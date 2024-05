Correction: Share buy-back programme - week 18

Correction: Number of shares and percentage of share capital under the table was incorrect.





Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 06.05.2024

Share buy-back programme - week 18

The share buy-back programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025. Part I of the programme, for DKK 750 million and a maximum of 1,500,000 shares, is for execution in the period 1 February 2024 - 28 June 2024 and part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 1 July 2024 - 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 399,400 1,181.22 471,781,044 29 April 2024 7,400 1,180.04 8,732,296 30 April 2024 7,000 1,179.14 8,253,980 1 May 2024 7,000 1,184.45 8,291,150 2 May 2024 7,000 1,188.72 8,321,040 3 May 2024 7,000 1,180.31 8,262,170 Total under the share buy-back programme 434,800 1,181.33 513,641,680

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

434,800 shares under the present share buy-back programme(-s) corresponding to 1.6 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 1 1173 XCSE 20240429 9:04:15.509000 90 1173 XCSE 20240429 9:04:53.338000 11 1173 XCSE 20240429 9:05:29.224000 11 1173 XCSE 20240429 9:05:55.264000 13 1173 XCSE 20240429 9:06:26.704000 11 1176 XCSE 20240429 9:06:52.351000 8 1174 XCSE 20240429 9:07:07.740000 40 1174 XCSE 20240429 9:07:07.740000 14 1172 XCSE 20240429 9:07:43.493000 22 1172 XCSE 20240429 9:07:43.493000 2 1179 XCSE 20240429 9:14:20.658000 39 1180 XCSE 20240429 9:14:23.998000 3 1180 XCSE 20240429 9:14:23.998000 4 1180 XCSE 20240429 9:14:23.998000 35 1180 XCSE 20240429 9:14:31.381000 17 1181 XCSE 20240429 9:14:31.616000 16 1178 XCSE 20240429 9:15:17.397000 2 1178 XCSE 20240429 9:15:17.397000 1 1188 XCSE 20240429 9:17:36.638000 4 1188 XCSE 20240429 9:17:36.638000 8 1188 XCSE 20240429 9:17:36.638000 33 1188 XCSE 20240429 9:17:36.638000 11 1188 XCSE 20240429 9:17:47.482000 24 1186 XCSE 20240429 9:17:54.094000 23 1186 XCSE 20240429 9:17:54.136000 45 1185 XCSE 20240429 9:18:46.826000 60 1185 XCSE 20240429 9:21:17.992000 61 1186 XCSE 20240429 9:24:13.536000 1 1184 XCSE 20240429 9:26:00.865000 46 1184 XCSE 20240429 9:26:00.865000 27 1183 XCSE 20240429 9:29:06.109000 9 1183 XCSE 20240429 9:29:06.109000 34 1183 XCSE 20240429 9:29:07.029000 34 1183 XCSE 20240429 9:29:33.954000 25 1185 XCSE 20240429 9:31:30.353000 23 1184 XCSE 20240429 9:31:34.035000 5 1184 XCSE 20240429 9:34:43.164000 7 1184 XCSE 20240429 9:34:43.164000 11 1184 XCSE 20240429 9:34:43.164000 23 1183 XCSE 20240429 9:39:45.649000 24 1179 XCSE 20240429 9:47:13.773000 24 1180 XCSE 20240429 9:49:04.672000 4 1180 XCSE 20240429 9:49:04.868000 24 1184 XCSE 20240429 9:53:23.255000 23 1182 XCSE 20240429 9:53:23.388000 23 1182 XCSE 20240429 9:53:23.519000 24 1182 XCSE 20240429 9:53:23.547000 24 1182 XCSE 20240429 9:56:03.311000 11 1182 XCSE 20240429 9:56:03.311000 12 1182 XCSE 20240429 9:56:03.311000 35 1183 XCSE 20240429 10:01:02.280000 34 1182 XCSE 20240429 10:01:36.979000 12 1187 XCSE 20240429 10:04:35.753000 11 1186 XCSE 20240429 10:05:39.753000 11 1187 XCSE 20240429 10:06:30.754000 11 1187 XCSE 20240429 10:07:24.755000 11 1187 XCSE 20240429 10:08:26.754000 11 1187 XCSE 20240429 10:09:24.516000 11 1187 XCSE 20240429 10:10:21.774000 11 1187 XCSE 20240429 10:11:24.755000 11 1187 XCSE 20240429 10:12:22.753000 36 1187 XCSE 20240429 10:12:57.929000 37 1186 XCSE 20240429 10:13:13.134000 34 1185 XCSE 20240429 10:16:12.868000 31 1186 XCSE 20240429 10:19:24.907000 5 1186 XCSE 20240429 10:19:24.907000 36 1186 XCSE 20240429 10:21:14.137000 34 1185 XCSE 20240429 10:21:14.920000 25 1184 XCSE 20240429 10:28:15.325000 12 1184 XCSE 20240429 10:28:15.325000 12 1184 XCSE 20240429 10:28:15.341000 12 1184 XCSE 20240429 10:28:15.341000 12 1184 XCSE 20240429 10:28:15.341000 21 1184 XCSE 20240429 10:28:15.341000 46 1183 XCSE 20240429 10:30:02.784000 3 1182 XCSE 20240429 10:30:14.699000 36 1182 XCSE 20240429 10:31:10.611000 47 1182 XCSE 20240429 10:36:25.016000 12 1182 XCSE 20240429 10:36:25.016000 12 1182 XCSE 20240429 10:36:25.016000 67 1182 XCSE 20240429 10:47:39.174000 56 1181 XCSE 20240429 10:51:01.083000 45 1180 XCSE 20240429 10:51:30.100000 33 1179 XCSE 20240429 10:51:44.474000 12 1179 XCSE 20240429 10:51:44.474000 11 1179 XCSE 20240429 10:51:44.474000 41 1178 XCSE 20240429 10:53:28.984000 6 1178 XCSE 20240429 10:53:28.984000 37 1179 XCSE 20240429 10:57:18.784000 24 1179 XCSE 20240429 11:00:03.793000 12 1179 XCSE 20240429 11:00:03.793000 24 1177 XCSE 20240429 11:00:03.926000 24 1187 XCSE 20240429 11:21:06.000000 37 1185 XCSE 20240429 11:22:25.145000 12 1185 XCSE 20240429 11:22:25.145000 12 1185 XCSE 20240429 11:22:25.145000 45 1184 XCSE 20240429 11:25:53.453000 11 1184 XCSE 20240429 11:25:53.453000 23 1184 XCSE 20240429 11:35:37.805000 24 1183 XCSE 20240429 11:35:43.786000 1 1185 XCSE 20240429 11:42:42.753000 11 1185 XCSE 20240429 11:42:51.056000 11 1185 XCSE 20240429 11:44:24.753000 11 1185 XCSE 20240429 11:45:59.753000 11 1185 XCSE 20240429 11:47:28.484000 11 1185 XCSE 20240429 11:48:49.092000 2 1183 XCSE 20240429 11:50:10.776000 32 1183 XCSE 20240429 11:50:10.776000 36 1182 XCSE 20240429 11:50:11.526000 35 1181 XCSE 20240429 11:54:37.434000 7 1182 XCSE 20240429 12:01:00.554000 25 1182 XCSE 20240429 12:01:00.554000 35 1180 XCSE 20240429 12:02:40.005000 11 1180 XCSE 20240429 12:02:40.005000 1 1180 XCSE 20240429 12:02:40.005000 28 1179 XCSE 20240429 12:11:31.727000 17 1179 XCSE 20240429 12:11:31.727000 35 1178 XCSE 20240429 12:11:31.771000 13 1178 XCSE 20240429 12:11:33.532000 25 1178 XCSE 20240429 12:11:33.532000 10 1178 XCSE 20240429 12:11:33.532000 35 1177 XCSE 20240429 12:13:08.220000 1 1177 XCSE 20240429 12:13:08.220000 2 1177 XCSE 20240429 12:17:59.488000 25 1179 XCSE 20240429 12:23:28.422000 11 1179 XCSE 20240429 12:24:37.926000 8 1179 XCSE 20240429 12:25:49.754000 1 1179 XCSE 20240429 12:25:49.754000 3 1179 XCSE 20240429 12:25:49.754000 48 1178 XCSE 20240429 12:36:21.217000 45 1178 XCSE 20240429 12:40:39.703000 48 1177 XCSE 20240429 12:48:06.703000 10 1177 XCSE 20240429 12:48:06.703000 1 1177 XCSE 20240429 12:48:06.719000 12 1177 XCSE 20240429 12:48:06.719000 58 1177 XCSE 20240429 12:48:06.719000 50 1179 XCSE 20240429 13:02:31.124000 30 1179 XCSE 20240429 13:02:31.124000 50 1179 XCSE 20240429 13:02:31.142000 10 1178 XCSE 20240429 13:09:24.980000 24 1178 XCSE 20240429 13:13:00.268000 14 1178 XCSE 20240429 13:13:00.268000 10 1178 XCSE 20240429 13:13:00.268000 12 1177 XCSE 20240429 13:14:54.117000 40 1180 XCSE 20240429 13:25:06.267000 11 1180 XCSE 20240429 13:25:06.267000 48 1180 XCSE 20240429 13:25:06.267000 24 1180 XCSE 20240429 13:25:06.267000 18 1180 XCSE 20240429 13:25:06.267000 11 1180 XCSE 20240429 13:26:55.989000 25 1178 XCSE 20240429 13:28:06.138000 1 1178 XCSE 20240429 13:49:08.154000 7 1179 XCSE 20240429 