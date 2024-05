Resultaten Solvay van het eerste kwartaal 2024

Gereglementeerde informatie

Sterke vrije kasstroom ondersteund door veerkrachtige EBITDA en beheersing van kosten en investeringen

Brussel, 7 mei 2024, om 7u00 CEST - gereglementeerde informatie

Hoogtepunten

De netto-omzet voor Kw1 2024 van €1 201 miljoen daalde op organische basis met -11,9% ten opzichte van Kw1 2023, met een positieve volume-impact, voor het eerst in zeven kwartalen, in zowel de segmenten Basic Chemicals als Performance Chemicals. De prijzen daalden, vooral door lagere energie- en grondstofkosten.

voor Kw1 2024 van €1 201 miljoen daalde op organische basis met -11,9% ten opzichte van Kw1 2023, met een positieve volume-impact, voor het eerst in zeven kwartalen, in zowel de segmenten Basic Chemicals als Performance Chemicals. De prijzen daalden, vooral door lagere energie- en grondstofkosten. De onderliggende EBITDA van €265 miljoen voor Kw1 2024 was -13,6% lager op organische basis vergeleken met de hoge EBITDA in Kw1 2023, met een negatief effect van de nettoprijszetting dat gedeeltelijk werd gecompenseerd door een positieve volume-impact en lagere vaste kosten. De EBITDA-marge bleef stevig op 22,1% en verbeterde sequentieel.

van €265 miljoen voor Kw1 2024 was -13,6% lager op organische basis vergeleken met de hoge EBITDA in Kw1 2023, met een negatief effect van de nettoprijszetting dat gedeeltelijk werd gecompenseerd door een positieve volume-impact en lagere vaste kosten. De EBITDA-marge bleef stevig op 22,1% en verbeterde sequentieel. De eerste kostenbesparende initiatieven werpen al vruchten af, met €19 miljoen in Kw1 2024.

werpen al vruchten af, met €19 miljoen in Kw1 2024. De onderliggende nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg €119 miljoen in Kw1 2024, vergeleken met €187 miljoen in Kw1 2023.

uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg €119 miljoen in Kw1 2024, vergeleken met €187 miljoen in Kw1 2023. De vrije kasstroom was sterk met € 123 miljoen in Kw1 2024, dankzij een veerkrachtige EBITDA in combinatie met beheersing van werkkapitaal, kosten en investeringen.

was sterk met € 123 miljoen in Kw1 2024, dankzij een veerkrachtige EBITDA in combinatie met beheersing van werkkapitaal, kosten en investeringen. Het ROCE bedroeg 19,8% in Kw1 2024.

bedroeg 19,8% in Kw1 2024. Succesvolle eerste uitgifte van obligaties ter waarde van €1,5 miljard voor de herfinanciering van de overbruggingsfaciliteit die eind 2023 is opgezet in verband met de partiële splitsing, wat extra kracht en stabiliteit geeft aan de balans.

voor de herfinanciering van de overbruggingsfaciliteit die eind 2023 is opgezet in verband met de partiële splitsing, wat extra kracht en stabiliteit geeft aan de balans. De onderliggende nettoschuld bedroeg €1,6 miljard, wat neerkomt op een hefboomratio van 1,4x .

. Vooruitzichten voor 2024: Organische groei van de onderliggende EBITDA van -10% tot -20% ten opzichte van het aangepaste 2023; vrije kasstroom van meer dan €260 miljoen.





Onderliggend (in mln €) Kw1 2024 Kw1 20223 % joj % organisch Netto omzet 1 201 1 355 -11,3% -11,9% EBITDA 265 365 -27,2% -13,6% EBITDA-marge 22,1% 26,9% -4,8pp - Vrije kasstroom 1 123 -130 n.m. - ROCE 19,8% N/A n.m. -

Philippe Kehren, Solvay CEO

"Ik ben trots op onze prestaties in het eerste kwartaal, ondanks de uitdagende macro-economische omstandigheden, omdat we ons hebben geconcentreerd op wat we onder controle hebben: investeringen, kosten en cash. Bepaalde bedrijfssegmenten van ons bedrijf hebben een veelbelovend momentum laten zien ten opzichte van het dieptepunt van eind 2023, maar we kunnen nog niet spreken van een herstel. We zetten snel kostenbesparende initiatieven in die al vruchten beginnen af te werpen. Vooruitkijkend houden we vertrouwen in het behalen van onze doelstellingen voor 2024. Onze vereenvoudigde portefeuille, ons duidelijke operationele model en onze sterke focus op cash zijn belangrijke troeven om Solvay te positioneren voor aanhoudend succes in de komende jaren."

Vooruitzichten voor 2024

In het eerste kwartaal van 2024 profiteerde Solvay weliswaar van een lichte volumestijging in sommige van zijn activiteiten. Het management bleef zich sterk concentreren op kosten en kasstroom. Vooruitkijkend hebben we er vertrouwen in dat we onze vaste kosten onder controle kunnen houden. Ondanks een opleving in sommige markten in het eerste kwartaal, blijft Solvay voorzichtig door de zwakke vraag in combinatie met een volatiele macro- en geopolitieke omgeving. Bijgevolg blijft de kijk op de rest van het jaar momenteel relatief ongewijzigd.

Voor het volledige jaar 2024 bevestigt Solvay zijn vooruitzichten voor de organische groei van de onderliggende EBITDA met -10% tot -20% (wat tussen €925 miljoen en €1 040 miljoen betekent bij een wisselkoers van 1,10 EUR/USD), en zijn vooruitzichten voor een vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders uit voortgezette activiteiten van meer dan €260 miljoen.

1 Vrije kasstroom vertegenwoordigt de liquide middelen aan Solvay aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten.

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.



Over Solvay

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van meer dan 9.000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Solvay wil blijven inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Als een toonaangevend bedrijf met een nettowinst van €4,9 miljard in 2023 heeft Solvay noteringen op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Voor meer informatie over Solvay, bezoek solvay.com en Linkedin.





Media relations







Peter Boelaert

+32 479 30 91 59







Laetitia Van Minnenbruggen

+32 484 65 30 47







Kimberly King

+ 1 470 464 4336







Valérie Goutherot

+33 6 77 05 04 79







media.relations@solvay.com Investor relations







Boris Cambon-Lalanne

+32 471 55 37 49







Geoffroy d’Oultremont

+32 478 88 32 96







Vincent Toussaint

+33 6 74 87 85 65







investor.relations@solvay.com





