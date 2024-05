Première en Chine pour Joyce Jonathan lors de l’émission de variétés « Ride the Wind 2024 »

[Photo publiée avec l’aimable autorisation de Mango TV]

CHANGSHA, Chine, 07 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette émission prend la forme d’un concours musical et sert de plateforme internationale d’échanges culturels en mettant en vedette des personnalités féminines du monde entier. 36 stars féminines internationales originaires de Chine, des États-Unis, de France, de Russie et d’ailleurs ont participé à l’émission. Leurs belles performances ont été saluées par de nombreux spectateurs, faisant du programme « Ride the Wind 2024 » un modèle du genre.

L’émission s’attache à intégrer des éléments de la culture chinoise traditionnelle à un ensemble d’autres cultures, représentées par les brillantes performances scéniques de 36 concurrentes.

Joyce Jonathan est une auteure-compositrice-interprète de la scène pop française. Sa signature musicale emprunte principalement aux genres pop et folk. La chanteuse doit sa notoriété à la sortie en 2009 de son premier album, intitulé Sur mes gardes, couronné de succès.

Le thème de l’émission était consacré aux vingt-quatre périodes solaires du calendrier chinois traditionnel. Joyce Jonathan y a d’abord interprété un air folklorique bien connu du public français, à savoir « Les Champs-Elysées », faisant ainsi découvrir tout le charme de la musique française au public chinois.

Dans la dernière diffusion de l’émission, Joyce Jonathan a interprété une nouvelle reprise d’un standard chinois, et le public a plébiscité sa performance. Elle s’est en outre frottée à un nouveau genre musical, en apprenant l’opéra Yue, une pièce dramatique du répertoire classique, avec le concours des autres invitées de « Ride the Wind 2024. »

L’artiste observe que « Les artistes chinoises, mes consœurs, et les membres de l’équipe, se sont vraiment montrés ouverts d’esprit et ont fait preuve d’inclusion. J’ai eu l’impression d’être chez moi. » La chanteuse a évoqué les motifs de sa participation à l’émission en ces termes : « La Chine et la France entretiennent une amitié durable depuis 60 ans. J’espère que ma participation aidera à développer les échanges culturels entre nos deux pays. »

