Verkkokauppa.com Oyj: Jesper Blomster nimitetty Verkkokauppa.com Oyj:n uudeksi talousjohtajaksi (CFO) ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi

Jesper Blomster nimitetty Verkkokauppa.com Oyj:n uudeksi talousjohtajaksi (CFO) ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi

KTM Jesper Blomster (37) on nimitetty Verkkokauppa.com Oyj:n uudeksi talousjohtajaksi (CFO) ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi 7.5.2024 alkaen. Blomster tulee Verkkokauppa.comiin Fiskarsilta, jossa hän on työskennellyt roolissa SVP Finance ja muissa talousjohdon tehtävissä. Ennen Fiskarsia hän on työskennellyt erilaisissa keskeisissä taloushallinnon tehtävissä mm. Peak Performancella, Kemirassa ja Amer Sportsilla. Verkkokauppa.comin nykyinen talousjohtaja Mikko Forsell ei jatka yhtiön palveluksessa.

”Olen erittäin iloinen mahdollisuudesta aloittaa Verkkokauppa.comissa. Yhtiö on matkallaan edennyt mielenkiintoiseen vaiheeseen ja odotan innolla, että pääsen mukaan kehittämään ja kasvattamaan yrityksen liiketoimintaa sekä tuomaan oman osaamiseni ja kokemukseni yrityksen käyttöön”, sanoo Jesper Blomster.

”Jesperillä on laaja kokemus ja vahvat näytöt erilaisista talouden tehtävistä sekä monipuolista ymmärrystä niin brändituotteista kuin kaupan alan lainalaisuuksistakin. Uskon hänen olevan erinomainen lisä tiimiimme tukemaan Verkkokauppa.comin strategiaa ja kannattavaa kasvua”, sanoo Panu Porkka, Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja. ”Samassa yhteydessä haluan kiittää Mikko Forsellia hänen panoksestaan yhtiön hyväksi. Mikolla on ollut keskeinen rooli Verkkokauppa.comin kasvussa ja kehittymisessä.”