13:49:57.374000 20 1179 XCSE 20240429 13:49:57.374000 50 1179 XCSE 20240429 13:49:57.374000 34 1180 XCSE 20240429 13:54:45.580000 19 1180 XCSE 20240429 13:56:53.283000 3 1180 XCSE 20240429 13:59:47.931000 15 1180 XCSE 20240429 13:59:47.931000 22 1180 XCSE 20240429 14:03:43.100000 34 1178 XCSE 20240429 14:12:02.554000 11 1178 XCSE 20240429 14:12:02.554000 24 1178 XCSE 20240429 14:21:02.578000 3 1179 XCSE 20240429 14:23:47.703000 50 1179 XCSE 20240429 14:23:47.703000 6 1179 XCSE 20240429 14:23:47.703000 18 1179 XCSE 20240429 14:23:47.703000 54 1179 XCSE 20240429 14:29:03.658000 35 1179 XCSE 20240429 14:29:03.658000 14 1179 XCSE 20240429 14:29:03.658000 47 1178 XCSE 20240429 14:30:03.684000 48 1178 XCSE 20240429 14:30:03.727000 26 1177 XCSE 20240429 14:30:59.622000 10 1177 XCSE 20240429 14:30:59.622000 12 1177 XCSE 20240429 14:30:59.622000 47 1176 XCSE 20240429 14:33:07.395000 12 1176 XCSE 20240429 14:33:07.395000 9 1175 XCSE 20240429 14:33:36.418000 49 1175 XCSE 20240429 14:33:36.418000 11 1175 XCSE 20240429 14:33:36.418000 20 1174 XCSE 20240429 14:33:36.471000 58 1173 XCSE 20240429 14:38:09.302000 13 1172 XCSE 20240429 14:42:11.499000 33 1172 XCSE 20240429 14:42:11.508000 11 1172 XCSE 20240429 14:42:11.508000 47 1171 XCSE 20240429 14:42:39.917000 600 1170 XCSE 20240429 14:42:39.917166 6 1172 XCSE 20240429 14:49:22.962000 3 1172 XCSE 20240429 14:49:22.962000 1 1172 XCSE 20240429 14:49:22.962000 7 1172 XCSE 20240429 14:49:22.962000 48 1172 XCSE 20240429 14:49:22.962000 1 1172 XCSE 20240429 14:49:22.962000 45 1172 XCSE 20240429 14:49:22.962000 7 1172 XCSE 20240429 14:49:22.962000 25 1172 XCSE 20240429 14:49:22.962000 1 1173 XCSE 20240429 14:54:10.247000 7 1173 XCSE 20240429 14:54:10.247000 3 1173 XCSE 20240429 14:54:10.247000 30 1173 XCSE 20240429 14:54:10.247000 3 1173 XCSE 20240429 14:54:10.247000 32 1173 XCSE 20240429 14:54:10.247000 4 1173 XCSE 20240429 14:55:51.753000 7 1173 XCSE 20240429 14:55:51.753000 11 1173 XCSE 20240429 14:58:18.755000 1 1178 XCSE 20240429 15:06:03.578000 48 1178 XCSE 20240429 15:20:33.886000 12 1178 XCSE 20240429 15:20:33.886000 36 1179 XCSE 20240429 15:30:13.505000 39 1179 XCSE 20240429 15:30:13.773000 49 1179 XCSE 20240429 15:30:13.773000 36 1179 XCSE 20240429 15:31:23.527000 35 1178 XCSE 20240429 15:31:58.962000 27 1181 XCSE 20240429 15:37:33.460000 8 1181 XCSE 20240429 15:39:01.752000 3 1181 XCSE 20240429 15:39:01.752000 3 1180 XCSE 20240429 15:40:19.562000 36 1181 XCSE 20240429 15:44:37.105000 7 1182 XCSE 20240429 15:45:45.215000 23 1182 XCSE 20240429 15:45:45.215000 11 1182 XCSE 20240429 15:46:11.718000 11 1182 XCSE 20240429 15:46:41.753000 11 1182 XCSE 20240429 15:47:09.045000 11 1182 XCSE 20240429 15:47:38.985000 12 1182 XCSE 20240429 15:48:06.753000 10 1182 XCSE 20240429 15:48:39.754000 1 1182 XCSE 20240429 15:48:39.754000 50 1183 XCSE 20240429 15:51:39.908000 26 1183 XCSE 20240429 15:51:39.908000 10 1183 XCSE 20240429 15:52:17.060000 1 1183 XCSE 20240429 15:52:17.060000 67 1184 XCSE 20240429 15:58:03.028000 25 1183 XCSE 20240429 15:58:50.711000 42 1183 XCSE 20240429 15:58:50.711000 48 1184 XCSE 20240429 16:00:08.347000 17 1184 XCSE 20240429 16:00:08.347000 11 1184 XCSE 20240429 16:00:40.880000 13 1184 XCSE 20240429 16:00:59.298000 11 1184 XCSE 20240429 16:01:17.754000 11 1184 XCSE 20240429 16:01:33.753000 10 1184 XCSE 20240429 16:01:51.753000 1 1184 XCSE 20240429 16:01:51.753000 12 1184 XCSE 20240429 16:02:09.753000 7 1184 XCSE 20240429 16:02:28.443000 4 1184 XCSE 20240429 16:02:28.443000 3 1184 XCSE 20240429 16:02:44.162000 8 1184 XCSE 20240429 16:02:44.162000 11 1184 XCSE 20240429 16:03:01.753000 12 1184 XCSE 20240429 16:03:19.753000 8 1184 XCSE 20240429 16:03:36.753000 3 1184 XCSE 20240429 16:03:36.753000 11 1184 XCSE 20240429 16:03:54.180000 11 1184 XCSE 20240429 16:04:11.260000 11 1184 XCSE 20240429 16:04:32.017000 11 1184 XCSE 20240429 16:04:49.753000 8 1184 XCSE 20240429 16:05:11.026000 3 1184 XCSE 20240429 16:05:11.026000 42 1183 XCSE 20240429 16:05:13.853000 3 1183 XCSE 20240429 16:05:13.853000 48 1182 XCSE 20240429 16:06:31.092000 12 1182 XCSE 20240429 16:06:31.092000 50 1183 XCSE 20240429 16:20:27.239000 34 1183 XCSE 20240429 16:20:27.239000 1 1183 XCSE 20240429 16:20:27.469000 31 1183 XCSE 20240429 16:20:37.406000 53 1183 XCSE 20240429 16:20:42.727000 3 1183 XCSE 20240429 16:23:14.114000 40 1183 XCSE 20240429 16:23:14.114000 35 1183 XCSE 20240429 16:23:14.140000 2 1183 XCSE 20240429 16:23:50.748000 13 1183 XCSE 20240429 16:23:59.823000 61 1183 XCSE 20240429 16:24:05.892000 1 1183 XCSE 20240429 16:27:03.069000 23 1182 XCSE 20240429 16:27:52.998000 24 1183 XCSE 20240429 16:27:53.797000 13 1183 XCSE 20240429 16:29:18.076000 1 1183 XCSE 20240429 16:30:19.289000 2 1183 XCSE 20240429 16:30:30.811000 12 1183 XCSE 20240429 16:30:30.874000 11 1183 XCSE 20240429 16:30:36.383000 49 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000 3 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000 3 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000 3 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000 9 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000 11 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000 3 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000 46 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000 3 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000 8 1184 XCSE 20240429 16:35:19.988000 1 1184 XCSE 20240429 16:35:20.056000 61 1183 XCSE 20240429 16:35:26.752000 12 1183 XCSE 20240429 16:35:26.752000 64 1182 XCSE 20240429 16:35:27.503000 7 1182 XCSE 20240429 16:35:27.503000 2 1183 XCSE 20240429 16:36:48.041000 12 1183 XCSE 20240429 16:37:39.076000 53 1183 XCSE 20240429 16:38:01.588000 35 1182 XCSE 20240429 16:38:01.605000 35 1184 XCSE 20240429 16:49:01.977383 75 1184 XCSE 20240429 16:49:01.977389 492 1184 XCSE 20240429 16:49:01.977405 12 1185 XCSE 20240430 9:00:20.281000 11 1185 XCSE 20240430 9:00:20.281000 6 1180 XCSE 20240430 9:03:22.663000 46 1179 XCSE 20240430 9:09:18.556000 47 1176 XCSE 20240430 9:09:18.573000 13 1175 XCSE 20240430 9:09:20.556000 2 1173 XCSE 20240430 9:12:12.328000 2 1176 XCSE 20240430 9:17:08.478000 1 1180 XCSE 20240430 9:17:08.512000 7 1181 XCSE 20240430 9:17:08.530000 14 1181 XCSE 20240430 9:17:08.530000 37 1180 XCSE 20240430 9:20:04.183000 22 1180 XCSE 20240430 9:20:04.183000 1 1181 XCSE 20240430 9:24:59.012000 34 1182 XCSE 20240430 9:25:07.009000 45 1181 XCSE 20240430 9:32:47.655000 47 1180 XCSE 20240430 9:32:48.067000 1 1183 XCSE 20240430 9:32:53.362000 3 1184 XCSE 20240430 9:32:55.299000 33 1184 XCSE 20240430 9:32:55.299000 6 1184 XCSE 20240430 9:32:55.317000 3 1183 XCSE 20240430 9:32:55.319000 47 1183 XCSE 20240430 9:32:55.320000 3 1183 XCSE 20240430 9:32:55.320000 54 1183 XCSE 20240430 9:32:55.359000 50 1183 XCSE 20240430 9:32:55.359000 1 1183 XCSE 20240430 9:32:55.379000 36 1183 XCSE 20240430 9:32:56.296000 50 1183 XCSE 20240430 9:32:56.296000 11 