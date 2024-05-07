Ophævelse af suspension for afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest

BI Management A/S er igen i stand til at stille priser for nedenstående afdelinger.
|Afdeling
|ISIN
|Short name
|Bæredygtige Klimaaktier A
|DK0062265153
|BAIBDA
|Bæredygtige Klimaaktier Akk A
|DK0062265310
|BAIKLA
|Europa Small Cap Aktier A
|DK0060571362
|BAIESCA
|Børsnoterede Alternativer Akk A
|DK0061925484
|BAIBAA
|Bæredygtige Klimaaktier A
|DK0062265153
|BAIBDA
|Bæredygtige Klimaaktier Akk A
|DK0062265310
|BAIKLA
|Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling A
|DK0062500179
|BAIEUAAUA
|Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk A
|DK0062500336
|BAIEUAAUAA
Hvis der er spørgsmål, kontakt da Chef for Fund Valuation & Trade Processing, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Martin Fjordlund Smidt
Direktør