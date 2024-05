La FAP Canada accueillera le secrétaire aux Affaires étrangères des Philippines, Enrique A. Manalo, lors d’une tournée canadienne visant à renforcer les relations bilatérales

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 06 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada invite les membres des médias à assister à un événement spécial avec Enrique A. Manalo, secrétaire aux Affaires étrangères des Philippines, le 7 mai 2024. M. Manalo prononcera un discours sur la politique étrangère intitulé « La région indo-pacifique aux yeux des Philippines : Naviguer en eaux inconnues » au centre-ville de Vancouver dans le cadre de la Série d’allocutions des leaders de la région indo-pacifique de la FAP Canada.



Date : Mardi 7 mai 2024, de 9 h 00 à 10 h 30 HNP

Lieu : Salle 1300-1500, Segal Building Salle 1300-1500, Segal Building, Simon Fraser University, 500 Granville Street, Vancouver, Colombie-Britannique, V6C 1W6

Inscription des médias (obligatoire) : events@asiapacific.ca

M. Manalo, diplomate de carrière et expert en diplomatie multilatérale, qui a été représentant permanent des Philippines auprès des Nations Unies avant d’être nommé secrétaire d’État aux Affaires étrangères en 2022, discutera du resserrement des liens et du renforcement de la coopération avec le Canada en vue de la prospérité et de la stabilité collectives de la région indo-pacifique.

Vancouver sera la première étape de la tournée canadienne du secrétaire Manalo du 6 au 10 mai, qui le conduira également à Ottawa et à Toronto pour des réunions avec des hauts fonctionnaires, y compris la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly.

L’événement organisé par la FAP Canada le 7 mai comprendra un discours d’ouverture de l’honorable Bruce Ralston, ministre responsable du corps consulaire et ministre des Forêts de la Colombie-Britannique, qui soulignera l’importance des Philippines pour la province et pour le Canada. Une table ronde suivra le discours de M. Manalo et permettra de réfléchir aux perspectives d’avantages mutuels, de relever les défis communs et de tirer parti des nouvelles possibilités qui s’offrent dans les relations bilatérales.

« La Fondation Asie Pacifique du Canada a le plaisir d’accueillir le secrétaire Manalo à Vancouver, la porte d’entrée du Canada vers l’Asie » a déclaré Vina Nadjibulla, vice-présidente, Recherche et stratégie, de la FAP Canada. « La visite de M. Manalo au Canada intervient à un moment où les relations entre le Canada et les Philippines connaissent un véritable élan et offrent d’immenses possibilités. Les Philippines sont un partenaire bilatéral et régional essentiel, au cœur de la Stratégie du Canada pour l’Indo-Pacifique. »

Mme Nadjibulla a ajouté : « En tant que nations maritimes et démocraties, le Canada et les Philippines partagent une vision similaire de la dynamique de la sécurité régionale et mondiale, y compris de la mer de Chine méridionale, et sont unis par un engagement à maintenir un ordre international fondé sur des règles, à soutenir et à protéger la démocratie et à lutter contre les effets néfastes du changement climatique. »

Cette année, le Canada et les Philippines célèbrent 75 ans de relations diplomatiques, une relation qui se caractérise par des liens interpersonnels et des échanges inégalés entre les gouvernements, les entreprises et la société civile. Plus d’un million de Canadiens sont originaires des Philippines.

Selon le ministère philippin des Affaires étrangères, les réunions bilatérales du secrétaire d’État Manalo avec les ministres canadiens porteront sur des questions d’intérêt et de préoccupation mutuels, notamment la coopération en matière de défense, la cybersécurité, la coopération maritime et le maintien d’un ordre international fondé sur des règles dans la région indo-pacifique, le renforcement du commerce et de l’investissement, et le développement de la coopération technique dans les domaines de l’alimentation, de l’énergie, des minéraux essentiels et du changement climatique.

M. Manalo rencontrera également des membres du Groupe d’amitié interparlementaire Canada-Philippines, avec lesquels il discutera des liens interpersonnels, notamment des questions liées à la reconnaissance des titres de compétences et à l’éducation.

