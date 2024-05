Nanterre, le 6 mai 2024

Pierre Anjolras est nommé directeur général opérationnel de VINCI

Le 3 mai 2024, le Conseil d’administration de VINCI, réuni sous la présidence de Xavier Huillard, a approuvé à l’unanimité la nomination par ce dernier de Pierre Anjolras en qualité de directeur général opérationnel de VINCI.

Pierre Anjolras sera rattaché à Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI, et aura pour mission de superviser les activités opérationnelles du Groupe dans ses différents secteurs d’activité.

Pierre Anjolras a intégré le Groupe VINCI en 1999. Il acquiert une solide expérience des concessions autoroutières, en devenant directeur d’exploitation de Cofiroute en 2004 avant d’être nommé directeur général d’ASF en 2007 (deux réseaux de VINCI Autoroutes). En mai 2010, Pierre Anjolras devient directeur général délégué en charge de l’international et des Partenariats Publics Privés d’Eurovia, puis président-directeur général en 2014, et rejoint le comité exécutif de VINCI. Début 2021, Xavier Huillard nomme Pierre Anjolras président de VINCI Construction et lui confie la mission de réunir Eurovia et VINCI Construction. L’amélioration continue des performances de VINCI Construction dans ce nouveau périmètre atteste de la réussite de cette réorganisation.

Le Groupe VINCI précise que cette nomination constitue la première étape de la mise en œuvre du plan de succession de Xavier Huillard dont le mandat, en sa qualité de directeur général de VINCI, prendra fin en 2025 à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 2024.

Les mandats actuels d’administrateur et de président du Conseil d’administration de VINCI de Xavier Huillard restent en vigueur jusqu’à l’assemblée générale de 2026.

A propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

