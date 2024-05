Métaux Osisko annonce la mise à jour de l'estimation des ressources minérales à Mine Gaspé - ressources indiquées de 495 Mt à une teneur de 0,37% en équivalence de cuivre

MONTRÉAL, 06 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Osisko Incorporée (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX-V : OM; OTCQX : OMZNF; FRANCFORT : 0B51) a le plaisir d'annoncer une mise à jour de l'estimation des ressources minérales ( « ERM ») au Mont Copper dans le cadre du projet de cuivre de Mines Gaspé, situé près de Murdochville dans la péninsule gaspésienne du Québec.



L'ERM mise à jour (voir le tableau 1 ci-dessous) comprend des ressources indiquées, au sein d’un modèle de fosse à ciel ouvert, de 495 millions de tonnes à une teneur de 0,37 % CuEq, ce qui représente une augmentation de 30 % de la teneur en métal équivalent-cuivre par rapport aux ressources présumées ne contenant que du cuivre (voir le communiqué de presse du 28 avril 2022), ainsi qu'un taux de conversion de la catégorie présumée à catégorie indiquée de plus de 99 %.

Avec 3,25 milliards de livres (1,47 million de tonnes) de cuivre contenu, sans compter des ressources importantes en molybdène (180 millions de livres) et en argent (28 millions d'onces) (voir le tableau 1 ci-dessous), les ressources indiquées au sein d’une fosse au Mont Copper constituent le plus grand gisement de cuivre non exploité de l'est de l'Amérique du Nord.

Parmi les autres améliorations apportées à la mise à jour de l'ERM, on note une réduction de 38 % du ratio de décapage (désormais estimé à 1,23) par rapport à l'estimation des ressources présumées publiée précédemment, sur la base de la géométrie de la minéralisation qui entoure l'ancienne mine à ciel ouvert.

Robert Wares, chef de la direction et président du conseil d'administration, a commenté : « Nous sommes extrêmement satisfaits des résultats de la mise à jour de l'estimation des ressources minérales du gisement du Mont Copper. Les ressources globales en cuivre ont augmenté depuis l'annonce de l'estimation initiale des ressources en 2022, d'importants crédits de molybdène et d'argent étant désormais inclus dans l'estimation. En intégrant les résultats positifs des essais métallurgiques annoncés récemment, le projet de cuivre de Mine Gaspé démontre un excellent potentiel pour devenir un important producteur canadien de cuivre et de molybdène, situé dans l'une des juridictions minières les plus sûres au monde. »

M. Wares a ajouté: « Cette ERM servira de base à une Évaluation Économique Préliminaire, qui serait publiée au début du premier trimestre 2025, dans le contexte de ce que nous croyons être le début d'un marché solide du cuivre à long terme. En outre, nous croyons fermement que cet actif important pourrait devenir un élément central de la stratégie de développement des minéraux critiques du Québec, qui vise à fournir des métaux essentiels pour les initiatives de décarbonation mondiales. »

Tableau 1 : Estimation des ressources minérales (ERM) - Cas de base

Classe Tonnes Cu Eq Cu Mo Ag Cu Cu Mo Mo Ag Mt % % % g/t M lbs kt M lbs kt (koz) Indiquée 495 0,37 0,30 0,016 1,75 3 248 1 473 180 82 27 911 Présumée 6,3 0,37 0,28 0,019 1,44 39 18 3 1 291

La personne qualifiée indépendante pour l'ERM, telle que définie par l'instrument national NI 43-101, est Pierre-Luc Richard, P.Geo. de PLR Resources Inc. avec la contribution de Carl Michaud, P.Eng. de G-Mining pour l'optimisation de la teneur de coupure et de l'enveloppe de la fosse, et Colin Hardie, P.Eng. de BBA, pour les paramètres métallurgiques. La date d'entrée en vigueur de l'ERM est le 22 avril 2024. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales car leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Aucune évaluation économique de ces ressources minérales n'a été réalisée. La quantité et la teneur des ressources présumées déclarées dans cette ERM sont incertaines par nature et il n'y a pas eu suffisamment de forages pour définir ces ressources présumées comme indiquées. On peut raisonnablement s'attendre à ce que la majorité des ressources minérales présumées puissent être reclassées dans la catégorie indiquée en poursuivant des forages. Les personnes qualifiées n'ont connaissance d'aucun problème environnemental, d'autorisation gouvernementale, juridique, de titre, fiscal, sociopolitique, de marketing ou autre élément pertinent susceptible d'affecter les ressources minérales présumées. Les calculs ont été effectués en unités métriques (mètres, tonnes). Les teneurs en métaux dans le tableau ci-dessus sont présentées en pourcentage, en livres ou en tonnes. Les tonnages métriques et les livres ont été arrondis, et tout écart dans les montants totaux est dû à des erreurs d'arrondissement. Les définitions et les lignes directrices de l'ICM pour les estimations de ressources minérales ont été respectées. Voir la mise en garde ci-dessous pour les valeurs d'équivalence en cuivre (CuEq).



