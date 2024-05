Nanterre, le 6 mai 2024

VINCI remporte deux contrats de services de péage en flux libre aux États-Unis

Deux contrats pluriannuels d’une valeur totale de 53 M€

VINCI élargit sa présence sur le marché américain avec un premier contrat dans l’État de Géorgie

L’autorité routière de l’État de Georgie (SRTA) a confié à VINCI Highways, filiale de VINCI Concessions, la gestion des transactions de son réseau de 107 km autour d'Atlanta, en flux libre et en tarification dynamique1. Le contrat intègre également la gestion des transactions du programme « E-ZPass », interopérable avec les réseaux routiers de 18 autres États américains et avec les parkings de l’aéroport international d’Atlanta. Le contrat, d’une durée de 7 ans, sera opéré par ViaPlus, filiale de VINCI Highways spécialisée dans les systèmes de circulation en flux libre.

Par ailleurs, au Texas, VINCI Highways a remporté la prestation de revue d’images vidéo de l’autorité routière du comté de Harris (HCTRA), qui exploite un réseau en flux libre desservant Houston et sa région. Le contrat, d'une durée de 19 mois avec plusieurs options de prolongation, vise à optimiser la collecte des péages par l’autorité grâce au système de lecture de plaques par reconnaissance optique développé par ViaPlus.

Ces deux contrats, d’une valeur totale d’environ 53 millions d’euros, permettent à VINCI Highways de renforcer sa présence sur le marché américain des services de péage, en remportant son premier contrat dans l’État de Géorgie, et en développant ses activité au Texas où elle gère depuis 2018 les transactions des autorités routières du nord et du centre de l’État.

Avec l’intégration récente de la concession d’une portion du périphérique de Denver, VINCI Highways est présent dorénavant dans six États américains : Colorado, Californie, Texas, Géorgie, Indiana et Kentucky.

1 la tarification dynamique permet de moduler le prix du péage en fonction de l’heure et de l’affluence sur l’autoroute.



A propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88

media.relations@vinci.com

Pièce jointe