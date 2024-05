ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE – MUUTOKSET HALLITUS / JOHTO / TILINTARKASTUS

7.5.2024 KLO 08.30



Orion Oyj: Muutos Orionin johtoryhmässä 31.5.2025 lukien

Olli Huotari, Orion-konsernin Corporate Functions -organisaatiosta (ml. muun muassa Communications, Compliance, Corporate Responsibility, Intellectual Property Rights, Legal Affairs ja Public Affairs) vastaava johtaja ja Orion Oyj:n hallituksen sihteeri sekä Orion-konsernin johtoryhmän jäsen on ilmoittanut päätöksestään jäädä pois Orionin palveluksesta. Orion aloittaa Olli Huotarin seuraajan rekrytoinnin. Varmistaakseen vastuiden asianmukaisen siirron seuraajalle Orion ja Huotari ovat sopineet, että Huotari jatkaa työskentelyä nykyisissä tehtävissään (ml. jäsenyys Orion-konsernin johtoryhmässä) 31.5.2025 asti, minkä jälkeen hän jää pois yhtiön palveluksesta.

Olli Huotari on työskennellyt Orionin konsernitasoisissa johtotehtävissä vuodesta 2002 lähtien.

Toimitusjohtaja Liisa Hurme toteaa:

“Haluan kiittää lämpimästi Ollia hänen erinomaisesta työstään Orionin hyväksi. On tietysti harmi, kun ammattitaitoinen ja kokenut johtaja haluaa jättää yhtiön. Kuitenkin, niin paljon kuin haluaisimmekin pitää hänet yhtiössä, meidän täytyy kunnioittaa hänen päätöstään. Olemme tyytyväisiä siihen, että Olli on sopinut jatkavansa työskentelyä Orionissa riittävän ajan, jotta hänen vastuidensa siirto ja seuraajan perehdyttäminen sujuvasti voidaan varmistaa. Tämä myös kuvastaa Ollia henkilönä − hän haluaa aina varmistaa, että yhtiön edut tulevat hoidetuksi.”

Olli Huotari toteaa:

“Olen aina arvostanut ja ollut hyvin kiitollinen kaikista tehtävistä ja työurasta, jotka Orion on minulle tarjonnut. Orion on hieno yhtiö, jossa työskentelee hienoja ihmisiä. Tulen työskentelemään toukokuun loppuun 2025 yhtiön hyväksi ja tekemään parhaani, jotta seuraajani saa parhaan mahdollisen alun uudessa tehtävässään. Sen jälkeen siirryn uuteen vaiheeseen elämässäni.”

Orion Oyj

Liisa Hurme

Toimitusjohtaja Terhi Ormio

Viestintäjohtaja



Yhteyshenkilö:

Liisa Hurme, toimitusjohtaja

puhelin 050 966 2874

liisa.hurme@orion.fi

Yhteyshenkilö medialle:

Terhi Ormio, viestintäjohtaja

puhelin 050 966 4646

terhi.ormio@orion.fi

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orion.fi

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2023 oli 1 190 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 600 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.