Valneva publie ses résultats financiers du premier trimestre 2024 et fait un point sur ses activités

Principaux éléments financiers du premier trimestre

Chiffre d’affaires total de 32,8 millions d’euros dont 32,1 millions d’euros de ventes de produits, en ligne avec les prévisions pour l'exercice 2024

Position de trésorerie de 176,6 millions d’euros dont 95 millions d’euros provenant de la vente du bon de revue prioritaire (PRV) 1 . Extension significative de la visibilité financière de la Société avec le report récent de la date de début de remboursement de son prêt 2 Recul significatif de la consommation de trésorerie attendu en 2024, Valneva prévoyant d'achever ses contributions aux coûts de l'étude de Phase 3 sur la maladie de Lyme au deuxième trimestre

. Bénéfice net de 58,9 millions d'euros, reflétant la vente du PRV





Perspectives financières confirmées pour l’exercice 2024

Chiffre d’affaires total estimé entre 170 millions d’euros et 190 millions d’euros, dont : 160 millions à 180 millions d’euros de ventes grâce à la croissance des ventes des vaccins dont Valneva est propriétaire

Dépenses de R&D attendues entre 60 millions et 75 millions d’euros, principalement dédiées aux activités de développement du programme chikungunya, au programme Zika et à l'avancée des programmes précliniques

Autres produits attendus entre 100 millions et 110 millions d'euros, dont 95 millions d'euros provenant de la vente du PRV

Solide réalisation des plans de R&D

Le vaccin à injection unique contre le chikungunya, IXCHIQ ® , a été recommandé par le Comité consultatif sur la vaccination aux Etats-Unis (ACIP) et adopté par les Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (CDC) 3 ; Les processus réglementaires avec les autorités européennes, canadiennes et brésiliennes sont en bonne voie ;

, a été recommandé par le Comité consultatif sur la vaccination aux Etats-Unis (ACIP) et adopté par les Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (CDC) ; Les processus réglementaires avec les autorités européennes, canadiennes et brésiliennes sont en bonne voie ; Les données à six mois de l'étude de Phase 3 sur l'IXCHIQ ® chez l'adolescent seront communiquées prochainement et des demandes d’extension d'utilisation seront soumises en fonction des résultats ; le recrutement des participants pédiatriques pour l'étude pédiatrique de Phase 2 est en bonne voie ;

chez l'adolescent seront communiquées prochainement et des demandes d’extension d'utilisation seront soumises en fonction des résultats ; le recrutement des participants pédiatriques pour l'étude pédiatrique de Phase 2 est en bonne voie ; La primo-vaccination (3 doses) de tous les participants à l'essai de Phase 3 VALOR du candidat vaccin contre la maladie de Lyme devrait être achevée prochainement ;

L'essai clinique de Phase 1 pour le candidat vaccin de deuxième génération contre le virus Zika a été initié4.

Informations financières

(non-auditées, consolidées selon les normes IFRS)

En millions d’euros 3 mois clos au 31 mars 2024 2023 Ventes de produits 32,1 32,1 Chiffre d’affaires total 32,8 33,5 Bénéfice net / (perte nette) 58,9 (18,1) Adjusted EBITDA (profit/loss) 73,0 (12,3) Trésorerie 176,6 254,5

Saint-Herblain (France), 7 mai 2024 – Valneva SE (Nasdaq : VALN ; Euronext Paris : VLA), société spécialisée dans les vaccins, a publié aujourd’hui ses résultats financiers du premier trimestre clos au 31 mars 2024 et fait un point sur ses activités. Les résultats financiers consolidés intermédiaires sont disponibles sur le site internet de la Société (Financial Reports – Valneva).

Valneva retransmettra aujourd’hui en directe la conférence téléphonique sur ses résultats financiers du premier trimestre 2024 à 15h00 CEST (9h00 EDT). Cette retransmission sera disponible sur le site internet de la Société et via ce lien : https://edge.media-server.com/mmc/p/wrc2a7s3.

