Vect-Horus participera à une table ronde lors de la conférence Viva Technology

Marseille, France, 7 Mai - VECT-HORUS, l'entreprise de biotechnologie qui conçoit et développe des molécules « vecteurs » qui facilitent l’adressage de molécules thérapeutiques ou d’agents d’imagerie vers le cerveau et différents organes, a annoncé aujourd'hui sa participation à la conférence Viva Technology, qui aura lieu à Paris du 22 au 25 Mai 2024.

Pour cet événement, le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) a décidé de mettre en avant dix start-ups développant des technologies de rupture. Dans le domaine de la santé, Vect-Horus a été sélectionné pour présenter sa technologie VECTrans®, unique en Europe et réelle innovation de rupture dans le ciblage du cerveau et d’autres tissus pathologiques (comme le cancer).

Jean-Manuel PEAN, responsable scientifique, participera à une table ronde, où il présentera la société et ses développements. Il soulignera également les récents progrès réalisés par la société concernant l’optimisation de VECTrans®, les essais cliniques de première phase de son agent théranostique pour le glioblastome et le cancer du pancréas. Jean-Manuel PEAN fera également un point sur les différents partenariats, notamment les deux accords de licence récemment conclus avec Novo Nordisk et Ionis Pharmaceuticals.

Plus d’informations sur le programme définitif de la table ronde seront communiquées à l’approche de l’événement.

Vect-Horus conçoit et développe des molécules « vecteurs » qui facilitent l’adressage de molécules thérapeutiques ou d’agents d’imagerie vers des organes cibles, notamment le cerveau et les tumeurs. Créée en 2005, la société Vect-Horus est un spin-off de l’Institut de Neurophysiopathologie (INP, UMR7051, CNRS and Aix Marseille Université) anciennement dirigé par le Dr Michel Khrestchatisky, cofondateur de Vect-Horus. La société a 38 employés (essentiellement en R&D).

