (Japão) e um projeto para usar a tecnologia blockchain para rastrear a reciclagem de tampas de garrafas plásticas pela AMITA Corporation (Japão).

Nesse sentido, a Hispack em colaboração com o Japan Packaging Institute promoverá o Japão como um mercado de alto potencial apresentando tendências e experiências realizadas no país, além de possibilitar contatos comerciais com representantes japoneses que participarão da feira.

Os fabricantes espanhóis de tecnologia de embalagens, entre os dez maiores exportadores do mundo, aproveitarão a Hispack para entrar em contato com os compradores dos mercados europeus, da América Latina e da região mediterrânea que visitarão a feira.

Para atendimento à imprensa, entre em contato com:

Salvador Bilurbina

E-mail: sbilurbina@firabarcelona.com

Telefone: +34628162674