Peter Bühler, Directeur financier de Valneva, a indiqué, « Les résultats du premier trimestre sont conformes à nos attentes. Nous prévoyons, pour le reste de l’année, de continuer à tirer parti de la reprise de l'industrie du voyage, avec notamment la montée en puissance des ventes d'IXCHIQ®, afin de soutenir la croissance de nos ventes commerciales, et d’atteindre en parallèle les différents jalons R&D que nous nous sommes fixés. Le succès de la vente de notre PRV et le report de la date de remboursement de notre prêt nous ont permis de maintenir une solide position de trésorerie et, avec l’achèvement attendu au deuxième trimestre de nos paiements pour l'essai de Phase 3 de notre candidat vaccin contre la maladie de Lyme, nous anticipons une consommation de trésorerie significativement plus faible en 2024. »

Portefeuille commercial

Le portefeuille commercial de Valneva se compose de trois vaccins du voyage : IXIARO®/JESPECT®, DUKORAL® and IXCHIQ®. La Société distribue également certains produits de tiers dans les pays où elle possède ses propres infrastructures de marketing et distribution.

VACCIN CONTRE L’ENCEPHALITE JAPONAISE IXIARO®/JESPECT®

Au premier trimestre 2024, les ventes d’IXIARO® ®/ JESPECT® étaient de 16,6 millions d’euros contre 17,4 millions d’euros au premier trimestre 2023. Les ventes à l'armée américaine ont compensé la plupart des problèmes d'approvisionnement rencontrés au cours de la période. Ces problèmes sont désormais résolus et, comme indiqué le mois dernier dans la publication des résultats annuels5, Valneva prévoit une croissance annuelle à deux chiffres des ventes d'IXIARO® pendant au moins les trois prochaines années.

VACCIN CONTRE LE CHOLÉRA / ETEC6 DUKORAL®

Au premier trimestre 2024, les ventes de DUKORAL® ont augmenté de 10,3 % pour atteindre 11,3 millions d’euros contre 10,2 millions d’euros au premier trimestre 2023, le vaccin continuant de bénéficier de la reprise significative du marché du voyage.

VACCIN CONTRE LE CHIKUNGUNYA IXCHIQ®

IXCHIQ® est le premier vaccin autorisé au monde contre le chikungunya pour répondre à ce besoin médical non satisfait. Suite à l'adoption des recommandations du Comité consultatif américain sur les pratiques de vaccination (ACIP)7 par les Centres de contrôle et de prévention des maladies des Etats-Unis (CDC)8 début mars 2024, Valneva s'est concentrée sur le lancement de son vaccin à dose unique contre le chikungunya aux États-Unis et a enregistré des premières ventes de 0,2 million d'euros au cours du premier trimestre.

IXCHIQ® est également en cours d'examen réglementaire au Canada, au Brésil ainsi qu’en Europe où il fait l'objet d'une évaluation accélérée par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments. Les décisions relatives à ces demandes sont attendues en 2024.

Un essai clinique chez les adolescents, VLA1553-321, est en cours. Valneva a annoncé des premières données d’innocuité en août 20239 et prévoit d’annoncer les données à six mois dans les semaines à venir. Financé par la Coalition pour les Innovations en Préparation aux Epidémies (CEPI) et mené en collaboration avec l’Institut Butantan au Brésil, l’essai sur les adolescents VLA1553-321 est conduit dans le but de pouvoir demander, en cas de succès, une extension d’utilisation pour cette tranche d’âge après une première autorisation chez les adultes. L’essai pourrait également permettre l'homologation du vaccin au Brésil, ce qui constituerait alors la première autorisation de mise sur le marché pour une utilisation dans une population endémique.

Valneva a également initié une étude pédiatrique de Phase 2, VLA1553-221, chez des enfants âgés de 1 à 11 ans, en janvier 202410, afin d’étayer le lancement d’une étude-pivot de Phase 3 et d‘élargir potentiellement l’utilisation du vaccin à cette tranche d’âge après l’obtention d’approbations initiales chez l’adulte et éventuellement chez l’adolescent.

