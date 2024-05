KH Group Oyj

Pörssitiedote 7.5.2024 klo 8.00

KH Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2024: Fokus liiketoiminnan kannattavuudessa



Tämä on tiivistelmä vuoden 2024 tammi-maaliskuun liiketoimintakatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.khgroup.com.

KH Group konserni Tammi–maaliskuu 2024 pro forma

Liikevaihto oli 84,2 (100,2) milj. euroa.

Liikevoitto oli -0,3 (1,0) milj. euroa.



KH-Koneiden liikevaihto ja liikevoitto jäivät merkittävästi vertailukaudesta.

Indoor Groupin liikevaihto laski merkittävästi. Liikevoitto, sisältäen Viron kiinteistön 3,7 milj. euron myyntivoiton, ylitti vertailukauden tason.

HTJ:n liikevaihto oli vertailukauden tasolla, mutta liikevoitto pieneni.

NRG:n liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi vertailukaudesta.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 8,1 milj. euroa.



KH Group konserni Tammi–maaliskuu 2024 raportoitu IFRS

Liikevaihto oli 84,2 (-) milj. euroa. Vertailukauden luku sisältää pelkän emoyhtiön liikevaihdon

Liikevoitto oli -0,7 (-2,8) milj. euroa.

Tilikauden tulos oli -3,2 (-2,4) milj. euroa.

Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,05 (-0,04) euroa.

Oma pääoma / osake katsauskauden lopussa oli 1,30 (1,42) euroa.



Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli -19,2 (-9,5) prosenttia.

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 221,4 (10,5) prosenttia.

Nettovelkaantumisaste ilman vuokrasopimusvelkoja oli 137,6 (10,4) prosenttia.

Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen:



”Konsernin pro forma -liikevaihto ja liikevoitto laskivat merkittävästi vertailukauden tasosta. Erittäin haastava markkinatilanne, Suomen työmarkkinoita ja liiketoimintaa häirinneet poliittiset lakot sekä Indoor Groupin ERP-järjestelmän käyttöönotto vaikuttivat heikentävästi konsernin liikevaihtoon.

KH-Koneiden liikevaihto laski erittäin merkittävästi molemmissa toimintamaissa. Sen seurauksena myös liikevoitto kääntyi tappiolliseksi. Ruotsin liiketoiminnot nousivat lähes Suomen rinnalle liikevaihdolla ja liikevoitolla mitattuna.

Indoor Groupin ensimmäinen vuosineljännes oli heikko. Asko ja Sotka -ketjut menettivät liikevaihtoa ja sen seurauksena kannattavuuttaan. Huonekalumarkkinan liikevaihto laski tammikuussa 2024 Erikoiskaupan liiton tilastojen mukaan 9% vuoden takaiseen tammikuuhun verrattuna ja Indoorin oma kehitys jatkui samansuuntaisena koko vuosineljänneksen ajan. Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet, kuten kävijämäärien ja myynnin kasvattaminen, konversion parantaminen, kateprosentin vahvistaminen sekä tarkka kulujen seuraaminen jatkuvat aktiivisesti molemmissa ketjuissa. Uusi ERP-järjestelmä otettiin käyttöön 1.3.2024 ja sillä oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon ja liikevoittoon. Indoor Group ajoi alas Viron toiminnot maaliskuun loppuun mennessä. Osana alasajoa yhtiö myi onnistuneesti Viron kiinteistön, josta syntyi myyntivoittoa 3,7 milj. euroa. Viron liiketoiminnot olivat pitkään tappiolliset.

HTJ:n onnistui säilyttämään heikentyvällä markkinalla liikevaihtonsa vertailukauden tasolla, mutta liikevoitto laski. Liiketoiminta-alueen kohtuullista liikevaihtoa ja liikevoittoa selittävät kasvanut hankekanta sekä viime vuosina toteutetut yritys- ja liiketoimintaostot.

Nordic Rescue Groupin pro forma -liikevaihto ja liikevoitto paranivat merkittävästi vertailukaudesta. Pelastusajoneuvojen kysyntä Suomessa ja Ruotsissa on pysynyt hyvällä tasolla, ja vuoden 2024 tuotanto on jo loppuunmyyty.