1183 XCSE 20240430 9:33:23.578000 11 1183 XCSE 20240430 9:33:59.625000 5 1183 XCSE 20240430 9:34:40.580000 1 1183 XCSE 20240430 9:34:56.579000 6 1183 XCSE 20240430 9:35:05.453000 36 1182 XCSE 20240430 9:35:05.473000 24 1181 XCSE 20240430 9:35:05.704000 24 1180 XCSE 20240430 9:35:25.909000 25 1179 XCSE 20240430 9:36:19.665000 12 1179 XCSE 20240430 9:36:19.665000 3 1177 XCSE 20240430 9:37:00.030000 21 1177 XCSE 20240430 9:37:00.048000 3 1177 XCSE 20240430 9:37:00.048000 23 1176 XCSE 20240430 9:37:55.176000 5 1177 XCSE 20240430 9:51:39.750000 40 1177 XCSE 20240430 9:51:39.750000 7 1177 XCSE 20240430 9:51:43.155000 50 1177 XCSE 20240430 9:51:43.155000 40 1178 XCSE 20240430 9:57:17.407000 3 1178 XCSE 20240430 9:57:17.407000 1 1178 XCSE 20240430 9:57:17.407000 24 1178 XCSE 20240430 9:57:17.407000 4 1176 XCSE 20240430 9:58:11.268000 44 1177 XCSE 20240430 9:58:19.258000 4 1177 XCSE 20240430 9:58:19.258000 6 1177 XCSE 20240430 9:58:40.075000 5 1177 XCSE 20240430 9:58:40.075000 11 1177 XCSE 20240430 9:59:18.537000 6 1176 XCSE 20240430 9:59:53.040000 24 1177 XCSE 20240430 10:10:19.473000 46 1178 XCSE 20240430 10:10:19.473000 50 1178 XCSE 20240430 10:10:19.473000 14 1178 XCSE 20240430 10:10:19.473000 26 1178 XCSE 20240430 10:10:19.482000 24 1176 XCSE 20240430 10:10:23.651000 2 1177 XCSE 20240430 10:12:19.986000 31 1176 XCSE 20240430 10:12:26.941000 6 1178 XCSE 20240430 10:18:13.799000 1 1178 XCSE 20240430 10:18:13.799000 47 1179 XCSE 20240430 10:19:28.611000 3 1179 XCSE 20240430 10:19:28.611000 30 1179 XCSE 20240430 10:19:28.630000 29 1177 XCSE 20240430 10:19:33.645000 11 1179 XCSE 20240430 10:22:39.927000 1 1179 XCSE 20240430 10:23:29.578000 11 1179 XCSE 20240430 10:23:29.578000 11 1179 XCSE 20240430 10:24:21.469000 18 1177 XCSE 20240430 10:24:23.427000 18 1177 XCSE 20240430 10:24:23.427000 11 1177 XCSE 20240430 10:24:23.427000 7 1178 XCSE 20240430 10:28:02.580000 1 1178 XCSE 20240430 10:28:02.580000 3 1178 XCSE 20240430 10:28:02.580000 11 1178 XCSE 20240430 10:28:58.578000 11 1178 XCSE 20240430 10:29:53.972000 1 1178 XCSE 20240430 10:30:56.409000 1 1178 XCSE 20240430 10:30:56.409000 1 1178 XCSE 20240430 10:30:56.409000 9 1178 XCSE 20240430 10:30:56.409000 11 1178 XCSE 20240430 10:31:58.060000 11 1178 XCSE 20240430 10:32:54.578000 11 1178 XCSE 20240430 10:33:56.509000 8 1178 XCSE 20240430 10:34:53.580000 3 1178 XCSE 20240430 10:34:53.580000 3 1178 XCSE 20240430 10:35:50.580000 6 1178 XCSE 20240430 10:35:50.580000 1 1178 XCSE 20240430 10:35:50.580000 1 1178 XCSE 20240430 10:35:50.580000 18 1176 XCSE 20240430 10:36:01.303000 28 1176 XCSE 20240430 10:36:01.303000 12 1176 XCSE 20240430 10:36:01.303000 9 1176 XCSE 20240430 10:36:01.303000 3 1176 XCSE 20240430 10:36:01.303000 69 1175 XCSE 20240430 10:36:02.380000 4 1174 XCSE 20240430 10:36:58.095000 39 1174 XCSE 20240430 10:36:58.095000 31 1173 XCSE 20240430 10:40:06.268000 4 1173 XCSE 20240430 10:41:41.380000 11 1173 XCSE 20240430 10:41:41.380000 1 1173 XCSE 20240430 10:41:41.380000 11 1173 XCSE 20240430 10:43:58.870000 31 1173 XCSE 20240430 10:43:58.870000 16 1173 XCSE 20240430 10:43:58.870000 11 1173 XCSE 20240430 10:43:58.870000 5 1175 XCSE 20240430 10:58:44.664000 19 1175 XCSE 20240430 10:58:44.664000 4 1175 XCSE 20240430 10:58:44.664000 8 1175 XCSE 20240430 10:58:44.664000 36 1174 XCSE 20240430 10:58:47.464000 6 1174 XCSE 20240430 11:03:40.269000 1 1174 XCSE 20240430 11:03:40.301000 14 1178 XCSE 20240430 11:10:58.816000 5 1178 XCSE 20240430 11:11:58.084000 14 1178 XCSE 20240430 11:11:58.084000 14 1178 XCSE 20240430 11:12:01.100000 37 1178 XCSE 20240430 11:13:38.239000 10 1178 XCSE 20240430 11:13:38.239000 34 1178 XCSE 20240430 11:13:38.244000 42 1177 XCSE 20240430 11:17:14.321000 4 1177 XCSE 20240430 11:17:14.321000 7 1177 XCSE 20240430 11:17:14.321000 4 1177 XCSE 20240430 11:17:14.330000 49 1177 XCSE 20240430 11:17:14.330000 4 1177 XCSE 20240430 11:17:14.330000 21 1176 XCSE 20240430 11:18:57.042000 21 1175 XCSE 20240430 11:28:36.117000 25 1175 XCSE 20240430 11:28:36.117000 11 1175 XCSE 20240430 11:28:36.117000 12 1175 XCSE 20240430 11:28:36.117000 11 1175 XCSE 20240430 11:28:36.117000 11 1175 XCSE 20240430 11:28:36.117000 78 1175 XCSE 20240430 11:28:36.121000 28 1175 XCSE 20240430 11:30:49.607000 11 1177 XCSE 20240430 11:40:24.372000 41 1176 XCSE 20240430 11:41:23.936000 25 1176 XCSE 20240430 11:43:31.246000 14 1176 XCSE 20240430 11:49:52.841000 30 1176 XCSE 20240430 11:49:52.841000 14 1176 XCSE 20240430 11:49:52.841000 60 1175 XCSE 20240430 11:55:02.936000 61 1175 XCSE 20240430 11:55:02.953000 49 1175 XCSE 20240430 11:55:02.974000 49 1175 XCSE 20240430 11:55:37.785000 48 1175 XCSE 20240430 11:55:39.918000 10 1177 XCSE 20240430 12:13:51.065000 11 1177 XCSE 20240430 12:15:25.457000 32 1178 XCSE 20240430 12:19:51.072000 11 1178 XCSE 20240430 12:21:06.770000 36 1178 XCSE 20240430 12:23:05.712000 1 1178 XCSE 20240430 12:29:51.513000 36 1178 XCSE 20240430 12:31:30.256000 46 1178 XCSE 20240430 12:40:03.296000 46 1177 XCSE 20240430 12:41:00.513000 42 1178 XCSE 20240430 12:51:38.652000 16 1178 XCSE 20240430 12:53:30.274000 19 1178 XCSE 20240430 12:53:30.274000 11 1179 XCSE 20240430 12:55:44.163000 22 1179 XCSE 20240430 12:55:44.163000 28 1178 XCSE 20240430 13:01:17.051000 18 1178 XCSE 20240430 13:07:31.825000 11 1178 XCSE 20240430 13:07:31.825000 5 1178 XCSE 20240430 13:07:31.825000 4 1179 XCSE 20240430 13:20:09.235000 1 1179 XCSE 20240430 13:20:09.245000 10 1178 XCSE 20240430 13:22:18.249000 50 1180 XCSE 20240430 13:24:00.749000 72 1180 XCSE 20240430 13:24:00.783000 3 1178 XCSE 20240430 13:26:42.332000 60 1178 XCSE 20240430 13:41:20.213000 12 1178 XCSE 20240430 13:41:20.213000 50 1178 XCSE 20240430 13:41:20.233000 68 1177 XCSE 20240430 13:41:22.101000 1 1180 XCSE 20240430 13:54:05.530000 5 1183 XCSE 20240430 14:03:06.536000 3 1183 XCSE 20240430 14:03:06.536000 32 1183 XCSE 20240430 14:03:06.536000 35 1183 XCSE 20240430 14:03:06.542000 2 1182 XCSE 20240430 14:03:07.024000 2 1182 XCSE 20240430 14:03:07.064000 3 1182 XCSE 20240430 14:03:07.126000 47 1181 XCSE 20240430 14:04:27.707000 95 1182 XCSE 20240430 14:17:11.741000 60 1181 XCSE 20240430 14:19:23.835000 72 1181 XCSE 20240430 14:22:48.193000 79 1181 XCSE 20240430 14:26:34.322000 80 1180 XCSE 20240430 14:30:01.130000 11 1180 XCSE 20240430 14:30:01.131000 47 1179 XCSE 20240430 14:30:53.986000 20 1179 XCSE 20240430 14:31:02.818000 11 1181 XCSE 20240430 14:37:11.579000 8 1181 XCSE 20240430 14:37:52.432000 3 1181 XCSE 20240430 14:37:52.432000 11 1181 XCSE 20240430 14:38:27.282000 11 1181 XCSE 20240430 14:39:04.044000 11 1181 XCSE 20240430 14:39:46.966000 12 1181 XCSE 20240430 14:40:31.579000 11 1181 XCSE 20240430 14:41:15.560000 1 1181 XCSE 20240430 14:42:02.025000 6 1181 XCSE 20240430 14:42:02.025000 4 1181 XCSE 20240430 14:42:02.025000 2 1181 XCSE 20240430 14:42:45.578000 10 1181 XCSE 20240430 14:42:45.578000 1 1181 XCSE 20240430 14:43:20.051000 10 1181 XCSE 20240430 14:43:20.051000 7 