DISTRIBUTION DE PRODUITS POUR TIERS

Valneva distribue certains produits de tiers dans les pays où la Société possède ses propres infrastructures de marketing et distribution. Au premier trimestre 2024, le chiffre d’affaires provenant de la distribution de produits de tiers a diminué de 8,9 % pour atteindre 4,1 millions d’euros contre 4,5 millions d’euros au premier trimestre 2023 en raison de contraintes d'approvisionnement. Valneva s'attend à ce que les ventes de produits de tiers diminuent progressivement pour représenter moins de 5 % des ventes totales de produits d'ici 2026 / 2027, ce qui permettra à la Société d'améliorer sa marge brute.

Candidats Vaccins en Développement Clinique

CANDIDAT VACCIN CONTRE LA MALADIE DE LYME – VLA15

Etude de Phase 3 en cours

Valneva et Pfizer développent VLA15, un candidat vaccin en Phase 3 de développement qui cible la Borrelia, la bactérie à l’origine de la maladie de Lyme. VLA15 est un candidat vaccin multivalent à protéine recombinante ciblant six sérotypes de Borréliose représentant les souches les plus communes présentes en Amérique du Nord et en Europe. VLA15 est le seul programme de vaccin contre la maladie de Lyme en développement clinique avancé à ce jour et a reçu le statut Fast Track de la FDA.

La vaccination des deux cohortes de l'essai de Phase 3 "Vaccine Against Lyme for Outdoor Recreationists" (VALOR) se déroule comme prévu et Valneva et Pfizer s'attendent à ce que la vaccination primaire (trois doses) de tous les participants (9 437) soit terminée dans les semaines à venir.

Les données initiales de l'essai VALOR sont attendues fin 2025, l'objectif étant que Pfizer soumette une demande d’autorisation de mise sur le marché (BLA) à la FDA et une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) à l'EMA en 2026, sous réserve que les données obtenues soient positives.

Les contributions de Valneva aux coûts de l'étude de Phase 3 sur la maladie de Lyme devraient être achevées au cours du second trimestre 2024. Ces paiements à Pfizer sont inclus dans le passif de remboursement courant au 31 décembre 2023 et n'auront pas d'impact sur le compte de résultat en 2024.

CANDIDAT VACCIN CONTRE LE VIRUS ZIKA – VLA1601

Phase 1 en cours avec un candidat vaccin de deuxième génération

VLA1601 est un candidat vaccin de deuxième génération, hautement purifié et inactivé contre la maladie virale transmise par les moustiques et causée par le virus Zika (ZIKV). En mars 2024, Valneva a initié un essai clinique de Phase 1 pour évaluer l’innocuité et l’immunogénicité de VLA160111. L'essai de Phase 1 randomisé, contrôlé par placebo, VLA1601-102, devrait inclure environ 150 participants âgés de 18 à 49 ans aux États-Unis. Les participants recevront une dose faible, moyenne ou élevée de VLA1601. En outre, la faible dose de VLA1601 sera évaluée avec un adjuvant supplémentaire. Les données initiales de l'essai sont attendues au premier semestre 2025.

Des épidémies du virus Zika ont été signalées en Afrique tropicale, en Asie du Sud-Est, dans les îles du Pacifique et, depuis 2015, dans les Amériques. La transmission du virus Zika persiste dans plusieurs pays des Amériques et dans d'autres régions endémiques. À ce jour, 89 pays et territoires ont signalé des cas d'infection par le virus Zika transmise par les moustiques12 mais la surveillance reste limitée au niveau mondial. Il n'existe pas de vaccins préventifs ni de traitements efficaces. Le Zika demeure donc une menace pour la santé publique et a été inclus dans le programme de bons de revue prioritaire contre des maladies tropicales de la FDA13 (PRV).

Un vaccin contre le virus Zika (ZIKV) serait un bon complément pour le portefeuille de vaccins du

voyage de Valneva s’attaquant aux maladies transmises par les moustiques puisqu’il comprend déjà

les vaccins IXCHIQ® et IXIARO®.

Eléments financiers du premier trimestre 2024

(non-audités, consolidés selon les normes IFRS)

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires total de Valneva était de 32,8 millions d’euros au premier trimestre 2024 contre 33,5 millions au premier trimestre 2023.