En s'appuyant sur les informations publiées dans cette mise à jour de l'ERM, un programme de forage de 8 000 à 10 000 mètres devrait débuter en mai qui vise à 1) définir en partie des ressources mesurées et améliorer les teneurs dans la partie centrale à haute teneur du gîte du Mont Copper, qui pourrait fournir environ 60 Mt de minerai à plus haute teneur pour une « fosse de démarrage », estimés à partir d'une teneur de coupure inférieure de 0,40% de cuivre et 2) tester le potentiel de minéralisation près de la surface autour de la mine historique du Mont Needle, qui a été la première exploitation de Mines Gaspé dans les années 1950 (zones A et B).

Paramètres généraux de l'estimation actualisée des ressources minérales

Cette ressource est limitée à la minéralisation entourant l'ancienne mine à ciel ouvert du Mont Copper et utilise, entre autres paramètres, un prix à long terme du cuivre de 4,00 $US/lb (seuil de coupure de 0,12 % de cuivre) pour la modélisation de l'enveloppe de la fosse, des contraintes géographiques prédéfinies sur les limites est et sud-est de la fosse, conçues pour minimiser les impacts des futures opérations minières potentielles sur la ville de Murdochville, et une teneur de coupure inférieure de 0,15% de cuivre pour l'estimation de la ressource dans la fosse pour le cas de base. La ressource a été estimée à l'aide de données provenant de forages historiques réalisés entre les années 1950 et 2019 et de 37 390 mètres de forage réalisés par la société en 2022 et 2023. Voir l'annexe à la fin de ce communiqué de presse pour les paramètres détaillés.

Sensibilité des ressources minérales

Le tableau suivant montre les ressources rapportées à différentes teneurs de coupure dans la fosse à l'intérieur d'une enveloppe de fosse modélisée à une teneur de coupure inférieure de 0,12 % de cuivre ; la teneur de coupure des ressources du scénario de base rapportée ici est de 0,15 % de cuivre et est mise en évidence dans le texte en caractères gras :

Tableau 2 : Estimations des ressources minérales indiquées à des teneurs de coupure variables

Classe

Teneur de

coupure

du cuivre

(%)

Tonnes

(Mt)

Ratio de

décapage

Teneur Ressources en cuivre métallique Cu % Mo % M lbs kt Indiquée

0,12 572 0,93 0,28 0,015 3 476 1 576 0,15 495 1,23 0,30 0,016 3 248 1 473 0,20 376 1,94 0,34 0,018 2 791 1 266 0,25 273 3,05 0,38 0,020 2 279 1 034 0,30 186 4,93 0,43 0,022 1 758 797 0,40 86 11,9 0,53 0,025 1 000 454

Les mêmes notes de bas de page que celles du tableau 1 s'appliquent à ce tableau.

Potentiel de ressources minérales supplémentaires à Mines Gaspé

Les ressources minérales historiques de fin de mine à Mines Gaspé qui ne sont pas conformes à la Norme canadienne 43-101 sont indiquées dans les rapports annuels 1998-2000 de Noranda/Falconbridge, dans les rapports d'évaluation minière du gouvernement du Québec et dans Hussey & Bernard (SME, août 1998, p. 36-44). Les informations suivantes décrivent les zones de minéralisation résiduelles à Mines Gaspé qui, selon la Société, offrent un excellent potentiel de ressources minérales additionnelles. La stratégie actuelle de Métaux Osisko est de se concentrer sur la viabilité économique de la ressource présentement définie du Mont Copper, et si cela peut être réalisé, l'évaluation des zones minéralisées décrites ci-dessous suivra avec des programmes de forage supplémentaires.

