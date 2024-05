JCDecaux renouvelle et étend les principaux contrats publicitaires des bus de Sydney

Paris, le 6 mai 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir remporté le contrat de Transport for NSW (TfNSW) portant sur la publicité sur l’ensemble des bus de la région métropolitaine de Sydney.

Le gain de cet appel d'offres marque une expansion significative des contrats publicitaires des bus de Sydney actuellement détenus par JCDecaux. Il étend la portée de JCDecaux à l'ensemble de la région métropolitaine de Sydney au sein des zones de gouvernement local, notamment les Northern Beaches, le Hills District, Campbelltown, Liverpool et Camden.

JCDecaux sera désormais en charge de la publicité sur plus de 3 200 bus. Cette extension s'appuie sur le réseau publicitaire des bus de Sydney opéré par JCDecaux qui couvre déjà 90 % du Grand Sydney toutes les deux semaines*.

JCDecaux a remporté cette offre en mettant l’accent sur l'innovation en matière de données ainsi que sur sa stratégie ESG à impact positif et le “Reconciliation Action Plan” (le plan d'action australien pour la reconciliation). La publicité dans les transports offre aux marques la possibilité de soutenir le développement durable et d'investir dans les villes en générant des revenus qui participent au financement des services de transport public. JCDecaux a également créé la solution Low Emissions Bus Network, qui permet aux annonceurs de communiquer sur un réseau de bus électriques en plein développement. JCDecaux continuera d'innover pour proposer des produits toujours plus durables afin que les annonceurs puissent choisir de soutenir activement la transition écologique dans les transports et la communication.

Ce nouveau contrat confirme la position de JCDecaux en tant que seul opérateur de communication extérieure à disposer d'un réseau national de transport couvrant les cinq grandes capitales. Ce mois-ci, JCDecaux a également remporté le contrat publicitaire des bus d'Adélaïde à l'issue d'un appel d'offres. Géré par le ministère des Transports et de l'Infrastructure (DIT) d'Australie-Méridionale, ce contrat de sept ans prend effet immédiatement. JCDecaux continuera d'assurer une couverture étendue le long des lignes de bus les plus populaires dans les zones métropolitaines et suburbaines d'Adélaïde, du quartier central d’affaires aux banlieues, en passant par l'aéroport, l'Adelaide Oval et de nombreux centres commerciaux locaux.

JCDecaux a également renouvelé avec succès son contrat publicitaire des bus de Perth, qui s’ajoute aux contrats des bus de Brisbane et aux contrats de tramway et de bus de Melbourne déja opérés par JCDecaux.

Le lancement imminent de MOVE 2 (le nouvel outil de mesure d’audience OOH en Australie), combiné à un tout nouvel accès aux données de transport en commun en temps réel, fournira aux annonceurs des modèles de flux d'audience plus détaillés. Cette fonctionnalité améliorée permettra aux annonceurs de mieux mesurer la portée et l'impact de leurs campagnes, tout en optimisant leurs stratégies de ciblage pour se connecter plus efficacement aux segments d'audience souhaités.

Jean-François Decaux, Président du Directoire et co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat publicitaire avec TfNSW, réaffirmant ainsi la position de leader de JCDecaux en matière de publicité dans les transports en Australie. Alors que la plupart des supports de communication extérieure entrent dans l’ère de la digitalisation, la publicité sur les bus continue à attirer les annonceurs grâce à ses audiences, sa fréquence et sa visibilité élevées, ainsi qu’à sa performance. Il s'agit d'un format puissant pour les annonceurs qui cherchent à construire leur image de marque, à amplifier leur message et à s'engager efficacement auprès d’audiences multiples. Cette expansion de notre portefeuille va donner un nouvel élan à la publicité dans les transports dès cette année avec des innovations et des produits toujours plus efficaces. »

*Selon le modèle MOVE mars 2024 – 2022, P14+, Greater Sydney, 4 semaines, 1 155 faces publicitaires.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2023 : 3 570,0 M€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 056 833 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 918 villes de plus de 10 000 habitants

11 650 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,4/5), CDP (A), MSCI (AA), Sustainalytics (13,7) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (630 196 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 258 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (319 081 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (85 743 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (708 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (165 292 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (91 682 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (25 337 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (21 300 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté





Pour plus d’information :www.jcdecaux.com.

Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

Direction de la Communication : Albert Asséraf

+33 (0) 1 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

Pièce jointe