Les ventes de produits ont atteint 32,1 millions d’euros au premier trimestre 2024 et sont restées comparables à celles du premier trimestre 2023. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact non significatif sur les ventes par rapport à la période de comparaison.

Les ventes d’IXIARO®/JESPECT® étaient de 16,6 millions d’euros au premier trimestre 2024 contre 17,4 millions d’euros au premier trimestre 2023. La baisse de 4 % est principalement liées à des contraintes d’approvisionnements, qui ont temporairement affecté les ventes du premier trimestre et qui sont désormais résolues.

Les ventes de DUKORAL® étaient de 11,3 millions d’euros au premier trimestre 2024, contre 10,2 millions d’euros au premier trimestre 2023. Cette hausse de 10 % résulte de la reprise continue du marché du voyage et a été principalement soutenue par le Canada, ainsi que de l'augmentation du prix du vaccin.

Suite à l'adoption des recommandations de l’ACIP par la CDC14 des Etats-Unis début mars 2024, les ventes d’IXCHIQ® étaient de 0,2 million d'euros au cours du premier trimestre

Le chiffre d’affaires provenant de la distribution de produits de tiers était de 4,1 millions d’euros au premier trimestre 2024 contre 4,5 millions au premier trimestre 2023, soit une baisse de 9 % qui s'explique principalement par des contraintes d'approvisionnement pour les vaccins Rabipur®/RabAvert® et Encepur® vendus dans le cadre de l'accord de distribution avec Bavarian Nordic.

Les Autres Revenus, comprenant les revenus des collaborations, licences et services, étaient de 0,6 million d’euros au premier trimestre 2024 contre 1,4 million d’euros au premier trimestre 2023. Ce recul s’explique principalement par la baisse de revenus liés aux activités de collaboration R&D pour le programme chikungunya avec l’Institut Butantan.

Résultat opérationnel et EBITDA ajusté

Les coûts des produits et services vendus (COGS) étaient de 22,2 millions d’euros au premier trimestre 2024. La marge brute sur les ventes de produits était de 43,9 % (hors IXCHIQ®) contre 48,4 % au premier trimestre 2023. Des COGS de 8,0 millions d’euros liés aux ventes d’IXIARO® ont généré une marge brute de 52,0 % qui a été négativement impactée par une dépréciation de €1.7 millions de lots de vaccins non conformes. Des COGS de 7,0 millions d’euros liés aux ventes de DUKORAL® ont généré une marge brute de 37,9 %. Sur les coûts restants au premier trimestre 2024, 3,0 millions d’euros provenaient de l’activité de distribution de produits pour tiers, 0,8 million d’euros des ventes d’IXCHIQ®, 1,0 million d’euros des coûts de la capacité inutilisée, et 2,4 millions d’euros des coûts des services. Au premier trimestre 2023, le coût total des ventes s’était élevé à 20,5 millions, dont 17,9 millions d’euros liés au coût des marchandises et 2,6 millions d’euros liés au coût des services.

Les dépenses de recherche et développement étaient de 13,1 millions d’euros au premier trimestre 2024, contre 14,1 millions d’euros au premier trimestre 2023. Cette diminution s’explique principalement par la baisse des dépenses liées au vaccin COVID-19 de Valneva, VLA2001, ainsi qu'à la baisse des dépenses liées à IXCHIQ® suite à l’autorisation de mise sur le marché accordée au quatrième trimestre 2023. En parallèle, les coûts liés au transfert en cours des activités dans la nouvelle usine d'Almeida ont entraîné une augmentation des dépenses de R&D pour les produits commerciaux. Les frais commerciaux au premier trimestre 2024 étaient de 11,3 millions d’euros contre 9,0 millions d’euros au premier trimestre 2023. Cette hausse s’explique principalement par 4,9 millions d’euros de dépenses associées aux activités de lancement du vaccin IXCHIQ® (premier trimestre 2023 : 3,4 millions d’euros). Au premier trimestre 2024, les frais généraux et administratifs ont augmenté à 11,7 millions d'euros, contre 10,0 millions d'euros au premier trimestre 2023, principalement en raison de l'augmentation des coûts liés au programme de rémunération des employés à base d'actions de la Société, de l'augmentation des frais de recrutement et de l'augmentation des coûts liés aux initiatives de numérisation et d'automatisation.

