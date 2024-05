Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 29 avril 2024 au 3 mai 2024

Paris-La Défense, le 6 mai 2024 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 29 avril 2024 au 3 mai 2024 :

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-04-29 FR0000074148 Néant - - Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-04-30 FR0000074148 Néant - - Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-05-02 FR0000074148 1001 52,994306 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-05-03 FR0000074148 Néant - - TOTAL 1001 52,994306



Détail transaction par transaction

Le détail des transactions figure ci-après :

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction



Objectif du rachat Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T07:08:46Z FR0000074148 53,000000 EUR 5 XPAR OD_7xikUCN-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T07:08:46Z FR0000074148 53,000000 EUR 3 XPAR OD_7xisUFQ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T08:04:51Z FR0000074148 53,000000 EUR 80 XPAR OD_7xivHqI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T08:04:51Z FR0000074148 53,000000 EUR 22 XPAR OD_7xj8bil-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T08:20:54Z FR0000074148 53,000000 EUR 291 XPAR OD_7xjwgQ7-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T08:20:54Z FR0000074148 53,000000 EUR 81 XPAR OD_7xjwgQe-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T08:20:54Z FR0000074148 53,000000 EUR 34 XPAR OD_7xjwgQf-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T09:06:33Z FR0000074148 53,000000 EUR 428 XPAR OD_7xjwgQf-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T09:06:33Z FR0000074148 52,900000 EUR 20 XPAR OD_7xjx5M8-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T09:06:33Z FR0000074148 52,900000 EUR 15 XPAR OD_7xjxKxn-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T09:23:20Z FR0000074148 52,900000 EUR 15 XPAR OD_7xjxbAj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-22T09:23:20Z FR0000074148 52,900000 EUR 7 XPAR OD_7xjyIgk-00 100% couverture instruments dilutifs

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone. Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15

Pièce jointe