Potentiel plus important de ressources à ciel ouvert au Mont Copper

L'enveloppe de la fosse Whittle actuellement modélisée comprend des contraintes géographiques prédéfinies sur les limites est et sud-est de la fosse, conçues pour minimiser les impacts des futures opérations minières potentielles sur la ville de Murdochville (Figure 1), notamment en laissant la partie sud du Mont Copper intacte. La modélisation géologique de la minéralisation de type stockwerk et de la minéralisation résiduelle en skarn disséminé entre les fosses à ciel ouvert historiques du Mont Copper et du Mont Needle, cette dernière étant située à 1,6 kilomètres au sud du Mont Copper, indique la possibilité d'une ressource à ciel ouvert beaucoup plus importante à Mines Gaspé. Des modélisations de la géologie et de la fosse agrandie sont nécessaires afin d’évaluer ce potentiel et ce travail est en cours. Dans l'éventualité où une ressource viable plus importante, limitée à la fosse, pourrait être définie, la Société évaluera la possibilité de reconfigurer l'aménagement actuel du site afin de minimiser les impacts et d'assurer la protection et la sécurité des résidents de Murdochville et de l'environnement avoisinant.

Figure 1. Vue en plan de l'empreinte de la fosse Whittle actuellement modélisée, englobant les ressources minérales du cas de base.





Potentiel de ressources à ciel ouvert au Mont Needle

La modélisation de la minéralisation résiduelle en cuivre le long du périmètre et sous la zone A de la mine à ciel ouvert et la zone B souterraine du Mont Needle, y compris les piliers résiduels de la zone B, indique la possibilité d'une ressource secondaire à ciel ouvert à teneur plus élevée qui serait distincte de la ressource du Mont Copper. La modélisation est entièrement basée sur des sondages historiques datant des années ‘50 et ‘60, qui n'ont été que partiellement analysés pour le cuivre et non pour le molybdène ni l'argent. Cette zone sera testée dans le cadre d'un programme de forage de 4 000 mètres (Phase I) qui débutera à la fin du mois de mai et, en cas de succès, sera suivi d'un programme de Phase II plus tard dans la saison.

Minéralisation résiduelle à haute teneur à proximité d'anciennes exploitations souterraines

Une minéralisation résiduelle souterraine de type skarn subsiste sous forme de piliers dans la partie exploitée de la zone C (teneurs de 1 à 2 % de cuivre), ainsi qu'une minéralisation de sulfures massifs/skarn dans la zone E plus profonde (teneurs de 3 à 4 % de cuivre), à l'intérieur du gisement E-38 et jusqu'à 800 mètres au nord de ce gisement. L'auréole de skarn de la zone E a fait l'objet de peu de forages de suivi au nord du gisement E-38 et offre un excellent potentiel pour la définition de nouvelles ressources à des teneurs en cuivre et en molybdène nettement plus élevées. Le forage du skarn de la zone E est prévu pour 2025.

Annexe - paramètres et critères utilisés pour l'estimation des ressources minérales (ERM)

Les paramètres généraux de la fosse Whittle utilisés pour l'estimation des ressources minérales sont les suivants :



Paramètre Valeur Unité Prix du cuivre $4,00 US$ / livre Taux de change CAD : USD 1,33 Taux de remise 8,0 Pourcent Taux de redevance 1,0 Pourcent Coûts de transport et de chargement du concentré de Cu $10,40 US$ par tonne métrique humide Coût d'expédition du concentré de cuivre $66,25 US$ par tonne métrique humide Assurance+autres frais du concentré de cuivre $23,35 US$ par tonne métrique humide Coût du traitement des concentrés de cuivre dans les fonderies $80,00 US$ par tonne métrique humide Coût de raffinage des concentrés de cuivre $0,08 US$ / livre Teneur du concentré de Cu 25,0 Pourcent Cu payable 96,5 Pourcent Coût de l'exploitation minière en fosse $2,85 US$ par tonne usinée Coût de traitement à l’usine $3,76 US$ par tonne usinée Frais généraux et administratifs $1,57 US$ par tonne usinée Pente globale de la fosse - roche 48 Degrés Récupération du cuivre 92 Pourcent (%) Pertes minières / Dilution (mine à ciel ouvert) 0 / 0 Pourcent / Pourcent Moyenne de gravité spécifique des rejets 2,67 Tonnes / mètre cube Gravité spécifique de la minéralisation (variable) Moy. 2,73 Tonnes / mètre cube

Les ressources sont présentées comme non diluées et in situ pour un scénario de mine à ciel ouvert et sont considérées comme ayant des perspectives raisonnables d'extraction économique. L'enveloppe de fosse contraignante a été développée en utilisant des pentes globales de 48 degrés dans la roche mère et de 20 degrés dans le morts-terrain. L'optimisation de la fosse pour développer les enveloppes de fosse contraignantes pour les ressources a été réalisée à l'aide du logiciel Geovia Whittle 2022.