Au cours du premier trimestre 2024, un gain net de 90,8 millions d'euros provenant de la vente du PRV a été enregistré dans le compte de résultat. Le produit net de 103 millions de dollars a été réduit des coûts de transaction ainsi que des obligations de paiement contractuelles liées à cette vente.

Les Autres Revenus, nets des autres charges, ont baissé à 2,9 millions d’euros au premier trimestre 2024 contre 3,5 millions d’euros au premier trimestre 2023. Cette baisse est principalement due à la diminution des crédits d'impôt recherche enregistrés au premier trimestre 2024 suite à la réduction des dépenses de R&D éligibles.

Valneva a enregistré un bénéfice opérationnel de 68,2 millions d'euros au premier trimestre 2024, contre une perte opérationnelle de 16,6 millions d'euros au premier trimestre 2023. Cette amélioration significative est en grande partie liée aux produits de la vente du PRV enregistré dans le compte de résultat au premier trimestre 2024. Le bénéfice de l'EBITDA ajusté (tel que défini ci-dessous) au premier trimestre 2024 s'est élevé à 73,0 millions d'euros contre une perte d'EBITDA de 12,3 millions d'euros au premier trimestre 2023.

Résultat net

Au premier trimestre 2024, Valneva a généré un bénéfice net de 58,9 millions contre une perte nette de 18,1 millions au premier trimestre 2023.

Les charges financières et effets de change au premier trimestre 2024 ont engendré un résultat financier négatif de 9,3 millions d’euros contre un résultat financier négatif de 1,7 million d’euros au premier trimestre 2023. L'augmentation des charges financières, nettes, est principalement due à des pertes de change de 2,5 millions d’euros au premier trimestre 2024 contre un bénéfice de 3,2 millions d’euros au premier trimestre 2023, principalement lié à l'évolution du taux de change USD / EUR. En outre, les charges d'intérêts ont augmenté à 7,0 millions d'euros au premier trimestre 2024 contre 5,1 millions d'euros au premier trimestre 2023 suite à l'augmentation du volume de prêt de Deerfield Management Company et OrbiMed (D&O) au cours du second semestre 2023.



Flux de trésorerie et liquidités

La trésorerie nette utilisée par les activités opérationnelles s’est élevée à 28,4 millions d’euros au premier trimestre 2024 contre 24,3 millions au premier trimestre 2023. Les flux de trésorerie négatifs au premier trimestre 2024 provenaient principalement de la perte enregistrée sur la période, hors vente du PRV, ainsi que d’augmentations du fonds de roulement.

Les flux de trésorerie positifs liés aux activités d’investissement étaient de 86,7 millions d’euros au premier trimestre 2024 contre 3,6 millions d’euros au premier trimestre 2023. Les flux de trésorerie positifs au premier trimestre 2024 résultaient principalement du produit net de €90,8 millions de la vente du PRV, qui a été partiellement annihilé par les activités de construction sur le site de production d'Almeida en Écosse et par des achats d'équipements.

Les flux de trésorerie négatifs liés aux activités de financement ont augmenté à 7,5 millions d’euros au premier trimestre 2024 contre 3,8 millions d’euros au premier trimestre 2023. L’augmentation des flux de trésorerie négatifs au premier trimestre 2024 est principalement due à l'augmentation des paiements d'intérêts et des coûts de transaction résultant de l'augmentation du volume du prêt accordé par Deerfield et Orbimed.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie était de 176,6 millons d’euros au 31 mars 2024 contre 126,1 millons d’euros au 31 décembre 2023.

