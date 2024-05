Coloplast styrker stomiporteføljen med tre nye produktlanceringer

Selskabet har fået refusionsgodkendelse i Storbritannien for Heylo™, verdens første digitale notifikationssystem til at opdage lækage, og udvider samtidig sin SenSura® Mio-produktserie med to nye lanceringer.

Da vi lancerede vores 2025-strategi, Strive25, satte vi et klart mål om at hæve behandlingsstandarden for vores brugere og bringe nye produkter hurtigere til markedet. Jeg glæder mig over at se, at vores innovationsteam bliver ved med at levere, senest med lanceringen af disse tre nye stomiprodukter, fortæller Coloplasts innovationsdirektør Nicolai Buhl.

Introducerer Heylo

For mange mennesker, som lever med stomi, udgør lækage en betydelig fysisk og mental udfordring i deres dagligdag. Heylo er udviklet til at opdage potentiel lækage under basispladen, og ved at advare brugeren tidligt får denne muligheden for at handle og forhindre, at lækagen spreder sig. Produktet består af et sensorlag, der sættes på basispladen, og en ’transmitter’, som er fastgjort til sensorlaget og er forbundet til brugerens smartphone via Bluetooth®. Ved hjælp af en app advares brugeren ved det første tegn på lækage, og hvis lækagen spreder sig.

Heylo er verdens første digitale notifikationssystem til at opdage lækage og et vigtigt skridt i vores ambition om at tilbyde mere personlig pleje til vores brugere. Jeg tror på, at Heylo vil hjælpe vores brugere med at føle sig mere i kontrol, give ro i sindet, og ultimativt forbedre deres livskvalitet, siger Nicolai Buhl.

Heylo bliver først lanceret i Storbritannien, hvor den nationale refusionsgodkendelse er blevet bevilget fra den 1. juli 2024*.

Introducerer SenSura® Mio i sort og SenSura Mio Convex Soft med Flex kobling

Coloplast udvider også SenSura Mio-produktserien med to nye lanceringer. Selskabet lancerer SenSura Mio i sort. Her er formålet at tilbyde flere valgmuligheder, for de mennesker der lever med stomi.

Vi ved, at det er vigtigt for vores brugere at have flere valgmuligheder, når de skal vænne sig til livet efter en stomioperation – og at det endda kan hjælpe dem med at acceptere deres situation. Sort er neutral, diskret og tidløs – og vi håber, at denne nye stomipose vil give brugerne styrken og modet til at leve livet på deres egne betingelser," siger Nicolai Buhl.

De første varianter af SenSura Mio i sort vil blive lanceret i Coloplasts nøglemarkeder i løbet af de næste seks måneder. De første lande er Italien, Frankrig, Danmark, Norge og Holland i maj 2024*.

Coloplast lancerer også SenSura Mio Convex Soft med Flex-kobling for at nå brugere, der har brug for konveksitet og todelte løsninger. Produktet vil blive lanceret på nøglemarkeder i løbet af de næste ni måneder med opstart i Italien og Frankrig fra maj 2024*.

Kontakter

Peter Mønster

Sr. Media Relations Manager

+45 4911 2623

dkpete@coloplast.com

Aleksandra Dimovska

Sr. Director of Investor Relations

+45 4911 2458

dkadim@coloplast.com

*Heylo, SenSura Mio i sort og SenSura Mio Convex Soft med Flex-kobling er CE-mærket medicinsk udstyr. Produkttilgængelighed afhænger af de regulatoriske forhold i det enkelte land og er ikke garanteret. Disse produkter er på nuværende tidspunkt ikke tilgængelige i USA.

