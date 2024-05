Selskabsmeddelelse

6. maj 2024

Meddelelse nr. 12

NKT Photonics frasalg godkendt af Erhvervsstyrelsen

I selskabsmeddelelse nr. 11 af 24. juni 2022 offentliggjorde NKT A/S (NKT) indgåelse af en aftale med Photonics Management Europe S.R.L, et 100% ejet datterselskab af Hamamatsu Photonics K.K, Japan (Køber) om frasalg af NKT Photonics. Gennemførelsen af transaktionen var betinget af påkrævede myndighedsgodkendelser, hvilket blev modtaget fra Tyskland, Storbritannien og USA. Godkendelse blev ikke opnået i Danmark i maj 2023.

I juli 2023 genindsendte køber sin ansøgning for at få transaktionen godkendt i Danmark i henhold til den danske investeringsscreeningslov. Erhvervsministeren har nu givet køber tilladelse til, at transaktionen kan fortsætte.



Forperson for bestyrelsen, Jens Due Olsen, siger:

- Vi er glade for, at godkendelsen er opnået, og at NKT Photonics nu kan sælges til Hamamatsu. Dette vil maksimere værdiskabelsen og positionere NKT Photonics til langsigtet vækst. For NKT markerer frasalget det sidste skridt i processen mod at fokusere NKT’s kerneforretning på kabelløsninger, hvor vi har annonceret flere investeringer i det seneste år for at understøtte den grønne omstilling af samfundet.

NKT forventer, at transaktionen vil blive afsluttet i løbet af 2. kvartal 2024.

