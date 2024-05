EEZY OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 7.5.2024 KLO 8.00

Eezy Oyj:n osavuosikatsaus 1–3/2024: Henkilöstöpalveluiden kysyntä edelleen vaimeaa – katse tuottavuuden nostamisessa

Tammi–maaliskuu 2024

Liikevaihto oli 41,5 milj. euroa (52,8 milj. euroa tammi–maaliskuussa 2023). Liikevaihto laski 21 %.

Käyttökate oli 2,3 milj. euroa (3,4).

Liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (1,3) ja oli 1,2 % liikevaihdosta (2,5 %).

Tulokseen sisältyy työsuhteiden päättymisiin liittyviä henkilöstökuluja 0,3 milj. euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,02) osakkeelta.





Näkymät vuodelle 2024

Eezy ei anna ohjeistusta vuodelle 2024.

Avainluvut (IFRS)

Miljoonaa euroa, jollei toisin ilmoitettu 1–3/2024 1–3/2023 1–12/2023 Liikevaihto 41,5 52,8 219,0 Käyttökate 2,3 3,4 14,5 Käyttökateprosentti, % 5,5 % 6,5 % 6,6 % Liikevoitto 0,5 1,3 4,0 Liikevoittoprosentti, % 1,2 % 2,5 % 1,8 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,01 0,02 0,03 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,01 0,02 0,03 Nettovelka / käyttökate 4,5 x 3,0 x 4,0 x Ketjuliikevaihto 60,0 73,8 307,6

Siina Saksi, toimitusjohtaja:

”Alkuvuosi oli edelleen hiljaisen kysynnän aikaa henkilöstövuokrauksen päätoimialoillamme rakentamisessa ja teollisuudessa. Asiantuntijapalveluiden liikevaihto kasvoi, mikä on hieno saavutus vaikeassa markkinassa. Kannattavuusohjelmamme 3 miljoonan euron vuositason säästöt näkyvät kiinteiden kulujen alenemana. Strategiamme etenee suunnitellusti. Olemme ottaneet merkittäviä askeleita uuden teknologian käyttöönotossa sekä monipuolisten palveluidemme yhteismyynnissä asiakkaille.

Liikevaihtomme oli ensimmäisellä neljänneksellä 41,5 miljoonaa euroa, laskien (-21%) Henkilöstöpalveluiden voimakkaasti heikentyneen kysynnän vuoksi. Henkilöstöpalveluissa kysyntä heikkeni voimakkaimmin erityisesti rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla. Näiden toimialojen osuus Henkilöstöpalveluiden liiketoiminta-alueella on vajaa puolet liikevaihdostamme. Tilaukset myös ovat lyhyempiä – asiakkaamme eivät halua tällä hetkellä sitoutua pitkiin sopimuksiin. Koko henkilöstövuokrausmarkkina laski tammi-helmikuussa -8% (vs. 2023. lähde: HELA). Toimialan markkinavolyymissa on mukana viime vuosina voimakkaasti kasvanut sote-toimiala.

Asiantuntijapalvelut-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 7% ensimmäisellä neljänneksellä 8,0 miljoonaan euroon (7,4), mikä on hieno tulos haastavassa taloustilanteessa. Kasvun lähteinä olivat julkishallinnolle tarjottavat työllisyyspalveluiden ja henkilöstötutkimusten palvelukokonaisuutemme. Suorarekrytointien, henkilöarviointien ja kevytyrittäjäpalveluiden tarpeet ovat pienentyneet heikossa suhdanteessa.

Liikevoittomme oli ensimmäisellä neljänneksellä 0,5 miljoonaa euroa (1,3). Liikevoiton supistumista selittää pääosin Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon lasku sekä tässä markkinatilanteessa epäsuotuisa toimialapainotus. Liikevoittoa pienentää 0,3 miljoonan euron työsuhteiden päättymisiin liittyvät kertaluonteiset kustannukset. Olemme toteuttaneet elokuussa aloittamamme kannattavuusohjelman. Vuositasolla toteutuvat 3 miljoonan euron pysyvät säästöt kiinteissä kuluissa tulevat parantamaan kannattavuutta. Jatkamme kustannusten tarkastelua ja toiminnan tehostamista suunnitelmamme mukaan vaarantamatta kuitenkaan liiketoimintaamme ja valmiuttamme kasvaa markkinaa nopeammin suhdanteen helpottaessa.

Strategiamme etenee suunnitellusti – ensimmäiset tulokset jo nähtävissä

Julkaisimme uuden strategiamme ”Hyväätyötä2028” helmikuussa. Pitkän aikavälin tavoitteemme ovat kasvaa Henkilöstöpalveluissa markkinaa nopeammin, kaksinkertaistaa Asiantuntijapalveluiden liikevaihto sekä saavuttaa 8% liikevoittotaso vuonna 2028.

Keskeinen kasvun lähde on valjastaa valtakunnallinen voima eli alueverkostomme sekä paikasta ja ajasta riippumaton digitaalinen palvelu käyttöömme.

Kannattavuuden parantamisen keskiössä on kasvun tuomien skaalaetujen lisäksi valjastaa teknologia ja tekoäly käyttöömme liiketoimintamme ydinprosesseissa.

Aloitimme huhtikuussa Henkilöstöpalveluissa tekoälyavusteisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ensimmäisten asiakkaiden ja vuokratyöntekijöiden kanssa. Näemme nyt käytännössä, miten merkittävä tuottavuuden, kasvun ja kilpailuedun lähde uusi kehittämämme järjestelmä on. Jatkamme kehitys- ja käyttöönottotyötä koko vuoden 2024 ajan. Olen tästä enemmän kuin innoissani.

Taloudellinen suhdanne on ollut poikkeuksellisen vaikea koko toimitusjohtajuuteni ajan. Näen silti vahvat kasvun ja tuottavuuden nostamisen mahdollisuudet strategiakaudella. Kilpailuetumme ovat laajin valtakunnallinen verkosto, vahva ja vastuullinen brändi, tyytyväiset asiakkaat ja laaja asiakaskunta. Voimme myös tarjota asiakkaillemme markkinoiden laajimman palvelukokonaisuuden. Tulemme mullistamaan henkilöstövuokrauksen toimialan tekoälyä hyödyntävän teknologian avulla. Kun keskitymme Eezyn tiimin kanssa tekemään yhdessä sitä, missä olemme maamme parhaimmistoa, tulemme saavuttamaan strategiakauden tavoitteemme.”