1181 XCSE 20240430 14:44:01.578000 4 1181 XCSE 20240430 14:44:01.578000 3 1181 XCSE 20240430 14:44:48.055000 8 1181 XCSE 20240430 14:44:48.055000 11 1181 XCSE 20240430 14:45:30.579000 1 1181 XCSE 20240430 14:46:17.580000 7 1181 XCSE 20240430 14:46:17.580000 3 1181 XCSE 20240430 14:46:17.580000 4 1181 XCSE 20240430 14:48:05.578000 7 1181 XCSE 20240430 14:48:05.578000 11 1181 XCSE 20240430 14:50:18.584000 11 1181 XCSE 20240430 14:52:16.588000 11 1181 XCSE 20240430 14:54:30.579000 11 1181 XCSE 20240430 14:56:31.253000 11 1181 XCSE 20240430 14:58:49.579000 6 1179 XCSE 20240430 14:59:51.362000 61 1179 XCSE 20240430 14:59:51.362000 2 1179 XCSE 20240430 14:59:51.362000 1 1179 XCSE 20240430 14:59:51.379000 8 1179 XCSE 20240430 14:59:51.379000 1 1179 XCSE 20240430 14:59:51.379000 15 1179 XCSE 20240430 14:59:51.379000 55 1179 XCSE 20240430 14:59:51.379000 15 1178 XCSE 20240430 14:59:54.977000 54 1178 XCSE 20240430 14:59:54.977000 2 1177 XCSE 20240430 14:59:55.105000 58 1177 XCSE 20240430 14:59:55.106000 1 1177 XCSE 20240430 14:59:55.106000 23 1177 XCSE 20240430 15:03:16.012000 11 1177 XCSE 20240430 15:03:16.012000 11 1177 XCSE 20240430 15:03:16.012000 11 1177 XCSE 20240430 15:03:16.012000 56 1177 XCSE 20240430 15:03:24.752000 60 1179 XCSE 20240430 15:12:04.431000 17 1178 XCSE 20240430 15:15:21.173000 41 1178 XCSE 20240430 15:20:23.233000 5 1178 XCSE 20240430 15:20:23.233000 46 1177 XCSE 20240430 15:21:22.222000 11 1177 XCSE 20240430 15:21:22.222000 45 1176 XCSE 20240430 15:23:34.218000 12 1176 XCSE 20240430 15:23:34.218000 14 1176 XCSE 20240430 15:25:38.175000 20 1176 XCSE 20240430 15:25:38.175000 11 1177 XCSE 20240430 15:27:39.206000 6 1177 XCSE 20240430 15:28:07.579000 5 1177 XCSE 20240430 15:28:07.579000 2 1177 XCSE 20240430 15:28:34.365000 9 1177 XCSE 20240430 15:28:34.365000 11 1177 XCSE 20240430 15:29:06.224000 57 1177 XCSE 20240430 15:30:57.130000 11 1179 XCSE 20240430 15:31:48.476000 47 1179 XCSE 20240430 15:32:34.533000 7 1180 XCSE 20240430 15:35:08.983000 1 1180 XCSE 20240430 15:35:08.983000 3 1180 XCSE 20240430 15:35:08.983000 12 1181 XCSE 20240430 15:36:04.579000 8 1181 XCSE 20240430 15:38:15.579000 3 1181 XCSE 20240430 15:38:15.579000 25 1182 XCSE 20240430 15:57:10.580000 1 1182 XCSE 20240430 15:57:10.580000 1 1182 XCSE 20240430 15:57:10.580000 2 1182 XCSE 20240430 15:57:10.580000 1 1182 XCSE 20240430 15:57:10.580000 40 1182 XCSE 20240430 15:57:10.580000 11 1182 XCSE 20240430 15:57:10.580000 1 1182 XCSE 20240430 15:57:12.622000 10 1182 XCSE 20240430 15:57:12.622000 94 1181 XCSE 20240430 15:57:13.215000 68 1180 XCSE 20240430 16:01:20.000000 56 1179 XCSE 20240430 16:02:04.492000 40 1178 XCSE 20240430 16:02:05.429000 1 1182 XCSE 20240430 16:12:13.223000 10 1182 XCSE 20240430 16:12:13.223000 11 1182 XCSE 20240430 16:12:22.427000 11 1182 XCSE 20240430 16:12:30.579000 6 1182 XCSE 20240430 16:12:39.579000 5 1182 XCSE 20240430 16:12:39.579000 11 1182 XCSE 20240430 16:12:47.664000 11 1182 XCSE 20240430 16:12:56.579000 11 1182 XCSE 20240430 16:13:04.554000 12 1182 XCSE 20240430 16:13:13.580000 1 1182 XCSE 20240430 16:13:13.580000 11 1182 XCSE 20240430 16:13:22.804000 100 1182 XCSE 20240430 16:19:44.587465 89 1182 XCSE 20240430 16:19:44.607081 11 1182 XCSE 20240430 16:19:44.607154 2 1182 XCSE 20240430 16:19:52.585358 98 1182 XCSE 20240430 16:22:12.172381 1 1182 XCSE 20240430 16:22:19.211963 38 1182 XCSE 20240430 16:22:19.221882 61 1182 XCSE 20240430 16:22:19.268260 12 1182 XCSE 20240430 16:22:22.647754 12 1182 XCSE 20240430 16:22:52.089306 23 1182 XCSE 20240430 16:22:53.489889 16 1182 XCSE 20240430 16:23:01.072348 11 1182 XCSE 20240430 16:24:41.070633 26 1182 XCSE 20240430 16:25:35.845521 65 1182 XCSE 20240430 16:27:16.352022 35 1182 XCSE 20240430 16:27:16.352090 13 1182 XCSE 20240430 16:27:16.369283 87 1182 XCSE 20240430 16:27:16.370772 30 1182 XCSE 20240430 16:27:16.370805 70 1182 XCSE 20240430 16:27:16.374013 67 1182 XCSE 20240430 16:27:16.374013 100 1182 XCSE 20240430 16:27:16.374047 100 1182 XCSE 20240430 16:27:16.483104 2 1182 XCSE 20240430 16:27:23.373517 98 1182 XCSE 20240430 16:27:23.951823 21 1182 XCSE 20240430 16:27:28.187379 21 1182 XCSE 20240430 16:27:30.719927 23 1182 XCSE 20240430 16:33:40.968741 35 1182 XCSE 20240430 16:33:41.009257 15 1182 XCSE 20240430 16:33:41.080084 27 1182 XCSE 20240430 16:33:41.508390 12 1175 XCSE 20240501 9:00:02.257000 11 1177 XCSE 20240501 9:02:43.567000 37 1176 XCSE 20240501 9:02:43.667000 20 1178 XCSE 20240501 9:08:15.789000 27 1178 XCSE 20240501 9:08:15.789000 48 1178 XCSE 20240501 9:10:16.056000 46 1183 XCSE 20240501 9:17:35.831000 50 1183 XCSE 20240501 9:17:35.840000 50 1183 XCSE 20240501 9:17:38.799000 50 1183 XCSE 20240501 9:27:54.759000 47 1185 XCSE 20240501 9:47:00.223000 48 1186 XCSE 20240501 9:47:10.183000 34 1187 XCSE 20240501 9:48:35.823000 30 1188 XCSE 20240501 9:52:18.370000 36 1188 XCSE 20240501 9:52:18.370000 24 1188 XCSE 20240501 9:52:18.370000 36 1190 XCSE 20240501 10:00:01.059000 5 1190 XCSE 20240501 10:00:01.059000 7 1190 XCSE 20240501 10:00:01.059000 34 1189 XCSE 20240501 10:00:51.576000 35 1188 XCSE 20240501 10:01:01.061000 23 1187 XCSE 20240501 10:10:00.955000 20 1189 XCSE 20240501 10:14:14.028000 11 1189 XCSE 20240501 10:14:14.028000 31 1189 XCSE 20240501 10:17:31.929000 3 1189 XCSE 20240501 10:17:31.949000 25 1187 XCSE 20240501 10:26:47.488000 5 1187 XCSE 20240501 10:29:05.559000 35 1187 XCSE 20240501 10:33:36.121000 34 1187 XCSE 20240501 10:37:50.856000 34 1186 XCSE 20240501 10:39:32.213000 2 1186 XCSE 20240501 10:39:32.213000 34 1185 XCSE 20240501 10:59:16.236000 11 1185 XCSE 20240501 10:59:16.236000 12 1185 XCSE 20240501 10:59:16.236000 9 1185 XCSE 20240501 10:59:16.236000 2 1185 XCSE 20240501 10:59:16.236000 11 1185 XCSE 20240501 10:59:16.236000 50 1188 XCSE 20240501 10:59:37.452000 7 1188 XCSE 20240501 10:59:37.471000 32 1187 XCSE 20240501 10:59:37.487000 36 1187 XCSE 20240501 10:59:37.487000 70 1187 XCSE 20240501 10:59:37.489000 20 1186 XCSE 20240501 10:59:44.873000 38 1187 XCSE 20240501 11:01:07.019000 6 1187 XCSE 20240501 11:01:07.019000 7 1187 XCSE 20240501 11:01:07.019000 34 1187 XCSE 20240501 11:01:07.019000 21 1187 XCSE 20240501 11:01:07.019000 1 1187 XCSE 20240501 11:01:07.039000 50 1187 XCSE 20240501 11:01:07.039000 5 1187 XCSE 20240501 11:01:07.058000 6 1187 XCSE 20240501 11:01:07.076000 6 1187 XCSE 20240501 11:01:07.094000 5 1187 XCSE 20240501 11:01:07.113000 6 1187 XCSE 20240501 11:01:07.131000 12 1186 XCSE 20240501 11:03:59.858000 2 1184 XCSE 20240501 11:05:34.078000 10 1184 XCSE 20240501 11:08:31.572000 12 1184 XCSE 20240501 11:08:51.036000 8 1184 XCSE 20240501 11:08:51.036000 17 1184 XCSE 20240501 11:10:52.027000 28 1184 XCSE 20240501 11:10:52.027000 45 1183 XCSE 20240501 11:10:55.275000 23 1182 XCSE 20240501 11:14:10.712000 11 1182 XCSE 20240501 11:14:10.732000 20 1181 XCSE 20240501 11:17:08.300000 58 1182 XCSE 20240501 11:25:21.738000 2 1182 XCSE 20240501 11:25:21.738000 16 1182 XCSE 