Tecnológico de Monterrey lança chamada de palestrantes para a IFE Conference 2025

A IFE Conference2025, evento que reúne líderes em inovação educacional para compartilhar seus avanços e insights, anuncia sua nova chamada de trabalhos, que se encerra em 15 de junho de 2024.



Um dos objetivos do Institute for the Future of Education é transformar o futuro da educação, conectando experts de todo o mundo em um esforço conjunto para inovar e promover a aprendizagem global.

MONTERREY, Nuevo Leon, May 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O tema da IFE Conference a ser realizada em janeiro de 2025 é "Impulsionando o futuro da educação com inovação e tecnologias". Desde a sua criação em 2006, a conferência tem atraído pessoas dedicadas a transformar paradigmas educacionais, com foco especial em:



Identificar tendências emergentes, desafios atuais e oportunidades futuras no campo educacional.

Promover a inovação de métodos e ferramentas de ensino que ressoem com as expectativas das gerações de hoje.

Estabelecer uma rede multidisciplinar de especialistas, não só para trocar experiências e melhores práticas, mas também para colaborar em propostas inovadoras.





A Conferência IFE convida a comunidade científica, inovadora e empreendedora a apresentar suas pesquisas, experiências e projetos educacionais. A chamada, que começou em 19 de março e aceitará propostas até 15 de junho, aceita 4 tipos de contribuições nas seguintes categorias :

Trabalhos de pesquisa: Estudos originais e inéditos que contribuam para a inovação educacional.

Artigos sobre inovação: Descrições de experiências inovadoras em educação, sem necessidade de resultados de pesquisas.

Apresentações de livros: Trabalhos que contribuam significativamente para a discussão da inovação educacional.

Experiências de inovação educacional: Projetos de destaque para análise e discussão em formato de painel ou mesa redonda.

Para esta edição, a Região 9 do IEEE participa como patrocinadora técnica do congresso, o que significa que as contribuições de pesquisa aceitas serão enviadas para inclusão no IEEE Xplore, desde que atendam aos requisitos de qualidade da plataforma. Todos os artigos do IEEE Xplore são indexados no SCOPUS.

As contribuições podem se concentrar em uma das seguintes linhas temáticas principais de cinco áreas centrais:

Tendências Educacionais : Evolução dos métodos de ensino, tecnologia em sala de aula e habilidades socioemocionais.

Tecnologias Educacionais: Uso de ferramentas digitais e sistemas online para enriquecer o ensino.

Inovação Acadêmica em Saúde: Melhorias na educação e pesquisas em saúde.

Gestão de Inovação Educacional: Estratégias para avaliação e gestão da inovação na educação.

Aprendizagem ao longo da vida: Desenvolvimento de competências e capacidades ao longo da vida para a empregabilidade e crescimento pessoal.





A Conferência IFE, uma iniciativa do Institute for the Future of Education do Tecnológico de Monterrey, é líder em inovação educacional, tendo atraído mais de 29.000 participantes de mais de 40 países ao longo das suas dez edições. No próximo ano, a conferência visa alcançar novos patamares, solidificando seu compromisso de aprender, conectar e colaborar para enriquecer o futuro da educação em todo o mundo.

As contribuições, selecionadas por sua inovação e relevância, serão apresentadas na próxima edição, a ser realizada de 28 a 30 de janeiro de 2025 no campus de Monterrey do Tec de Monterrey, oferecendo uma oportunidade única de impactar positivamente o futuro da educação por meio da colaboração e do compartilhamento do conhecimento.

Saiba mais sobre a chamada e participação em www.ciie.mx. Mais notícias sobre o congresso serão compartilhadas através das redes sociais: Facebook, Instagram, LinkedIn e X.

Visite o Newsroom do Tecnológico de Monterrey.

Sobre o Tecnológico de Monterrey

O Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) é uma universidade privada sem fins lucrativos reconhecida por sua excelência acadêmica, inovação educacional e visão global. Fundada em 1943, atualmente está presente em 32 municípios de 20 estados mexicanos, com 62 mil estudantes profissionais e de pós-graduação, além de mais de 27 mil alunos do ensino médio. Credenciada pela SACSCOC desde 1950. Classificada em 184º lugar no QS World University Rankings 2024 e 4º lugar na América Latina de acordo com O Latin America University Rankings 2023. Destaca-se também em programas globais de empregabilidade e empreendedorismo, fazendo parte de redes internacionais como APRU, U21 e WUN. Para mais informações sobre o nosso Boilerplate visite: https://tec.rs/BoilerPlate