Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen Sparinvest

Det skal oplyses, at der den 3. maj i perioden 09:45 til 10:55, er sket en fejl i beregningen af indre værdi for nedenstående afdeling. Indre værdi for nedenstående afdeling har i perioden været undervurderet.

Orderbookcode Afdelingsnavn ISIN Påvirkning SPIUSGKL Sparindex INDEX USA Growth KL DK0010298272 -0,68%





Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til NPA.PM@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.