20240501 11:25:21.738000 20 1182 XCSE 20240501 11:25:21.738000 32 1182 XCSE 20240501 11:25:21.738000 32 1182 XCSE 20240501 11:25:21.738000 8 1182 XCSE 20240501 11:29:05.554000 4 1181 XCSE 20240501 11:33:43.034000 36 1182 XCSE 20240501 11:38:09.414000 21 1183 XCSE 20240501 11:43:06.313000 23 1182 XCSE 20240501 11:50:44.013000 12 1182 XCSE 20240501 11:50:44.013000 34 1181 XCSE 20240501 12:04:22.601000 4 1181 XCSE 20240501 12:04:22.601000 7 1181 XCSE 20240501 12:04:22.602000 40 1181 XCSE 20240501 12:04:22.602000 35 1183 XCSE 20240501 12:08:02.430000 17 1182 XCSE 20240501 12:10:38.079000 6 1182 XCSE 20240501 12:11:18.128000 17 1182 XCSE 20240501 12:11:18.128000 16 1181 XCSE 20240501 12:14:25.636000 9 1180 XCSE 20240501 12:16:40.367000 3 1184 XCSE 20240501 12:42:55.555000 50 1184 XCSE 20240501 12:42:55.555000 50 1184 XCSE 20240501 12:42:55.576000 50 1184 XCSE 20240501 12:42:55.599000 6 1184 XCSE 20240501 12:42:55.599000 50 1184 XCSE 20240501 12:42:55.600000 5 1184 XCSE 20240501 12:42:55.613000 35 1184 XCSE 20240501 12:43:33.405000 50 1184 XCSE 20240501 12:43:33.425000 50 1184 XCSE 20240501 12:43:33.426000 50 1184 XCSE 20240501 12:43:33.426000 50 1184 XCSE 20240501 12:43:33.443000 5 1184 XCSE 20240501 12:43:33.443000 5 1184 XCSE 20240501 12:43:33.462000 7 1184 XCSE 20240501 12:45:14.086000 50 1184 XCSE 20240501 12:45:14.086000 7 1184 XCSE 20240501 12:45:14.105000 10 1185 XCSE 20240501 13:01:33.469000 2 1184 XCSE 20240501 13:11:02.567000 10 1184 XCSE 20240501 13:24:22.278000 11 1184 XCSE 20240501 13:24:22.278000 11 1184 XCSE 20240501 13:24:22.278000 11 1184 XCSE 20240501 13:24:22.278000 349 1184 XCSE 20240501 13:24:22.279000 46 1183 XCSE 20240501 13:28:48.893000 11 1183 XCSE 20240501 13:28:48.893000 36 1184 XCSE 20240501 13:48:11.309000 30 1184 XCSE 20240501 13:51:24.849000 23 1184 XCSE 20240501 13:55:21.146000 10 1183 XCSE 20240501 13:59:55.190000 2 1183 XCSE 20240501 14:00:59.328000 1 1185 XCSE 20240501 14:01:56.319000 50 1185 XCSE 20240501 14:01:56.319000 3 1185 XCSE 20240501 14:02:27.823000 3 1185 XCSE 20240501 14:02:35.417000 100 1185 XCSE 20240501 14:03:56.027000 3 1185 XCSE 20240501 14:03:56.069000 6 1185 XCSE 20240501 14:04:35.981000 7 1185 XCSE 20240501 14:05:05.101000 5 1184 XCSE 20240501 14:07:50.010000 30 1184 XCSE 20240501 14:14:47.170000 10 1183 XCSE 20240501 14:18:38.292000 30 1185 XCSE 20240501 14:19:11.046000 19 1185 XCSE 20240501 14:30:02.016000 31 1185 XCSE 20240501 14:30:05.282000 34 1184 XCSE 20240501 14:31:21.898000 11 1184 XCSE 20240501 14:39:32.387000 8 1184 XCSE 20240501 14:39:32.387000 4 1185 XCSE 20240501 14:50:10.621000 12 1185 XCSE 20240501 14:50:10.621000 27 1185 XCSE 20240501 14:50:10.621000 35 1184 XCSE 20240501 14:51:45.893000 11 1184 XCSE 20240501 14:51:45.893000 48 1183 XCSE 20240501 14:53:35.549000 19 1182 XCSE 20240501 14:54:16.795000 28 1182 XCSE 20240501 14:55:17.178000 13 1182 XCSE 20240501 14:55:40.331000 31 1184 XCSE 20240501 15:05:51.702000 25 1184 XCSE 20240501 15:07:41.479000 23 1184 XCSE 20240501 15:08:49.665000 22 1184 XCSE 20240501 15:14:23.093000 50 1184 XCSE 20240501 15:14:23.093000 20 1184 XCSE 20240501 15:14:23.113000 24 1183 XCSE 20240501 15:14:43.326000 12 1183 XCSE 20240501 15:14:43.326000 55 1183 XCSE 20240501 15:14:55.611000 16 1183 XCSE 20240501 15:15:02.067000 17 1183 XCSE 20240501 15:16:42.135000 3 1183 XCSE 20240501 15:16:44.110000 36 1183 XCSE 20240501 15:16:45.542000 3 1183 XCSE 20240501 15:16:46.011000 2 1183 XCSE 20240501 15:16:48.841000 2 1183 XCSE 20240501 15:16:50.509000 56 1183 XCSE 20240501 15:16:51.869000 2 1183 XCSE 20240501 15:16:53.077000 2 1183 XCSE 20240501 15:16:55.418000 2 1183 XCSE 20240501 15:16:57.088000 3 1183 XCSE 20240501 15:17:00.402000 3 1183 XCSE 20240501 15:17:01.237000 77 1183 XCSE 20240501 15:17:11.330000 50 1183 XCSE 20240501 15:17:22.361000 50 1183 XCSE 20240501 15:17:22.386000 50 1183 XCSE 20240501 15:17:22.387000 50 1183 XCSE 20240501 15:17:42.034000 50 1183 XCSE 20240501 15:17:43.390000 16 1183 XCSE 20240501 15:17:52.555000 50 1183 XCSE 20240501 15:17:52.555000 13 1183 XCSE 20240501 15:30:02.034000 10 1183 XCSE 20240501 15:30:02.034000 12 1183 XCSE 20240501 15:30:02.034000 13 1184 XCSE 20240501 15:34:13.983000 20 1184 XCSE 20240501 15:34:13.983000 18 1184 XCSE 20240501 15:34:13.983000 50 1184 XCSE 20240501 15:34:13.983000 12 1184 XCSE 20240501 15:34:13.983000 50 1184 XCSE 20240501 15:34:13.983000 50 1184 XCSE 20240501 15:34:16.864000 50 1184 XCSE 20240501 15:34:18.220000 50 1184 XCSE 20240501 15:34:18.221000 47 1184 XCSE 20240501 15:34:18.221000 67 1183 XCSE 20240501 15:34:57.081000 35 1183 XCSE 20240501 15:40:51.149000 31 1184 XCSE 20240501 15:46:37.937000 2 1184 XCSE 20240501 15:46:38.635000 50 1185 XCSE 20240501 15:51:45.583000 7 1185 XCSE 20240501 15:51:45.601000 6 1185 XCSE 20240501 15:51:45.620000 50 1186 XCSE 20240501 15:53:44.500000 14 1187 XCSE 20240501 15:54:02.995000 30 1187 XCSE 20240501 15:54:03.016000 3 1187 XCSE 20240501 15:54:58.381000 2 1188 XCSE 20240501 15:55:04.089000 36 1188 XCSE 20240501 15:55:04.090000 2 1188 XCSE 20240501 15:55:04.091000 15 1187 XCSE 20240501 15:55:04.115000 11 1187 XCSE 20240501 15:55:53.058000 2 1187 XCSE 20240501 16:01:19.113000 3 1187 XCSE 20240501 16:01:24.517000 11 1187 XCSE 20240501 16:02:11.871000 37 1187 XCSE 20240501 16:03:01.871000 17 1187 XCSE 20240501 16:03:22.014000 11 1187 XCSE 20240501 16:05:02.015000 3 1187 XCSE 20240501 16:05:04.114000 35 1187 XCSE 20240501 16:05:16.388000 17 1187 XCSE 20240501 16:06:42.014000 39 1187 XCSE 20240501 16:07:18.478000 45 1186 XCSE 20240501 16:08:22.035000 45 1185 XCSE 20240501 16:16:34.862000 9 1185 XCSE 20240501 16:16:34.862000 3 1186 XCSE 20240501 16:16:34.938000 3 1186 XCSE 20240501 16:16:34.938000 18 1186 XCSE 20240501 16:16:42.015000 26 1186 XCSE 20240501 16:16:46.753000 49 1186 XCSE 20240501 16:16:46.769000 36 1186 XCSE 20240501 16:16:46.812000 24 1186 XCSE 20240501 16:16:48.084000 47 1186 XCSE 20240501 16:16:58.597000 50 1185 XCSE 20240501 16:28:59.693273 50 1185 XCSE 20240501 16:28:59.693276 50 1185 XCSE 20240501 16:28:59.693278 24 1185 XCSE 20240501 16:28:59.693294 26 1185 XCSE 20240501 16:28:59.710333 24 1185 XCSE 20240501 16:28:59.710333 16 1185 XCSE 20240501 16:28:59.713153 15 1185 XCSE 20240501 16:28:59.720219 19 1185 XCSE 20240501 16:28:59.721693 7 1185 XCSE 20240501 16:28:59.721693 11 1185 XCSE 20240501 16:28:59.727743 39 1185 XCSE 20240501 16:29:00.793909 17 1185 XCSE 20240501 16:30:36.874411 33 1185 XCSE 20240501 16:30:40.852170 50 1185 XCSE 20240501 16:30:40.873042 164 1185 XCSE 20240501 16:30:40.873042 34 1185 XCSE 20240501 16:30:40.873119 16 1185 XCSE 20240501 16:30:40.873151 36 1185 XCSE 20240501 16:31:01.622818 3 1185 XCSE 20240501 16:31:01.622872 11 1185 XCSE 20240501 16:31:01.622883 3 1185 XCSE 20240501 16:31:01.640225 47 1185 XCSE 20240501 16:31:01.640975 3 1185 XCSE 20240501 16:31:01.640975 1 1185 XCSE 20240501 16:31:01.647241 11 1185 XCSE 20240501 16:31:01.925041 35 