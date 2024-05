Rexel conclut un accord pour racheter Talley,

renforçant son offre de services de communication de données aux Etats-Unis

Rexel annonce avoir conclu un accord pour l’acquisition de Talley, l'un des principaux distributeurs de produits et de solutions d'infrastructure sans fil aux États-Unis, renforçant ainsi son exposition aux tendances en forte croissance de l'utilisation des données.

Talley fournit des produits d'infrastructure de réseau aux opérateurs de réseaux mobiles, aux installateurs de réseaux, aux opérateurs d'infrastructure et aux utilisateurs finaux à travers les États-Unis. Fondée en 1983 par la famille Talley et basée à Los Angeles, Talley générera un chiffre d'affaires d'environ 360 millions de dollars en 2024, s’appuyant sur 11 centres de distribution et plus de 300 employés.

Cette acquisition permet à Rexel de conforter son activité dans les domaines des datacoms et des datacenters en Amérique du Nord, qui représentent aujourd’hui un chiffre d'affaires de 700 millions de dollars. Elle enrichit l'offre du groupe avec des solutions connectées et électrifiées afin de bénéficier des tendances d’électrification de la connectivité sans fil et du digital. Elle lui donne également accès à des marchés verticaux à forte croissance, notamment les réseaux sans fil à l'intérieur des bâtiments, les réseaux privés LTE ou les réseaux d'entreprise, ainsi qu'à la densification continue de la couverture du réseau et aux futures mises à niveau.

L'association de Talley et de Rexel ouvre de multiples opportunités de développement et d'amélioration de l'efficacité, au bénéfice de Talley et des clients de Rexel. La transaction devrait être relutive sur le bénéfice par action de Rexel dès la première année, créatrice de valeur en année deux et représenter un multiple d'environ 7,0x l’EBITDA après réalisation des synergies.

La réalisation de cette transaction reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence américaines et aux conditions habituelles de clôture et devrait être finalisée en juin.

Guillaume Texier, directeur général de Rexel, a déclaré : « L'acquisition de Talley est une étape importante pour continuer à renforcer notre présence aux Etats-Unis. Les activités de distribution électrique et de solutions datacom sont de plus en plus interconnectées, et l’acquisition de Talley nous permet de franchir un palier en nous donnant accès à l'expertise, aux solutions, aux fournisseurs et aux clients dans le domaine des datacoms. Cette nouvelle transaction s'inscrit parfaitement dans notre stratégie qui consiste à renforcer notre exposition aux tendances et secteurs verticaux à forte croissance et à renforcer notre position sur le marché nord-américain. Talley jouit d'une excellente réputation et d'une reconnaissance du marché pour ses services à valeur ajoutée, et partage les valeurs de Rexel, centrées sur le client. Nous sommes très enthousiastes quant aux opportunités créées par l'association des deux sociétés et nous nous réjouissons de travailler avec les équipes talentueuses de Talley et son management pour continuer à générer une croissance rentable. »

Mark Talley, PDG de Talley, a déclaré : « Nous sommes ravis de rejoindre Rexel, un leader dans le secteur de la distribution électrique. Le maintien de la marque et de la culture Talley, parallèlement à la marque et à la culture Rexel et en tant que partie intégrante de celle-ci, créera une valeur stratégique pour nos clients, nos fournisseurs, nos communautés et nos parties prenantes. Nos forces combinées, offrant les meilleurs produits, services et solutions, aideront nos clients et fournisseurs à croître et à réussir. »

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 19 pays, à travers un réseau de plus de 1 950 agences, Rexel compte plus de 26 500 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,2 milliards d’euros en 2023.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d'entreprise.

