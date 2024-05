SAMPO OYJ OSAVUOSIRAPORTTI 7.5.2024 klo 9.50



Sampo-konsernin tulos tammi-maaliskuulta 2024

• Sampo-konserni ylsi 10 prosentin kasvuun kiintein valuuttakurssein, mitä tuki vahva kehitys kaikilla liiketoiminta-alueilla

• Underwriting-tulos laski 260 miljoonaan euroon (292) ja yhdistetty kulusuhde heikkeni 87,1 prosenttiin (84,0) Pohjoismaiden haastavien talvisääolosuhteiden vuoksi

• Konsernin alla oleva yhdistetty kulusuhde parani 1,1 prosenttiyksikköä ja vuoden 2024 näkymää konsernin yhdistetyksi kulusuhteeksi tarkennettiin 83–85 prosenttiin (alle 85)

• Tulos ennen veroja vahvistui 465 miljoonaan euroon (359) vahvojen sijoitustuottojen ja hieman nousseiden diskonttokorkojen tukiessa kehitystä

• Osakekohtainen operatiivinen tulos säilyi vakaana 0,50 eurossa (0,51) matalammasta underwriting-tuloksesta huolimatta

• Pro forma -vakavaraisuussuhde oli jakautumiseen liittyvät transaktiot ja osinkokertymä huomioiden 180 prosenttia (182) ja velkaisuusaste 24,6 prosenttia (25,3)





Avainluvut

Milj. e 1–3/

2024 1–3/

2023 Muutos,

% Tulos ennen veroja 465 359 29 If 356 337 6 Topdanmark 63 63 - Hastings 26 10 178 Omistusyhteisö 20 -45 - Osakkeenomistajien osuus nettotuloksesta 343 271 27 Operatiivinen tulos 253 262 -3 Underwriting-tulos 260 292 -11 Muutos Osakekohtainen tulos (EUR) 0,68 0,53 0,15 Osakekohtainen operatiivinen tulos (EUR) 0,50 0,51 -0,01



Osakkeenomistajien osuus nettotuloksesta ja osakekohtainen tulos tammi–maaliskuulta 2023 sisältävät henkivakuutustoiminnan tuloksen.

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.





Sampo-konsernin taloudelliset tavoitteet vuosille 2024–2026

Tavoite 1-3/2024 Osakekohtaisen operatiivisen tuloksen kasvu: yli 7 % (keskimäärin ajanjaksolla) -1 % Konsernin yhdistetty kulusuhde: alle 85 % 87,1 % Vakavaraisuussuhde: 150–190 % 180 % (pro forma, jakautumiseen liittyvät transaktiot sisältäen ja osinkokertymä huomioiden) Velkaisuusaste: alle 30 % 24,6 %



Taloudelliset tavoitteet vuosille 2024–2026 esiteltiin pääomamarkkinapäivässä 6.3.2024





KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä koettiin Pohjoismaiden ankarin talvi sitten vuoden 2010, ja olemmekin keskittyneet vahinkoja kärsineiden asiakkaiden auttamiseen. Samalla vahva operatiivinen vire kuitenkin jatkui, sillä maksutulo kasvoi 10 prosenttia kiintein valuuttakurssein ja alla oleva kannattavuus kehittyi positiivisesti. Tämän myötä tarkensimme vuoden 2024 näkymäämme, ja arvioimme yhdistetyn kulusuhteen olevan 83–85 prosenttia.