1185 XCSE 20240501 16:31:02.423697 3 1185 XCSE 20240501 16:31:20.390051 50 1185 XCSE 20240501 16:36:14.709564 264 1185 XCSE 20240501 16:36:14.709564 50 1185 XCSE 20240501 16:36:14.717864 57 1185 XCSE 20240501 16:36:14.717864 50 1185 XCSE 20240501 16:36:14.719066 34 1185 XCSE 20240501 16:36:14.730459 2 1192 XCSE 20240502 9:02:12.590000 46 1191 XCSE 20240502 9:03:02.284000 11 1190 XCSE 20240502 9:03:02.304000 35 1190 XCSE 20240502 9:03:02.304000 35 1189 XCSE 20240502 9:03:02.364000 46 1189 XCSE 20240502 9:08:06.742000 30 1188 XCSE 20240502 9:08:06.880000 18 1188 XCSE 20240502 9:08:06.880000 36 1187 XCSE 20240502 9:08:15.457000 28 1186 XCSE 20240502 9:14:36.016000 7 1186 XCSE 20240502 9:14:36.016000 12 1186 XCSE 20240502 9:14:36.016000 34 1185 XCSE 20240502 9:14:36.151000 11 1185 XCSE 20240502 9:16:48.096000 11 1185 XCSE 20240502 9:17:23.671000 11 1185 XCSE 20240502 9:17:58.095000 11 1185 XCSE 20240502 9:18:35.085000 11 1185 XCSE 20240502 9:19:10.096000 11 1184 XCSE 20240502 9:19:47.098000 50 1185 XCSE 20240502 9:22:30.529000 11 1184 XCSE 20240502 9:23:02.096000 11 1184 XCSE 20240502 9:23:39.670000 35 1182 XCSE 20240502 9:24:07.340000 10 1182 XCSE 20240502 9:24:07.340000 11 1183 XCSE 20240502 9:26:46.096000 11 1185 XCSE 20240502 9:28:10.267000 12 1185 XCSE 20240502 9:28:10.284000 11 1184 XCSE 20240502 9:28:35.095000 11 1184 XCSE 20240502 9:29:03.096000 45 1183 XCSE 20240502 9:29:22.649000 15 1182 XCSE 20240502 9:30:13.147000 23 1182 XCSE 20240502 9:32:06.952000 50 1186 XCSE 20240502 9:45:45.521000 1 1186 XCSE 20240502 9:45:45.542000 17 1185 XCSE 20240502 9:50:09.062000 30 1185 XCSE 20240502 9:50:09.062000 12 1185 XCSE 20240502 9:50:09.062000 1 1184 XCSE 20240502 9:53:27.611000 16 1184 XCSE 20240502 9:53:34.846000 1 1183 XCSE 20240502 9:54:39.598000 12 1182 XCSE 20240502 9:57:47.945000 31 1182 XCSE 20240502 9:59:06.598000 1 1185 XCSE 20240502 10:00:46.228000 11 1185 XCSE 20240502 10:00:46.228000 4 1187 XCSE 20240502 10:06:02.502000 30 1187 XCSE 20240502 10:06:02.527000 29 1188 XCSE 20240502 10:08:02.121000 14 1188 XCSE 20240502 10:08:02.121000 33 1188 XCSE 20240502 10:08:02.121000 27 1188 XCSE 20240502 10:08:02.121000 25 1188 XCSE 20240502 10:11:45.478000 185 1188 XCSE 20240502 10:11:45.478000 28 1188 XCSE 20240502 10:11:45.537000 75 1190 XCSE 20240502 10:17:30.605000 3 1190 XCSE 20240502 10:17:30.605000 24 1190 XCSE 20240502 10:17:30.622000 8 1190 XCSE 20240502 10:17:30.622000 7 1190 XCSE 20240502 10:17:30.623000 43 1190 XCSE 20240502 10:17:30.623000 82 1190 XCSE 20240502 10:20:33.586000 11 1189 XCSE 20240502 10:21:49.039000 71 1189 XCSE 20240502 10:21:54.972000 12 1189 XCSE 20240502 10:21:54.972000 11 1189 XCSE 20240502 10:21:54.972000 47 1188 XCSE 20240502 10:24:41.554000 14 1188 XCSE 20240502 10:24:41.554000 1 1187 XCSE 20240502 10:27:03.061000 58 1187 XCSE 20240502 10:27:09.218000 11 1187 XCSE 20240502 10:27:09.218000 12 1187 XCSE 20240502 10:27:09.218000 30 1187 XCSE 20240502 10:28:14.975000 38 1187 XCSE 20240502 10:28:44.018000 30 1187 XCSE 20240502 10:28:44.018000 34 1186 XCSE 20240502 10:31:56.513000 19 1186 XCSE 20240502 10:35:25.815000 28 1186 XCSE 20240502 10:37:04.950000 4 1186 XCSE 20240502 10:37:04.950000 7 1186 XCSE 20240502 10:38:24.114000 12 1186 XCSE 20240502 10:38:24.114000 7 1186 XCSE 20240502 10:38:24.114000 35 1186 XCSE 20240502 10:38:24.114000 12 1185 XCSE 20240502 10:39:04.767000 9 1185 XCSE 20240502 10:39:05.229000 48 1186 XCSE 20240502 10:47:03.968000 49 1185 XCSE 20240502 10:48:02.869000 24 1184 XCSE 20240502 10:49:03.631000 24 1184 XCSE 20240502 10:49:03.631000 19 1183 XCSE 20240502 10:55:56.944000 47 1185 XCSE 20240502 10:57:43.940000 49 1184 XCSE 20240502 10:57:57.095000 34 1183 XCSE 20240502 10:57:57.173000 25 1183 XCSE 20240502 11:00:20.635000 45 1186 XCSE 20240502 11:01:59.012000 23 1185 XCSE 20240502 11:06:37.416000 11 1185 XCSE 20240502 11:06:37.416000 35 1184 XCSE 20240502 11:08:02.558000 35 1183 XCSE 20240502 11:09:25.900000 24 1183 XCSE 20240502 11:09:37.915000 25 1183 XCSE 20240502 11:21:03.196000 4 1183 XCSE 20240502 11:21:03.196000 45 1188 XCSE 20240502 11:34:40.065000 10 1187 XCSE 20240502 11:45:43.558000 6 1188 XCSE 20240502 12:00:57.247000 37 1188 XCSE 20240502 12:02:52.877000 24 1188 XCSE 20240502 12:04:57.471000 6 1188 XCSE 20240502 12:04:57.471000 37 1188 XCSE 20240502 12:04:57.471000 11 1188 XCSE 20240502 12:05:12.690000 58 1189 XCSE 20240502 12:10:01.619000 59 1188 XCSE 20240502 12:17:51.091000 12 1188 XCSE 20240502 12:17:51.091000 11 1188 XCSE 20240502 12:17:51.091000 12 1188 XCSE 20240502 12:17:51.091000 12 1188 XCSE 20240502 12:19:50.613000 31 1188 XCSE 20240502 12:20:45.559000 35 1188 XCSE 20240502 12:20:45.559000 12 1188 XCSE 20240502 12:20:45.559000 37 1188 XCSE 20240502 12:21:52.719000 4 1188 XCSE 20240502 12:24:05.903000 37 1188 XCSE 20240502 12:24:18.245000 4 1188 XCSE 20240502 12:26:38.600000 1 1188 XCSE 20240502 12:26:38.600000 36 1188 XCSE 20240502 12:28:52.269000 41 1188 XCSE 20240502 12:31:21.267000 11 1188 XCSE 20240502 12:31:21.267000 6 1188 XCSE 20240502 12:31:21.267000 11 1188 XCSE 20240502 12:31:21.267000 22 1188 XCSE 20240502 12:31:21.267000 11 1189 XCSE 20240502 12:35:17.095000 11 1189 XCSE 20240502 12:36:36.095000 11 1189 XCSE 20240502 12:38:23.476000 3 1189 XCSE 20240502 12:40:10.096000 8 1189 XCSE 20240502 12:40:10.096000 4 1189 XCSE 20240502 12:41:57.098000 7 1189 XCSE 20240502 12:41:57.098000 5 1189 XCSE 20240502 12:43:36.096000 6 1189 XCSE 20240502 12:43:36.096000 11 1189 XCSE 20240502 12:45:26.096000 11 1189 XCSE 20240502 12:46:45.097000 2 1189 XCSE 20240502 12:48:18.096000 9 1189 XCSE 20240502 12:48:18.096000 11 1189 XCSE 20240502 12:49:42.095000 11 1189 XCSE 20240502 12:51:08.725000 3 1189 XCSE 20240502 12:52:41.096000 8 1189 XCSE 20240502 12:52:41.096000 11 1189 XCSE 20240502 12:52:56.761000 11 1189 XCSE 20240502 12:53:12.096000 11 1189 XCSE 20240502 12:53:27.096000 11 1189 XCSE 20240502 12:53:41.097000 6 1189 XCSE 20240502 12:55:06.946000 5 1189 XCSE 20240502 12:55:06.946000 112 1187 XCSE 20240502 12:56:53.020000 9 1187 XCSE 20240502 12:56:53.020000 3 1186 XCSE 20240502 12:59:27.067000 38 1186 XCSE 20240502 13:00:01.715000 17 1186 XCSE 20240502 13:12:39.805000 25 1186 XCSE 20240502 13:14:34.802000 6 1186 XCSE 20240502 13:16:38.727000 48 1186 XCSE 20240502 13:26:47.633000 12 1186 XCSE 20240502 13:26:47.633000 47 1187 XCSE 20240502 13:30:14.037000 10 1186 XCSE 20240502 13:37:28.704000 23 1186 XCSE 20240502 13:39:34.449000 45 1189 XCSE 20240502 13:52:29.734000 48 1187 XCSE 20240502 13:58:39.160000 8 1187 XCSE 20240502 13:58:39.160000 4 1187 XCSE 20240502 13:58:39.160000 11 1187 XCSE 20240502 13:58:39.160000 12 1187 XCSE 20240502 13:58:39.160000 12 1187 XCSE 20240502 13:58:39.160000 12 1187 XCSE 20240502 13:58:39.160000 12 1187 XCSE 20240502 13:58:39.160000 101 1186 XCSE 20240502 14:02:15.951000 28 1189 XCSE 20240502 14:05:02.207000 61 1189 XCSE 20240502 14:14:42.471000 12 1189 XCSE 20240502 