Ophævelse af suspension for afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest

| Source: Investeringsforeningen BankInvest Investeringsforeningen BankInvest

BI Management A/S er igen i stand til at stille priser for nedenstående afdelinger.

Afdeling ISIN Short name
Bæredygtige Klimaaktier A DK0062265153 BAIBDA
Bæredygtige Klimaaktier Akk A DK0062265310 BAIKLA
Europa Small Cap Aktier A DK0060571362 BAIESCA
Børsnoterede Alternativer Akk A DK0061925484 BAIBAA
Bæredygtige Klimaaktier A DK0062265153 BAIBDA
Bæredygtige Klimaaktier Akk A DK0062265310 BAIKLA
Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling A DK0062500179 BAIEUAAUA
Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk A DK0062500336 BAIEUAAUAA

Hvis der er spørgsmål, kontakt da Chef for Fund Valuation & Trade Processing, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør