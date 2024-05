COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, 6 mai 2024

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024

AgroFourniture

Des ventes impactées par la pluviométrie exceptionnelle

Bon contrôle de la marge brute

AgroProduction

Forte progression des ventes sur toutes les géographies

WINFARM (ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), 1er groupe français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l’élevage, annonce ce jour la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024.

En millions d’euros, non audité T1 2023 T1 2024 VAR. AgroFourniture 35,1 29,9 -14,8% AgroProduction 2,7 3,4 +28,1% Autres 1 0,5 0,5 -0,4% TOTAL 38,2 33,8 -11,7%

Au 1er trimestre 2024, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 33,8 M€, en baisse de 11,7% par rapport au T1 2023.

Ce repli de l’activité s’explique principalement par les mauvaises conditions météorologiques du 1er trimestre caractérisées par un excédent pluviométrique en mars atteignant environ 85% à l’échelle nationale2. Ces pluies abondantes ont pesé sur les commandes de semences et retardé la mise en sol des plants de maïs qui contribuent d’habitude aux ventes du mois de mars sur le pôle AgroFourniture. Une partie de ces ventes a déjà été rattrapées sur le mois d’avril. Dans ces conditions, l’activité AgroFourniture (87% du chiffre d’affaires total du 1er trimestre 2024) s’affiche mécaniquement en repli à 29,9 M€.

Le chiffre d’affaires de l’activité AgroProduction (10% du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024), commercialisée sous la marque Alphatech, s’élève à 3,4 M€, en hausse de +28,1%. Les mesures de relances commerciales de l’activité commencent à porter leurs fruits dans un contexte de normalisation des conditions d’activité sur les zones du grand export et notamment au Moyen-Orient qui a recouvré son niveau d’activité normatif La hausse des commandes enregistrées sur le 1er trimestre offre une bonne visibilité au Groupe qui devrait enregistrer une progression des ventes comparables sur le 2ème trimestre.

Inauguration officielle de « Au Pré »

En présence de Madame Nicole Le Peilh, députée du Morbihan, l’inauguration officielle de la marque Au Pré, le 26 avril 2024 sur le site de Bel Orient a été l’occasion de rappeler les engagements et les valeurs de la marque.

Ce concept de valorisation laitière à destination d’un réseau d’adhérents agriculteurs indépendants a pour vocation de porter au cœur de la production laitière le respect du bien-être animal, de l’environnement et celui de l’éleveur.

Le Groupe rappelle avoir déjà conclu en quelques mois 7 contrats avec des cantines collectives pour des centres hospitaliers, un logipôle, un lycée et un groupement d’EHPAD et être déjà présents dans de nombreuses épiceries fines et des boulangeries qui accueillent les produits de la marque Au Pré ! dans leurs boutiques en vue de les proposer à leurs clients.

Mise en place d’un plan de marche en vue de redynamiser l’activité et rationnaliser la structure

Afin de retrouver une croissance plus rentable sur l’exercice 2024 et les suivants, le Groupe a mis en place plusieurs mesures visant à redynamiser l’activité, à optimiser la structure de son organisation et à limiter le poids des charges opérationnelles.

Rationalisation de son offre de produits en déréférençant certains produits moins contributifs et en privilégier ses références en marque propre plus margées conjuguée à une optimisation des stocks en vue de préserver la marge brute du Groupe ;

Renforcement des campagnes ciblées d’appels sortants en lien avec l’expertise historique du Groupe, d’AgroFourniture ;

L’augmentation des commandes issues du canal Web suite au lancement fin février 2024 de la version 2 du site web de Vital concept. Depuis ce lancement, le Groupe constate une hausse des ventes e-commerce de près de 20% par semaine ;

La simplification de son organisation avec La mise en commun du nouvel ERP à l’ensemble de ses filiales, et le regroupement des activités sur l’entrepôt central de Loudéac ;

Associée à une discipline financière stricte, ces mesures doivent permettre de favoriser l’amélioration séquentielle de l’activité et de la rentabilité opérationnelle au cours de l’année.

Prochaine publication :

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024, le 4 septembre 2024, après clôture de bourse.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en Belgique et aux Pays-Bas.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com



Contacts :

WINFARM

investisseurs@winfarm-group.com Communication financière

Benjamin LEHARI

+33 (0) 1 56 88 11 25

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com Relations presse financière

Jennifer JULLIA

+33 (0)1 56 88 11 19

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com





1 chiffre d’affaires issu des activités d’AgroConseil (sous la marque Agritech) et d’AgroInnovation (sous la marque Bel Orient)

2 https://meteofrance.fr/actualite/presse/bilan-climatique-de-mars-2024-des-precipitations-tres-abondantes