14:14:42.471000 70 1188 XCSE 20240502 14:14:50.954000 73 1190 XCSE 20240502 14:14:53.651000 59 1190 XCSE 20240502 14:15:32.951000 61 1189 XCSE 20240502 14:25:16.878000 12 1189 XCSE 20240502 14:25:16.878000 12 1189 XCSE 20240502 14:25:16.878000 12 1189 XCSE 20240502 14:25:16.878000 12 1189 XCSE 20240502 14:25:16.878000 24 1189 XCSE 20240502 14:25:16.878000 24 1189 XCSE 20240502 14:25:16.878000 24 1189 XCSE 20240502 14:25:16.878000 72 1190 XCSE 20240502 14:35:16.014000 90 1190 XCSE 20240502 14:38:13.244000 4 1190 XCSE 20240502 14:53:19.293000 34 1190 XCSE 20240502 14:55:16.261000 13 1194 XCSE 20240502 15:06:57.119000 17 1193 XCSE 20240502 15:09:47.966000 127 1193 XCSE 20240502 15:09:59.906000 22 1193 XCSE 20240502 15:09:59.906000 11 1193 XCSE 20240502 15:09:59.906000 22 1193 XCSE 20240502 15:09:59.906000 8 1192 XCSE 20240502 15:11:51.363000 58 1192 XCSE 20240502 15:11:51.373000 58 1192 XCSE 20240502 15:11:51.373000 8 1192 XCSE 20240502 15:11:51.373000 96 1191 XCSE 20240502 15:12:27.974000 30 1191 XCSE 20240502 15:12:27.974000 12 1192 XCSE 20240502 15:21:37.538000 28 1193 XCSE 20240502 15:25:28.117000 50 1193 XCSE 20240502 15:25:28.136000 50 1193 XCSE 20240502 15:25:28.137000 50 1193 XCSE 20240502 15:25:28.137000 109 1192 XCSE 20240502 15:25:28.194000 36 1194 XCSE 20240502 15:29:04.918000 37 1194 XCSE 20240502 15:29:04.918000 2 1194 XCSE 20240502 15:29:04.918000 12 1193 XCSE 20240502 15:29:46.017000 34 1193 XCSE 20240502 15:30:56.097000 17 1193 XCSE 20240502 15:32:11.114000 20 1192 XCSE 20240502 15:33:56.118000 69 1192 XCSE 20240502 15:33:56.119000 11 1191 XCSE 20240502 15:34:20.561000 11 1191 XCSE 20240502 15:34:33.077000 11 1191 XCSE 20240502 15:34:45.417000 11 1191 XCSE 20240502 15:35:37.103000 17 1191 XCSE 20240502 15:36:59.038000 17 1191 XCSE 20240502 15:36:59.038000 11 1191 XCSE 20240502 15:36:59.038000 11 1191 XCSE 20240502 15:36:59.038000 44 1192 XCSE 20240502 15:47:11.097000 15 1192 XCSE 20240502 15:50:33.834000 67 1191 XCSE 20240502 15:50:33.853000 11 1191 XCSE 20240502 15:50:33.853000 11 1191 XCSE 20240502 15:51:01.099000 11 1191 XCSE 20240502 15:51:01.099000 7 1191 XCSE 20240502 15:51:01.099000 15 1191 XCSE 20240502 15:51:01.099000 12 1191 XCSE 20240502 15:51:01.099000 52 1191 XCSE 20240502 15:51:01.099000 20 1191 XCSE 20240502 15:57:22.680000 3 1191 XCSE 20240502 15:57:22.680000 11 1191 XCSE 20240502 15:57:22.680000 11 1191 XCSE 20240502 15:57:22.680000 11 1191 XCSE 20240502 15:57:22.680000 11 1191 XCSE 20240502 15:57:22.680000 11 1191 XCSE 20240502 15:57:22.680000 11 1190 XCSE 20240502 15:58:05.096000 11 1190 XCSE 20240502 15:58:22.097000 37 1190 XCSE 20240502 15:58:58.443000 12 1190 XCSE 20240502 15:58:58.443000 11 1190 XCSE 20240502 15:59:42.096000 11 1190 XCSE 20240502 16:01:47.224000 12 1190 XCSE 20240502 16:01:47.224000 1 1190 XCSE 20240502 16:01:47.224000 10 1190 XCSE 20240502 16:01:47.224000 11 1189 XCSE 20240502 16:01:54.524000 12 1189 XCSE 20240502 16:02:01.038000 25 1191 XCSE 20240502 16:08:55.945000 53 1191 XCSE 20240502 16:08:55.945000 133 1192 XCSE 20240502 16:19:47.096000 71 1193 XCSE 20240502 16:19:47.097000 28 1193 XCSE 20240502 16:19:47.097000 2 1193 XCSE 20240502 16:19:47.097000 12 1191 XCSE 20240502 16:21:17.287000 11 1191 XCSE 20240502 16:21:17.287000 12 1191 XCSE 20240502 16:29:28.448000 11 1191 XCSE 20240502 16:29:28.448000 11 1191 XCSE 20240502 16:29:28.448000 12 1191 XCSE 20240502 16:29:28.448000 11 1191 XCSE 20240502 16:29:28.448000 11 1191 XCSE 20240502 16:29:28.448000 12 1191 XCSE 20240502 16:29:28.448000 11 1191 XCSE 20240502 16:29:28.448000 11 1191 XCSE 20240502 16:29:28.448000 12 1190 XCSE 20240502 16:29:45.695000 383 1190 XCSE 20240502 16:38:28.427632 31 1194 XCSE 20240503 9:01:34.259000 5 1194 XCSE 20240503 9:01:34.259000 34 1192 XCSE 20240503 9:02:00.097000 34 1191 XCSE 20240503 9:08:05.616000 11 1191 XCSE 20240503 9:08:05.616000 35 1193 XCSE 20240503 9:14:05.225000 14 1193 XCSE 20240503 9:14:16.012000 16 1193 XCSE 20240503 9:14:16.031000 35 1193 XCSE 20240503 9:14:16.031000 34 1195 XCSE 20240503 9:14:52.252000 31 1195 XCSE 20240503 9:14:52.255000 34 1194 XCSE 20240503 9:14:54.080000 3 1194 XCSE 20240503 9:16:53.816000 31 1194 XCSE 20240503 9:16:53.816000 24 1193 XCSE 20240503 9:19:19.333000 12 1193 XCSE 20240503 9:19:19.333000 5 1193 XCSE 20240503 9:19:19.351000 18 1193 XCSE 20240503 9:19:19.351000 23 1193 XCSE 20240503 9:19:19.353000 23 1193 XCSE 20240503 9:19:19.371000 23 1193 XCSE 20240503 9:21:00.361000 23 1192 XCSE 20240503 9:21:00.387000 12 1191 XCSE 20240503 9:21:00.466000 12 1190 XCSE 20240503 9:21:00.654000 36 1190 XCSE 20240503 9:27:27.762000 36 1189 XCSE 20240503 9:28:58.956000 4 1189 XCSE 20240503 9:28:58.956000 8 1189 XCSE 20240503 9:28:58.956000 10 1185 XCSE 20240503 9:29:05.301000 37 1184 XCSE 20240503 9:29:21.129000 10 1184 XCSE 20240503 9:29:21.129000 2 1184 XCSE 20240503 9:29:21.129000 11 1186 XCSE 20240503 9:38:53.869000 11 1186 XCSE 20240503 9:39:46.535000 12 1184 XCSE 20240503 9:39:56.156000 11 1184 XCSE 20240503 9:39:56.156000 11 1184 XCSE 20240503 9:39:56.156000 2 1184 XCSE 20240503 9:39:56.156000 34 1184 XCSE 20240503 9:39:56.172000 23 1185 XCSE 20240503 9:48:17.413000 23 1184 XCSE 20240503 9:48:19.296000 5 1183 XCSE 20240503 9:48:27.276000 5 1183 XCSE 20240503 9:49:48.460000 13 1183 XCSE 20240503 9:49:48.460000 5 1183 XCSE 20240503 9:49:48.460000 11 1183 XCSE 20240503 9:49:48.460000 24 1182 XCSE 20240503 9:50:39.389000 6 1182 XCSE 20240503 9:50:39.389000 18 1183 XCSE 20240503 9:51:48.387000 5 1183 XCSE 20240503 9:51:48.387000 32 1184 XCSE 20240503 10:07:27.631000 6 1184 XCSE 20240503 10:07:27.631000 16 1184 XCSE 20240503 10:07:27.650000 4 1183 XCSE 20240503 10:10:02.537000 31 1183 XCSE 20240503 10:10:02.537000 100 1183 XCSE 20240503 10:12:14.003000 47 1184 XCSE 20240503 10:23:31.020000 45 1183 XCSE 20240503 10:24:43.133000 8 1183 XCSE 20240503 10:24:43.133000 3 1183 XCSE 20240503 10:24:43.133000 134 1183 XCSE 20240503 10:24:43.133792 66 1183 XCSE 20240503 10:24:43.133837 45 1182 XCSE 20240503 10:43:21.063000 11 1182 XCSE 20240503 10:43:21.063000 45 1183 XCSE 20240503 10:44:39.930000 45 1182 XCSE 20240503 10:44:41.596000 4 1182 XCSE 20240503 10:44:41.596000 3 1183 XCSE 20240503 10:47:58.664000 35 1182 XCSE 20240503 10:58:35.507000 12 1182 XCSE 20240503 10:58:35.507000 344 1182 XCSE 20240503 11:08:33.557000 35 1181 XCSE 20240503 11:08:35.231000 12 1181 XCSE 20240503 11:08:35.231000 46 1180 XCSE 20240503 11:08:35.886000 51 1180 XCSE 20240503 11:08:35.886703 149 1180 XCSE 20240503 11:08:35.886747 19 1179 XCSE 20240503 11:08:35.909000 17 1179 XCSE 20240503 11:08:35.909000 37 1179 XCSE 20240503 11:08:36.177000 34 1178 XCSE 20240503 11:08:41.265000 23 1176 XCSE 20240503 11:12:18.875000 11 1177 XCSE 20240503 11:21:57.870000 11 1177 XCSE 20240503 11:23:09.552000 24 1175 XCSE 20240503 11:29:52.151000 12 1175 XCSE 20240503 11:29:52.151000 12 1175 XCSE 20240503 11:29:52.151000 11 1175 XCSE 20240503 11:29:52.151000 