Verkkokauppa.com Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta: Samuli Seppälän omistusosuus Verkkokauppa.comissa

Verkkokauppa.com Oyj Pörssitiedote – LIPUTUSILMOITUS 6.5.2024 klo 13.20

Verkkokauppa.com Oyj on 3.5.2024 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Samuli Seppälän omistusosuus Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeista ja äänistä on alittanut 30 prosentin rajan 3.5.2024.

Samuli Seppälän osakkeiden omistusosuus on laskenut 29,43 prosenttiin ja 13 347 000 osakkeeseen Verkkokauppa.com Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä.

Verkkokauppa.com Oyj:llä on yhteensä 45 354 532 osaketta, josta kukin osake vastaa yhtä (1) ääntä.

Seppälän ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A yhteensä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B yhteensä) Yhteenlaskettu

%-osuus (A + B) Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 29,43 % 29,43 % 13 347 000 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus ISIN-koodi Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 and 9:7) FI4000049812 13 347 000 29,43 % A YHTEENSÄ 13 347 000 29,43 %

Verkkokauppa.com Oyj

Lisätietoja:

Verkkokauppa.com Oyj

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications

marja.makinen@verkkokauppa.com tai puh. 040 671 2999