Le « wireframe » de l'ERM a été préparé à l'aide de Leapfrog Edge v.2023.2.1 et est basé sur 570 forages et 41 198 échantillons. La base de données des forage comprend des forages récents totalisant 44 407 mètres dans 83 forages (Xstrata 2011-2012, Glencore Canada 2019 et Métaux Osisko 2022-2023) et incorpore également des forages historiques totalisant 126 515 mètres dans 487 forages (Noranda 1998 et antérieurs). La vérification des données des forages a été effectuée en vérifiant la cohérence des informations mais pas leur exactitude; les journaux originaux et les certificats de laboratoire n'étaient disponibles que pour les forages de 2011, 2012, 2019, 2022 et 2023. La date limite pour la base de données des forages était le 12 février 2024.

Des composites de 10 mètres de long ont été créés à l'intérieur du volume de minéralisation. Au total, 12 760 composites ont été générés avec une teneur moyenne de 0,27 %Cu. Les composites ont été plafonnés à 1,50 % pour le Cu, 0,16 % pour le Mo et 7,5 g/t pour l'Ag.

Les ressources minérales au sein de la fosse pour le cas de base sont rapportées à une teneur de coupure de 0,15 % Cu sous forme de sulfures, à l'intérieur d'une fosse conceptuelle basée sur une teneur de coupure inférieure de 0,12 % Cu. Les teneurs de coupure seront réévaluées en permanence à la lumière des conditions de marché et des coûts qui prévaudront à l'avenir.

Le cuivre contenu dans la ressource ne comprend que le cuivre sulfuré - le cuivre soluble n'a pas été pris en compte. Il a été présumé pour cette ERM que seul le cuivre contenu dans les sulfures pouvait avoir un potentiel économique. Par conséquent, le cuivre soluble présent sous forme d'oxydes et de carbonates a été éliminé et les zones oxydées significatives sont toutes situées dans la partie sud-ouest du gisement. La proportion de cuivre soluble par rapport aux sulfures est liée à la profondeur de la minéralisation. Par conséquent, la profondeur à partir de la surface topographique d'origine a été modélisée et utilisée pour estimer le pourcentage de cuivre qui serait contenu sous forme de cuivre soluble dans l'ERM.

Les valeurs de gravité spécifique ont été estimées à l'aide des données disponibles dans les forages historiques. Les valeurs ont été interpolées pour le massif minéralisé - la valeur moyenne est de 2,73 tonnes/mètre cube. Les lithologies stériles environnantes ont été affectées de la valeur moyenne de densité de tous les échantillons mesurés.

L'enveloppe de la fosse modélisée dans le cas de base mesure 2 100 x 1 500 mètres et atteint une profondeur maximale d'environ 700 mètres.

L'estimation des ressources du modèle de teneur a été calculée à partir des données de forages en utilisant une méthode d'interpolation par krigeage ordinaire (OK) dans un modèle de sous-blocs utilisant des blocs de 10 m x 10 m x 10 m et des sous-blocs minimum de 1,25 m x 1,25 m x 1,25 m. Les méthodes d'interpolation par krigeage ordinaire et par distance inverse du carré (ID2) ont été testées et n'ont donné lieu à aucune différence matérielle dans les estimations des ressources minérales.

Les catégories de ressources minérales indiquées et présumées sont limitées aux zones où l'espacement entre les forages est inférieur à 150 m et 300 m, respectivement, et présentent une continuité géologique et de teneurs raisonnable.



Mise en garde concernant les teneurs en équivalent de cuivre

Les teneurs en équivalent de cuivre sont exprimées à des fins de simplicité et sont calculées en tenant compte 1) des teneurs en métal; 2) estimation à long terme des métaux : 4,00 USD/lb de cuivre, 19,00 USD/lb de molybdène et 22 USD/oz d'argent ; 3) des taux de récupération estimés à 92 %, 70 % et 70 % pour le cuivre, le molybdène et l'argent respectivement et 4) de la valeur du rendement net de fonderie des métaux en pourcentage du prix, estimée à 86,5 %, 90,7 % et 75,0 % pour le cuivre, le molybdène et l'argent respectivement.