11 1175 XCSE 20240503 11:29:52.151000 100 1175 XCSE 20240503 11:29:52.151726 18 1174 XCSE 20240503 11:29:52.174000 50 1174 XCSE 20240503 11:29:52.174000 27 1173 XCSE 20240503 11:32:27.396000 10 1173 XCSE 20240503 11:36:32.292000 47 1178 XCSE 20240503 11:40:44.687000 6 1178 XCSE 20240503 11:40:44.687000 11 1178 XCSE 20240503 11:41:34.062000 34 1176 XCSE 20240503 11:42:02.053000 11 1176 XCSE 20240503 11:42:02.053000 3 1176 XCSE 20240503 11:42:02.053000 11 1176 XCSE 20240503 11:49:26.100000 11 1176 XCSE 20240503 11:50:54.868000 45 1175 XCSE 20240503 11:50:54.906000 3 1175 XCSE 20240503 11:50:54.906000 48 1174 XCSE 20240503 11:59:41.098000 12 1174 XCSE 20240503 11:59:41.098000 56 1173 XCSE 20240503 11:59:41.104000 56 1172 XCSE 20240503 11:59:41.139000 56 1172 XCSE 20240503 12:05:06.267000 11 1172 XCSE 20240503 12:05:06.267000 12 1172 XCSE 20240503 12:05:06.267000 11 1172 XCSE 20240503 12:05:06.267000 1 1171 XCSE 20240503 12:06:11.000000 26 1170 XCSE 20240503 12:07:03.297000 33 1170 XCSE 20240503 12:08:45.502000 26 1169 XCSE 20240503 12:13:09.929000 46 1169 XCSE 20240503 12:24:20.787000 36 1170 XCSE 20240503 12:29:04.297000 11 1170 XCSE 20240503 12:47:07.264000 35 1170 XCSE 20240503 12:47:07.264000 11 1170 XCSE 20240503 12:47:07.264000 57 1168 XCSE 20240503 12:48:06.372000 11 1168 XCSE 20240503 12:48:06.372000 3 1167 XCSE 20240503 12:48:06.406000 66 1167 XCSE 20240503 12:48:06.406000 11 1169 XCSE 20240503 12:49:01.357000 11 1169 XCSE 20240503 12:49:19.245000 2 1169 XCSE 20240503 12:50:55.870000 2 1169 XCSE 20240503 12:50:55.870000 7 1169 XCSE 20240503 12:50:55.870000 20 1171 XCSE 20240503 12:57:19.583000 14 1174 XCSE 20240503 13:04:14.448000 14 1174 XCSE 20240503 13:04:14.448000 4 1174 XCSE 20240503 13:04:14.448000 46 1174 XCSE 20240503 13:05:00.834000 48 1175 XCSE 20240503 13:05:09.838000 42 1178 XCSE 20240503 13:16:45.861000 17 1178 XCSE 20240503 13:16:45.861000 14 1178 XCSE 20240503 13:16:45.861000 1 1178 XCSE 20240503 13:16:45.861000 2 1178 XCSE 20240503 13:16:45.861000 35 1178 XCSE 20240503 13:16:45.868000 24 1177 XCSE 20240503 13:18:59.645000 2 1177 XCSE 20240503 13:18:59.666000 6 1177 XCSE 20240503 13:18:59.690000 37 1178 XCSE 20240503 13:27:25.366000 17 1180 XCSE 20240503 13:30:52.682000 19 1179 XCSE 20240503 13:39:01.206000 30 1179 XCSE 20240503 13:44:22.787000 17 1179 XCSE 20240503 13:44:22.787000 47 1180 XCSE 20240503 13:49:37.869000 4 1180 XCSE 20240503 13:49:37.869000 16 1180 XCSE 20240503 13:49:37.870000 50 1180 XCSE 20240503 13:49:40.991000 20 1180 XCSE 20240503 13:49:40.991000 11 1180 XCSE 20240503 13:50:14.869000 3 1180 XCSE 20240503 13:50:44.931000 8 1180 XCSE 20240503 13:50:44.931000 9 1184 XCSE 20240503 14:19:14.184000 11 1184 XCSE 20240503 14:19:14.184000 37 1184 XCSE 20240503 14:24:29.548000 33 1182 XCSE 20240503 14:29:56.982000 2 1182 XCSE 20240503 14:29:56.982000 12 1182 XCSE 20240503 14:29:56.982000 12 1182 XCSE 20240503 14:29:56.982000 11 1182 XCSE 20240503 14:29:56.982000 38 1186 XCSE 20240503 14:32:00.994000 24 1186 XCSE 20240503 14:32:00.994000 1 1186 XCSE 20240503 14:32:01.014000 1 1187 XCSE 20240503 14:32:09.055000 48 1187 XCSE 20240503 14:32:09.944000 1 1187 XCSE 20240503 14:32:09.964000 15 1185 XCSE 20240503 14:32:26.115000 34 1185 XCSE 20240503 14:32:26.115000 14 1185 XCSE 20240503 14:36:24.859000 9 1185 XCSE 20240503 14:36:24.859000 15 1183 XCSE 20240503 14:40:07.072000 9 1183 XCSE 20240503 14:40:07.072000 12 1183 XCSE 20240503 14:40:07.072000 12 1183 XCSE 20240503 14:40:07.072000 12 1183 XCSE 20240503 14:40:07.072000 50 1183 XCSE 20240503 14:40:07.088000 38 1183 XCSE 20240503 14:40:07.123000 20 1183 XCSE 20240503 14:40:07.123000 50 1183 XCSE 20240503 14:41:34.639000 2 1183 XCSE 20240503 14:41:34.639000 19 1183 XCSE 20240503 14:41:34.639000 56 1181 XCSE 20240503 14:41:49.591000 3 1181 XCSE 20240503 14:41:49.591000 47 1180 XCSE 20240503 14:43:16.473000 12 1180 XCSE 20240503 14:43:16.473000 11 1180 XCSE 20240503 14:43:16.473000 58 1178 XCSE 20240503 14:43:16.504000 35 1178 XCSE 20240503 14:54:42.654000 12 1178 XCSE 20240503 14:54:42.654000 11 1178 XCSE 20240503 14:54:42.654000 12 1178 XCSE 20240503 14:54:42.654000 11 1178 XCSE 20240503 14:54:42.654000 3 1177 XCSE 20240503 14:54:44.792000 18 1177 XCSE 20240503 14:56:06.839000 2 1177 XCSE 20240503 14:58:53.351000 27 1179 XCSE 20240503 14:59:51.746000 1 1179 XCSE 20240503 14:59:54.013000 1 1179 XCSE 20240503 15:01:02.073000 50 1179 XCSE 20240503 15:07:56.870000 50 1179 XCSE 20240503 15:07:56.870000 59 1178 XCSE 20240503 15:20:07.845000 12 1178 XCSE 20240503 15:20:07.845000 12 1178 XCSE 20240503 15:20:07.845000 11 1178 XCSE 20240503 15:20:07.845000 12 1178 XCSE 20240503 15:20:07.845000 5 1178 XCSE 20240503 15:22:10.043000 48 1178 XCSE 20240503 15:22:28.055000 29 1178 XCSE 20240503 15:23:47.969000 12 1181 XCSE 20240503 15:31:25.869000 4 1181 XCSE 20240503 15:31:25.869000 39 1180 XCSE 20240503 15:31:43.333000 9 1180 XCSE 20240503 15:31:43.333000 37 1181 XCSE 20240503 15:31:43.334000 50 1181 XCSE 20240503 15:31:43.334000 15 1181 XCSE 20240503 15:31:43.371000 14 1181 XCSE 20240503 15:31:43.389000 14 1181 XCSE 20240503 15:31:43.407000 11 1181 XCSE 20240503 15:31:53.869000 5 1181 XCSE 20240503 15:32:04.777000 6 1181 XCSE 20240503 15:32:04.777000 46 1179 XCSE 20240503 15:32:16.605000 14 1179 XCSE 20240503 15:32:16.605000 47 1178 XCSE 20240503 15:32:38.189000 12 1178 XCSE 20240503 15:32:38.189000 45 1177 XCSE 20240503 15:34:20.344000 12 1177 XCSE 20240503 15:34:20.344000 57 1176 XCSE 20240503 15:35:35.391000 58 1177 XCSE 20240503 16:00:01.408000 58 1176 XCSE 20240503 16:00:22.899000 50 1177 XCSE 20240503 16:00:22.899000 50 1177 XCSE 20240503 16:01:46.198000 24 1177 XCSE 20240503 16:01:46.198000 23 1177 XCSE 20240503 16:01:46.218000 17 1177 XCSE 20240503 16:01:46.241000 3 1175 XCSE 20240503 16:02:02.126000 43 1175 XCSE 20240503 16:02:02.126000 34 1174 XCSE 20240503 16:03:01.292000 11 1174 XCSE 20240503 16:03:01.292000 9 1173 XCSE 20240503 16:04:13.145000 46 1172 XCSE 20240503 16:07:58.910000 25 1176 XCSE 20240503 16:11:04.355000 12 1176 XCSE 20240503 16:11:04.355000 35 1175 XCSE 20240503 16:12:02.844000 11 1175 XCSE 20240503 16:12:02.844000 50 1177 XCSE 20240503 16:21:20.919000 35 1177 XCSE 20240503 16:21:20.919000 41 1177 XCSE 20240503 16:21:20.927000 11 1178 XCSE 20240503 16:21:40.014000 1 1178 XCSE 20240503 16:21:40.031000 37 1179 XCSE 20240503 16:22:09.958000 8 1182 XCSE 20240503 16:30:23.714000 38 1183 XCSE 20240503 16:32:30.170000 11 1183 XCSE 20240503 16:32:31.016000 48 1183 XCSE 20240503 16:32:32.768000 100 1184 XCSE 20240503 16:43:31.248079 75 1184 XCSE 20240503 16:43:31.265110 25 1184 XCSE 20240503 16:43:31.265136 25 1184 XCSE 20240503 16:43:31.265173 75 1184 XCSE 20240503 16:43:31.272889 3 1184 XCSE 20240503 16:43:31.272889 100 1184 XCSE 20240503 16:43:31.305530 100 1184 XCSE 20240503 16:45:32.453209 18 1184 XCSE 20240503 16:45:32.453227 23 1184 XCSE 20240503 16:45:32.453237

Attachment