Tilikauden aikana jatkamme kehitystyötä liiketoiminta-alueillamme, joista usealla on keskiössä liikevaihdon ja sitä kautta liikevoiton turvaaminen sekä toiminnan tehokkuus. Edistämme KH Groupin strategiamuutosta suunnitellusti.

Yhtiö päivitti 30.4.2024 aiemmin antamansa ohjeistuksen 2024 liikevaihdosta ja liikevoitosta. Syynä tähän ovat yleinen taloudellinen epävarmuus, erittäin haastava markkinatilanne sekä kulutuskäyttäytymisen muutos entistä varovaisempaan suuntaan.

KH Group arvioi nykyisellä konsernirakenteella vuoden 2024 liikevaihdoksi 400–420 milj. euroa ja liikevoitoksi 12–16 milj. euroa sisältäen Indoor Groupin Viron kiinteistökaupasta kirjatun liikevoiton.”

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

KH-Koneiden osakassopimuksen osapuolet ovat ilmoittaneet, että he tulevat käyttämään osakkeiden myyntioptioita. Sopimuksen mukaan vähemmistöomistajilla on oikeus myydä 50 % nykyisestä omistusosuudestaan KH-Koneet Group Oy:ssä vuoden 2024 aikana. Vähemmistöosakkaiden omistamien osakkeiden lunastus toteutetaan viimeistään kesäkuussa 2024 ja on suuruudeltaan noin 2,9 milj. euroa. Kyseinen lunastus nostaa emoyhtiön omistusosuuden KH-Koneet Group Oy:ssä 95,1 prosenttiin. KH Group Oyj:llä on osakassopimuksen mukaisesti optio vuonna 2025 lunastaa jäljelle jäävä 4,9 % vähemmistöosuus, jonka käypä arvo tilinpäätöksen 31.12.2023 luvuilla oli 3,4 milj. euroa.

Emoyhtiön rahoitussopimus uusittiin huhtikuussa. Yhtiö on sopinut uudesta yhteensä 5,1 milj. euron lainasta, josta käytetään 2,9 milj. euroa KH-Koneet Group Oy:n osakkeiden lunastukseen ja 0,5 milj. euroa Nordic Rescue Group Oy:n lisäsijoitukseen.

Uusi ERP-toiminnanohjausjärjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön Indoor Groupin Asko-ketjussa toukokuun alussa.

Tulevaisuuden näkymät

KH Groupin keskipitkän aikavälin tavoitteena on muuttua KH-Koneiden liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi ja luopua aiemman sijoitusstrategian mukaisesti muista liiketoiminta-alueista. Muiden liiketoiminta-alueiden osalta jatketaan samanaikaisesti aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia muiden liiketoiminta-alueiden osalta jatketaan.

Vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteessa 21.3.2024 yhtiö arvioi vuoden 2024 liikevaihdoksi 400–420 milj. euroa ja liikevoitoksi 14–16 milj. euroa. Ohjeistus ei sisältänyt Indoor Groupin Viron kiinteistökaupasta kirjautuvaa noin 3,7 milj. euron liikevoittoa, josta yhtiö tiedotti 21.3.2024 klo 12.

Yhtiö päivitti 30.4.2024 aiemmin antamaansa ohjeistusta 2024 liikevaihdosta ja liikevoitosta. KH Group arvioi nykyisellä konsernirakenteella vuoden 2024 liikevaihdoksi 400–420 milj. euroa ja liikevoitoksi 12–16 milj. euroa sisältäen Indoor Groupin Viron kiinteistökaupasta kirjatun myyntivoiton.

KH GROUP OYJ



Lauri Veijalainen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Lauri Veijalainen, puh. 046 876 1648

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.khgroup.com

KH Group Oyj on monialakonserni, jolla on neljä liiketoiminta-aluetta: KH-Koneet, Indoor Group, Nordic Rescue Group ja HTJ. Kaikki liiketoiminta-alueemme ovat alojensa johtavia toimijoita B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa. Tavoitteenamme on keskittyä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoimintaan. Muita liiketoiminta-alueita kehitetään edelleen ja niistä tullaan luopumaan konsernin sijoitusstrategian mukaisesti. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.

Liite