Kerroimme pääomamarkkinapäivässämme 6.3.2024, että tavoittelemme orgaanista kasvua ja sen kautta yli 7 prosentin suuruista osakekohtaisen operatiivisen tuloksen kasvua vuosittain 2024–2026. Saimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä tähän erinomaisen alun, kun Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan maksutulo kasvoi 7 prosenttia ja Ison-Britannian maksutulo kohosi 25 prosenttia kiintein valuuttakurssein. Digitaalisuuteen ja muihin kuin moottoriajoneuvovakuutuksiin tehdyt investoinnit toivat kasvua Henkilöasiakkaat-liiketoiminta-alueelle, jossa henkilövakuutusten maksutulo kasvoi 14 prosenttia ja kotivakuutusten 7 prosenttia. Isossa-Britanniassa vuoden 2023 jälkipuoliskolla tehdyt merkittävät hinnankorotukset vaikuttivat edelleen positiivisesti, ja asiakasmäärä kasvoi sekä moottoriajoneuvo- että kotivakuutuksissa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen vakavat säävahingot aiheuttivat Ifille noin 100 miljoonan euron korvauskulut — suurimmat sitten vuoden 2010 ankaran talven. Pitkittynyt kovien pakkasten, raskaan lumikertymän ja jäisten teiden ajanjakso tammi- ja helmikuussa näkyi sekä moottoriajoneuvo- että kotivakuutusten puolella ja erityisesti Henkilöasiakkaat-liiketoiminnassa. Maantieteellisesti vaikutukset olivat suurimmat Norjassa ja Ruotsissa, joiden osuus oli lähes 90 prosenttia talvisäihin liittyneistä vahingoista, kun taas Tanskassa pysyttiin normaalilla vaihteluvälillä. Talvisään vaikutusta kompensoi jonkin verran se, että suurvahingot jäivät noin 40 miljoonaa euroa niihin ennakkoon budjetoidusta kokonaismäärästä. Vaikka on vielä liian aikaista tehdä lopullisia johtopäätöksiä, tämä kehitys on mielestäni rohkaisevaa, sillä se on jatkoa vuonna 2023 toteutetulle riskitasojen pienentämiselle Suurasiakkaat-liiketoiminnassa.

Konsernin alla oleva yhdistetty kulusuhde parani 1,1 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta kaikkien muiden segmenttien paitsi Topdanmarkin positiivisen kehityksen myötä, koska korvausinflaatio pysyi matalampana kuin hinnoittelussa käytetyt varovaiset oletuksemme. Ifin diskonttaamaton oikaistu riskisuhde parani 0,3 prosenttiyksikköä, ja merkittävin positiivinen kehitys nähtiin Henkilöasiakkaat-liiketoiminnassa. Toimintakulusuhde aleni sekä tehostamisen että vahvan kasvun seurauksena. Katamme jatkossakin hinnankorotuksin Pohjoismaiden 4–5 prosentin suuruiseksi arvioidun korvausinflaation, vaikka inflaatio näyttäisikin hidastuvan vaihteluvälin alalaitaan.

Isossa-Britanniassa markkinoiden laajuinen moottoriajoneuvovakuutusten korvausinflaatio laski arviomme mukaan hieman 12 prosentista, jossa se oli vuonna 2023, kun taas kyseisenä vuonna toteutettujen merkittävien hinnankorotusten vaikutukset näkyvät edelleen tuloksessa. Tämän seurauksena Ison-Britannian liiketoiminnan operatiivinen kulusuhde parani kausiluonteisesti tyypillisesti haastavimmalla vuosineljänneksellä 2 prosenttiyksikköä 91,4 prosenttiin. Kun kasvu oli vielä vahvaa, Hastingsin underwriting-tulos kasvoi 71 prosenttia edellisvuodesta, mikä lisäsi konsernitasolla kasvua 5 prosenttiyksikköä. Ison-Britannian moottoriajoneuvomarkkinan hinnoitteluolosuhteet ovat vakautuneet vuoden 2024 ensimmäisinä kuukausina alan arvioidessa vuoden 2023 aikana toteutettujen hinnankorotusten vaikutuksia ja muuttuvaa vahinkokehitystä. Jatkamme kurinalaista lähestymistapaa riskien arviointiin ja hinnoitteluun, kuten aina.

Orgaanisen kasvun ohella hallinnoimme pääomiamme kurinalaisesti edelleen. Olemme toteuttamassa 700 miljoonan euron suuruisia pääomarakenteen optimointiin tähtääviä toimia, kuten pääomamarkkinapäivässä esittelimme, ja kerromme näistä lisätietoja puolivuosituloksemme julkaisun yhteydessä.

Torbjörn Magnusson

Konsernijohtaja





NÄKYMÄT VUODELLE 2024

Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen myötä Sampo on tarkentanut näkymäänsä vuoden 2024 konsernitason yhdistetyksi kulusuhteeksi ja odottaa koko vuoden kulusuhteen olevan 83–85 prosenttia. Konsernin aiempi, 6.3.2024 pörssitiedotteessa julkaistu näkymä vuoden 2024 yhdistetyksi kulusuhteeksi oli alle 85 prosenttia.

Sampo-konsernin yhdistetty kulusuhde voi vaihdella muun muassa sään kausivaihteluiden, suurvahinkojen ja aiempien tilikausien vahinkoihin liittyvän vastuuvelan kehityksen vuoksi. Rahoitustoiminnan nettotulos on vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.



