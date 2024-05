SAMPO ABP PRESSMEDDELANDE 7 maj 2024 kl 9.55

Sampo fortsatte sin starka utveckling under första kvartalet 2024

• Sampokoncernens bruttopremieinkomst och förmedlingsintäkter ökade med 10 procent på valutajusterad basis, efter stark utveckling inom samtliga affärsområden

• Försäkringsresultatet minskade till 260 miljoner euro (292) och totalkostnadsprocenten ökade till 87,1 procent (84,0), till följd av utmanande väderförhållanden i Norden

• Koncernens underliggande totalkostnadsprocent förbättrades med 1,1 procentenheter och utsikterna för 2024 har preciserats till 83–85 procent (under 85)

• Resultatet före skatt ökade till 465 miljoner euro (359), understött av god avkastning på investeringar och något högre diskonteringsräntor

• Det operativa resultatet per aktie låg stabilt kring 0,50 euro (0,51), trots det lägre försäkringsresultatet

• Solvens II-graden var på 180 procent (182) pro forma för transaktioner kopplade till den partiella delningen och inklusive upplupen utdelning, och den finansiella hävstången låg på 24,6 procent (25,3)

Nyckeltal

EURm 1–3/

2024 1–3/

2023 Förändring,

% Resultat före skatt 465 359 29 If 356 337 6 Topdanmark 63 63 - Hastings 26 10 178 Holding 20 -45 - Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 343 271 27 Operativt resultat 253 262 -3 Försäkringsresultat 260 292 -11 Förändring Vinst per aktie (EUR) 0,68 0,53 0,15 Operativt resultat per aktie (EUR) 0,50 0,51 -0,01



Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare och vinst per aktie för januari–mars 2023 inkluderar resultatet från livförsäkringsverksamheten.



Siffrorna i den här rapporten har inte reviderats.



Sampokoncernens finansiella mål för 2024–2026

Mål 1–3/2024 Tillväxt av operativt resultat per aktie (periodgenomsnitt): över 7 % -1 % Koncernens totalkostnadsprocent: under 85 % 87,1 % Solvensgrad: 150–190 % 180 % (pro forma förtransaktioner kopplade till den partiella delningen och inklusive upplupen utdelning)



Finansiell hävstång: under 30 % 24,6 %



Finansiella mål för 2024–2026 som offentliggjordes på kapitalmarknadsdagen den 6 mars 2024.



KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Under det första kvartalet upplevde Norden det hårdaste vintervädret sedan 2010, och vårt huvudfokus har varit på att hjälpa de kunder som drabbats. Verksamheten fortsatte samtidigt att utvecklas starkt, med 10 procent valutajusterad premietillväxt och positiva underliggande marginaler. Vi har därmed preciserat prognosen för totalkostnadsprocenten för 2024 och förväntar oss nu hamna runt 83–85 procent.

På kapitalmarknadsdagen den 6 mars 2024 presenterade vi vår avsikt att fokusera på organisk tillväxt för att öka det operativa resultatet per aktie över 7 procent per år under 2024–2026. Vi har i detta avseende haft en utmärkt start under första kvartalet, med ökningar av premierna inom Privat och i Storbritannien med 7 procent respektive 25 procent, på valutajusterad basis. Investeringar som gjorts i digitala och icke motorrelaterade produkter bidrog till utvecklingen i Privat, där premierna ökade med 14 procent för personförsäkringar och med 7 procent för hemförsäkringar. I Storbritannien såg vi fortsatt effekt av de betydande prishöjningar som genomfördes under andra halvan av 2023 och en ökning av både antalet motor- och hemförsäkringskunder.

De väderrelaterade skadeanmälningarna uppgick inom If till cirka 100 miljoner euro under det första kvartalet – den högsta nivån som noterats sedan den stränga vintern 2010. En lång period av kallt väder, kraftigt snöfall och isiga vägar påverkade under januari och februari både motor- och hemverksamheten negativt, framför allt inom Privat. Norge och Sverige påverkades i störst utsträckning och stod för nästan 90 procent av de skadeanmälningar som registrerades under vintern, medan Danmark låg kvar på en normal nivå. Detta kompenserades delvis av att stora skador låg omkring 40 miljoner euro under budget. Även om det är för tidigt för att dra några säkra slutsatser gläds jag av detta efter den allt lägre riskbenägenheten inom Industri under 2023.

Koncernens underliggande totalkostnadsprocent förbättrades med 1,1 procentenheter jämfört med föregående år vilket drivits av en positiv verksamhetsutveckling inom alla segment förutom Topdanmark, eftersom skadeinflationen låg kvar under våra återhållsamma prissättningsantaganden. Den justerade riskprocenten för If förbättrades med 0,3 procentenheter, före diskontering, där Privat hade den mest positiva utvecklingen. Kostnadsprocenten sjönk till följd av en kombination av effektivitetsvinster och en stabil bruttopremietillväxt. Vi fortsätter att täcka den förväntade nordiska skadeinflationen på 4–5 procent med prishöjningar, trots att dessa ser ut att röra sig mot den lägre delen av intervallet.

I Storbritannien bedömer vi att den marknadsomfattande motorskadeinflationen sjönk något från de 12 procent som observerats under större delen av 2023, medan resultatet fortsatte att gynnas av de betydande prishöjningar som genomfördes under 2023. Till följd av detta förbättrades vår totala driftskostnadsprocent för Storbritannien med 2 procentenheter till 91,4 procent, under det kvartal som brukar vara det säsongsmässigt mest utmanande. Tillsammans med en stark premietillväxt har detta inneburit att Hastings har kunnat leverera en 71-procentig ökning av försäkringsresultatet jämfört med föregående år, vilket motsvarar ett bidrag med 5 procentenheter till tillväxten på koncernnivå. Priset på brittiska motorförsäkringar har stabiliserats under de första månaderna under 2024, efter att marknaden utvärderat effekterna av de prishöjningar som genomfördes 2023 och en skiftande utveckling för skadeärenden. Vi fortsätter dock – som alltid – att vara disciplinerade när det gäller vår egen underwriting.

Förutom att leverera organisk tillväxt, kommer vi att fortsätta vår disciplinerade i hanteringen av vårt kapital. Som vi presenterade under vår kapitalmarknadsdag, är vi på väg att genomföra kapitaloptimeringsåtgärder värda på upp till 700 miljoner euro. Vi räknar med att ge en uppdatering av kapitalallokeringen i samband med våra resultat för första halvåret 2024.

Torbjörn Magnusson

Koncernchef

UTSIKTER FÖR 2024

Efter resultatet för första kvartalet har Sampo preciserat utsikterna för 2024 och räknar nu med att leverera en totalkostnadsprocent för koncernen på 83–85 procent. Tidigare låg utsikterna för koncernens totalkostnadsprocent för 2024 på under 85 procent, enligt det pressmeddelande som publicerades den 6 mars 2024.

Sampokoncernens totalkostnadsprocent påverkas av viss volatilitet, som i sin tur påverkas av faktorer som hårt väder, stora skador och utvecklingen av avvecklingsresultatet. Utvecklingen på kapitalmarknaderna kommer att ha stor påverkan på det finansiella resultatet.

