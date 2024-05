Cette année encore, des milliers de personnes se rassemblent pour la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine

TORONTO et WINNIPEG, Manitoba, 06 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plus grande collecte de fonds du Canada pour lutter contre la maladie d’Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs revient en force.



La Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine (« la Marche ») aura lieu aux quatre coins du territoire la fin de semaine du 25 et 26 mai pour soutenir les plus de 650 000 personnes du pays qui vivent avec la maladie d’Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif, ainsi que leur famille, leurs proches et leurs proches aidant·es.

Avec plus de 500 nouveaux diagnostics par jour d’ici 2030, on s’attend à ce que près de 1 million de Canadiennes et Canadiens soient touchés, faisant de cette réalité l’un des plus grands enjeux de santé de notre population vieillissante.

IG Gestion de patrimoine et la Société Alzheimer s’allient pour la neuvième année consécutive afin de collecter des fonds essentiels aux programmes et aux services d’aide. Cet argent servira à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec des troubles neurocognitifs et celle de leur famille, et à financer des initiatives de sensibilisation et d’éducation. Il importe plus que jamais de faire connaître ces troubles et de proposer des ressources faciles d’accès.

« La maladie d’Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs n’épargnent aucune communauté. Tout le monde connaît une personne touchée de près ou de loin par la maladie, c’est pourquoi les initiatives de sensibilisation comme la Marche sont si importantes, commente Christopher Barry, chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada. Nous appelons tout le pays à se rassembler pour marcher, montrer son soutien et aider la Société à dessiner l’avenir de la lutte contre la maladie d’Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs au Canada. »

« C’est avec fierté qu’IG soutient la Société Alzheimer et le travail vital qu’elle réalise pour aider les personnes vivant avec un trouble neurocognitif et leurs aidant·es, déclare Damon Murchison, président-directeur général d’IG Gestion de patrimoine. La Marche revêt une importance particulière pour notre organisation : on connaît toutes et tous quelqu’un dont la vie a été chamboulée par les troubles neurocognitifs, et IG a l’habitude de longue date de redonner à ses communautés. L’équipe d’IG sera résolument présente, et nous espérons voir les gens se mobiliser partout au pays. Ensemble, nous pouvons faire changer les choses. Un pas à la fois. »

Pour qui marchez-vous? Tout le monde peut s’inscrire, former une équipe et commencer à collecter des fonds en visitant marchepourlalzheimer.ca, pour donner un peu d’espoir aux personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou d’autres troubles neurocognitifs et à leurs proches. Nous encourageons les personnes qui marchent à parler de leurs motivations sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #MarchepourlAlzheimerIG.

À propos de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer du Canada est le principal organisme national pour les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs. Active dans les collectivités partout au pays, la Société fournit des renseignements, des programmes et des services aux personnes diagnostiquées et à leurs prestataires de soins. Le Programme de recherche de la Société Alzheimer est le plus important bailleur de fonds au Canada pour la recherche visant à mieux comprendre les causes des troubles neurocognitifs, à améliorer les traitements et les soins, et à trouver des remèdes.

À propos d’IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l’entremise d’un réseau de conseillères et conseillers partout au pays. IG Gestion de patrimoine gérait un actif sous services-conseils de 128 milliards de dollars au 31 mars 2024 et fait partie du groupe d’entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est, avec ses filiales, l’une des principales sociétés diversifiées de gestion d’actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l’actif sous gestion et de l’actif sous services-conseils était d’environ 252 milliards de dollars au 31 mars 2024.

Coordonnées pour les médias

Emilita Dela Cruz

Société Alzheimer du Canada

416-557-4259

edelacruz@alzheimer.ca

Hilary Bassett

IG Gestion de patrimoine

416-951-7558

hilary.bassett@igmfinancial.com