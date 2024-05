LHV Pank vaidlustab Rahapesu Andmebüroo trahviotsuse

Rahapesu Andmebüroo (RAB) on viinud läbi väärteomenetluse, mille tulemusena järeldas, et AS LHV Pank on rikkunud Rahvusvahelise sanktsiooni seadust, ning otsustas karistada panka kokku 300 000 euro suuruse trahviga. LHV Pank RAB-i otsusega ei nõustu ning plaanib selle kohtus vaidlustada.



RAB-i menetlus puudutas kahte episoodi 2022. aastal, mille puhul järeldati, et LHV Pank oleks pidanud paremini rakendama hoolsusmeetmed, ning ühte episoodi 2023. aasta jaanuaris, mille puhul jättis LHV Pank otsuse kohaselt RAB-ile tähtaegselt esitamata teate finantssanktsiooni rikkuva tehingu tuvastamise ja finantssanktsiooni kohaldamise kohta. Otsuse järgi tekkisid puudujäägid seaduse täitmisel hooletusest.

LHV Pank võtab regulatsioonide täitmist väga tõsiselt ja on seadnud sisse kõik vajalikud lahendused finantssanktsioonidega seotud hoolsuskohustuste täitmiseks.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. LHV ettevõtetes töötab üle 1090 inimese. LHV pangateenuseid kasutab märtsi lõpu seisuga 428 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 120 000 aktiivset klienti ja LHV kindlustusega on kaitstud 164 000 klienti. LHV Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee