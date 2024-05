HighCo : Transactions sur actions propres du 29 avril au 3 mai 2024

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 29 avril au 3 mai 2024

Paris, le 6 mai 2024

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 29/04/2024 FR0000054231 2 000 3,16 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 30/04/2024 FR0000054231 2 000 3,15 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 02/05/2024 FR0000054231 2 000 3,12 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 03/05/2024 FR0000054231 2 000 3,17 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-04-29

07:09:55 FR 0000054231 3,15 EUR 1 000 XPAR jAj6AmLRSt000tv0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-04-29

08:11:17 FR 0000054231 3,17 EUR 1 000 XPAR jAj6AmLSQH001XT0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-04-30

07:07:39 FR 0000054231 3,16 EUR 1 000 XPAR jAj6AmLnuE000iM0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-04-30

07:46:04 FR 0000054231 3,12 EUR 299 XPAR jAj6AmLoVO0013f0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-04-30

07:46:04 FR 0000054231 3,12 EUR 143 XPAR jAj6AmLoVO0013p0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-04-30

13:31:04 FR 0000054231 3,14 EUR 20 XPAR jAj6AmLttI003Uq0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-04-30

13:36:14 FR 0000054231 3,14 EUR 10 XPAR jAj6AmLtyG003YT0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-04-30

13:44:13 FR 0000054231 3,14 EUR 200 XPAR jAj6AmLu60003db0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-04-30

13:44:35 FR 0000054231 3,14 EUR 328 XPAR jAj6AmLnuE000iM0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-05-02

07:03:42 FR 0000054231 3,12 EUR 338 XPAR jAj6AmMWnW000jM0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-05-02

07:21:37 FR 0000054231 3,12 EUR 270 XPAR jAj6AmMX4p000vm0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-05-02

07:30:50 FR 0000054231 3,17 EUR 324 XPAR jAj6AmMXDm0015I0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-05-02

07:42:14 FR 0000054231 3,17 EUR 68 XPAR jAj6AmMXOl001Cu0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-05-02

08:07:25 FR 0000054231 3,11 EUR 1000 XPAR jAj6AmMXnB001L00 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-05-03

07:21:00 FR 0000054231 3,14 EUR 106 XPAR jAj6AmMtXm0018G0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-05-03

07:23:22 FR 0000054231 3,14 EUR 218 XPAR jAj6AmMta60019L0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-05-03

07:40:18 FR 0000054231 3,16 EUR 862 XPAR jAj6AmMtqU001OB0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-05-03

07:48:42 FR 0000054231 3,18 EUR 350 XPAR jAj6AmMtyc001T40 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-05-03

07:52:22 FR 0000054231 3,18 EUR 20 XPAR jAj6AmMu29001UJ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-05-03

07:58:54 FR 0000054231 3,19 EUR 185 XPAR jAj6AmMu8U001Ys0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-05-03

07:58:54 FR 0000054231 3,19 EUR 121 XPAR jAj6AmMu8U001Z20 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-05-03

08:05:46 FR 0000054231 3,16 EUR 138 XPAR jAj6AmMuF7001eJ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