Mise en garde concernant les ressources minérales

Les ressources minérales divulguées dans ce communiqué de presse sont conformes à la Norme canadienne NI 43-101 et ont été préparées par des personnes qualifiées indépendantes. Les ressources minérales mentionnées ci-dessus ne sont pas des réserves minérales car leur viabilité économique n'a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées déclarées sont de nature conceptuelle et sont estimées sur la base de données géologiques et d'échantillonnages limités. Les données géologiques sont suffisantes pour impliquer, mais non pour vérifier, la teneur géologique et/ou la qualité de la continuité. Une ressource minérale présumée a un niveau de confiance inférieur à celui d'une ressource minérale mesurée ou indiquée et constitue un niveau de confiance insuffisant pour permettre la conversion en réserve minérale. On peut raisonnablement s'attendre, sans toutefois le garantir, à ce que la majorité des ressources minérales présumées puissent être converties en ressources minérales mesurées ou indiquées grâce à des forages supplémentaires. Le rapport technique selon la norme canadienne 43-101, incluant les ressources minérales du projet cuprifère Gaspé contenues dans le présent communiqué, sera livré et déposé sur SEDAR par Métaux Osisko dans les 45 jours suivant la date du présent communiqué.

Personnes qualifiées

L'estimation des ressources minérales et les renseignements techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été préparés et approuvés par des personnes qualifiées indépendantes, conformément aux lignes directrices du Règlement 43-101 : Pierre-Luc Richard, géologue, de PLR Resources Inc. avec la contribution de Carl Michaud, ingénieur, de G-Mining pour l'optimisation de la teneur de coupure et de l'enveloppe de la fosse, et Colin Hardie, ingénieur, de BBA, pour les paramètres métallurgiques. Les informations techniques relatives aux gisements de cuivre historiques de Mine Gaspé ont été révisées par Jeff Hussey, Géo., une personne qualifiée non-indépendante, selon la Norme canadienne NI 43-101.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko Incorporée est une société canadienne d'exploration et de développement qui crée de la valeur dans l'espace des métaux critiques, plus particulièrement le cuivre et le zinc. La société est partenaire en coentreprise avec Appian Capital Advisory LLP pour l'avancement de l'un des principaux camps miniers de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest, pour lequel l'EEP de 2022 (tel que défini aux présentes) a indiqué une VAN après impôt de 602 millions $CAN et un TRI de 25 %, basé sur un prix du zinc à long terme de 1,37 $US/lb et les estimations actuelles des ressources minérales qui se prêtent à l'exploitation à ciel ouvert et à l'exploitation souterraine à faible profondeur. L'estimation actuelle des ressources minérales dans l'EEP 2022 consiste en 15,7 Mt de ressources minérales indiquées d'une teneur de 5,55 % ZnEq et 47,2 Mt de ressources minérales présumées d'une teneur de 5,94 % ZnEq. Veuillez vous référer au rapport technique intitulé « Évaluation économique préliminaire, Projet Pine Point, Hay River, Territoires du Nord-Ouest, Canada » daté du 26 août 2022 (avec une date d'entrée en vigueur du 30 juillet 2022), qui a été préparé pour Métaux Osisko et PPML par des représentants de BBA Engineering Inc, HydroRessources Inc, PLR Resources Inc et WSP Canada Inc (l’« EEP de 2022 »). Veuillez vous référer au texte intégral de l'EEP 2022, dont une copie est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de Métaux Osisko, pour les hypothèses, les méthodologies, les qualifications et les limitations qui y sont décrites. Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest, près des infrastructures, avec un accès routier pavé, une sous-station électrique, ainsi que 100 kilomètres de routes de transport viables.

En outre, la Société a acquis en juillet 2023, auprès de Glencore Canada Corporation, une participation de 100 % dans le projet de cuivre de Mine Gaspé, anciennement en production, situé près de Murdochville dans la péninsule gaspésienne au Québec. La société se concentre actuellement sur l'évaluation des ressources du gîte du Mont Copper qui recèle l'estimation actualisée des ressources minérales décrite dans le présent document. Mine Gaspé recèle la plus grande ressource de cuivre non exploitée de l'est de l'Amérique du Nord, stratégiquement située à proximité d'infrastructures existantes dans la province de Québec, favorable à l'exploitation minière.