Mesures financières non-IFRS

Le Management de Valneva utilise et présente ses résultats selon les normes IFRS, ainsi que la mesure non-IFRS de l’EBITDA ajusté pour évaluer et communiquer ses performances. Bien que les mesures non-IFRS ne doivent pas être interprétées comme des alternatives aux mesures IFRS, la Management estime que les mesures non-IFRS sont utiles pour mieux comprendre la performance actuelle de Valneva, les tendances de cette performance et sa situation financière.

L'EBITDA ajusté est une mesure supplémentaire commune de la performance utilisée par les investisseurs et les analystes financiers. Le Management estime que cette mesure fournit des outils analytiques supplémentaires. L'EBITDA ajusté est défini comme le bénéfice (perte) des activités poursuivies avant impôt sur le revenu, produits/charges financières, gains/(pertes) de change, résultats des participations dans des entreprises associées, amortissements et dépréciations.

Un rapprochement entre l'EBITDA ajusté et la perte opérationnelle, qui est la mesure IFRS la plus directement comparable, est présenté ci-dessous :

En millions d’euros Trois mois clos au 31 mars (consolidés selon les normes IFRS) 2024 2023 Bénéfice / (perte) sur la période 58,9 (18,1) Ajouter : Dépenses liées à l’impôt sur le revenu - (0,1) Résultat financier (0,3) (0,3) Charges financières 7,0 5,1 Gain/(perte) de change – net 2,5 (3,2) Amortissement 1,3 1,6 Dépréciation 3,5 2,6 Dépréciation des immobilisations financières - - EBITDA ajusté 72,0 (12,3)

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

Nous disposons d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Nous commercialisons actuellement trois vaccins du voyage, dont le premier et le seul vaccin au monde contre le chikungunya, ainsi que certains vaccins de tiers.

Les revenus de notre activité commerciale croissante contribuent à l'avancement continu de notre portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces pour la santé publique mondiale.

À propos d'IXCHIQ®

Aux États-Unis, IXCHIQ® est un vaccin vivant atténué indiqué pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (CHIKV) chez les personnes âgées de 18 ans et plus présentant un risque accru d'exposition au CHIKV. Comme pour tous les produits approuvés dans le cadre de la procédure d'autorisation accélérée de la FDA, le maintien de l'autorisation pour cette indication est subordonné à la vérification du bénéfice clinique dans un ou plusieurs essais de confirmation.





Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva, y compris en ce qui concerne les prévisions de certains résultats financiers pour l'exercice 2024 et les perspectives à moyen terme sur les résultats financiers, la position de trésorerie et d'autres développements commerciaux, y compris les résultats des essais cliniques en cours, le calendrier et la survenue éventuelle de nouvelles ou premières approbations réglementaires de ses produits candidats, la taille anticipée des marchés pour ses produits approuvés et les ventes de ces produits, la réception de financements provenant de sources externes, l'approvisionnement en produits vendus par Valneva, et les relations avec les partenaires commerciaux actuels. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme “pourrait,” “devrait,” “s'attend à,” “anticipe,” “anticipe,” “croit,” “a l'intention,” “« estime »” “vise,” “cible,” u des mots similaires. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué de presse et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, connus et inconnus, ainsi qu'à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats, performances ou réalisations réels et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux développés ou identifiés dans tout document public déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis faites ou devant être faites par Valneva. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées, entre autres, par les incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins (y compris en ce qui concerne l'expansion organique ou stratégique du pipeline clinique de Valneva), les résultats inattendus des essais cliniques, les mesures ou retards réglementaires inattendus, la concurrence en général, les fluctuations monétaires, l'impact de la crise du crédit mondiale et européenne et d'autres événements économiques ou politiques mondiaux, la capacité d'obtenir ou de maintenir un brevet ou une autre protection de la propriété intellectuelle, l'annulation de contrats existants, l'impact d'une pandémie et les changements dans l'environnement réglementaire dans lequel Valneva exerce ses activités. La survenue de l'un de ces risques et incertitudes pourrait nuire considérablement aux activités, à la situation financière, aux perspectives et aux résultats d'exploitation de Valneva. À la lumière de ces risques et incertitudes, il n'y a aucune garantie que les déclarations prospectives faites au cours de cette présentation se réaliseront effectivement. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

