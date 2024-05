Bandar Terkaya di Dunia pada tahun 2024

LONDON, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Apabila bercakap mengenai bilangan jutawan tempatan dengan kekayaan boleh labur cair sebanyak USD 1 juta atau lebih, AS mendahului, dengan 11 bandar di 50 Teratas termasuk New York, yang kekal menduduki tempat pertama dalam Laporan Bandar Terkaya Dunia 2024 , yang diterbitkan setiap tahun oleh pakar penghijrahan kekayaan antarabangsa, Henley & Partners . Jumlah kekayaan yang dimiliki oleh penduduk Big Apple sekarang melebihi USD 3 trilion — lebih tinggi daripada jumlah kekayaan yang dimiliki di kebanyakan negara utama G20 — dan sejumlah 349,500 jutawan, 744 senti jutawan dan 60 bilionair tinggal di bandar itu.



Di tempat kedua ialah Kawasan Teluk California Utara (merangkumi bandar San Francisco dan Lembah Silikon), dengan bilangan populasi jutawannya yang meningkat sebanyak 82% sepanjang dekad yang lalu dan kini menjadi tempat tinggal bagi 305,700 jutawan, 675 senti jutawan dan 68 bilionair.

Tokyo, yang mendahului kumpulan itu sedekad yang lalu, telah mengalami penurunan 5% dalam populasi HNWI (Individu Dengan Kekayaan Bersih yang Tinggi) tempatannya dan kini menduduki tempat ketiga dengan hanya 298,300 jutawan. Singapura naik dua anak tangga ke tempat keempat dalam kedudukan global berikutan peningkatan 64% dalam bilangan jutawan yang mengagumkan dalam tempoh sepuluh tahun yang lalu — kira-kira 3,400 HNWI (Individu Dengan Kekayaan Bersih yang Tinggi) berpindah ke sana pada tahun 2023 sahaja dan negara bandar itu kini mempunyai 244,800 jutawan tempatan, 336 senti jutawan dan 30 bilionair.

Kejatuhan London

London, bandar terkaya di dunia selama bertahun-tahun, terus menurun kedudukannya dan kini berada di tempat kelima dengan hanya 227,000 jutawan, 370 senti jutawan dan 35 bilionair — penurunan sebanyak 10% sepanjang dekad yang lalu. Sebaliknya, Los Angeles, yang menempatkan 212,100 jutawan, 496 senti jutawan dan 43 bilionair, telah melonjak dua anak tangga dalam tempoh 10 tahun ke tempat keenam, menikmati pertumbuhan sebanyak 45% yang ketara dalam bilangan penduduknya yang kaya raya. Paris, bandar terkaya di tanah besar Eropah, mengekalkan tempat ketujuhnya dengan 165,000 jutawan tempatan, manakala Sydney naik kepada kedudukan kelapan dengan 147,000 HNWI selepas pertumbuhan kekayaan yang sangat kukuh sepanjang 20 tahun lepas.

Dr. Juerg Steffen , Ketua Pegawai Eksekutif Henley & Partners berkata, faktor utama yang mendorong pertumbuhan di bandar terkaya di dunia ialah prestasi kukuh pasaran kewangan. “Kenaikan 24% S&P 500 tahun lepas, bersama dengan lonjakan 43% Nasdaq dan rali 155% Bitcoin yang mengejutkan, telah meningkatkan kekayaan pelabur kaya. Selain itu, kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan, robotik dan teknologi blok rantai telah menyediakan peluang baharu untuk penciptaan dan pengumpulan kekayaan. Namun, walaupun peluang baru muncul, risiko lama tetap ada. Peperangan di Ukraine, yang menyaksikan jumlah jutawan Moscow merosot sebanyak 24% kepada 30,300 adalah peringatan yang nyata tentang kerapuhan kekayaan dalam dunia yang tidak menentu dan tidak stabil.”

Ledakan jutawan China

China telah mewujudkan kehadiran yang ketara dalam kedudukan 50 Bandar Terkaya Teratas terkini, dengan 5 bandar di tanah besar China tersenarai dan 7 bandar apabila mengira Hong Kong (dengan 143,400 jutawan) serta Taipei (30,200). Beijing (125,600 jutawan) berjaya masuk ke dalam senarai 10 Teratas buat kali pertama berikutan pertumbuhan 90% dalam populasi jutawannya sepanjang dekad yang lalu, dan walaupun Hong Kong telah jatuh empat tangga ke tempat kesembilan, Shanghai (123,400), Shenzhen (50,300), Guangzhou (24,500) serta Hangzhou (31,600) semuanya telah mencatatkan peningkatan ketara dalam populasi jutawan mereka.

Andrew Amoils , Ketua Penyelidikan di New World Wealth berkata, Shenzhen ialah bandar yang paling pesat berkembang di dunia untuk golongan kaya, dengan populasi jutawannya meningkat sebanyak 140% dalam tempoh sepuluh tahun yang lalu. “Hangzhou juga telah mengalami peningkatan besar 125% dan jutawan Guangzhou telah berkembang sebanyak 110% sepanjang dekad yang lalu. Mengenai potensi pertumbuhan kekayaan sepanjang dekad yang akan datang, bandar yang harus diperhatikan termasuk Bengaluru (India), Scottsdale (AS) dan Ho Chi Minh City (Vietnam). Ketiga-tiga negara ini telah menikmati kadar pertumbuhan yang luar biasa melebihi 100% dalam populasi jutawan tempatan mereka sejak sepuluh tahun yang lalu.”

Beralih ke Timur Tengah, Dubai dengan mudah mengambil mahkota sebagai bandar terkaya di rantau ini, dengan pertumbuhan yang mengagumkan sebanyak 78% dalam populasi jutawannya sejak 10 tahun lalu. Pada masa ini disenaraikan sebagai bandar raya kedua puluh satu terkaya di dunia, taikun jutawan itu berkemungkinan besar akan mencecah kedudukan 20 Teratas tidak lama lagi. Walaupun ibu kota UAE yang kaya dengan minyak, Abu Dhabi masih belum berada dalam kedudukan 50 Teratas, kadar pertumbuhan melebihi 75% menjadikannya pesaing yang berpotensi pada masa hadapan.

Walaupun tiada bandar Afrika atau Amerika Selatan yang masuk ke dalam senarai 50 Teratas, laporan itu mengenal pasti beberapa bintang yang semakin meningkat termasuk Nairobi (4,400 jutawan) dan Cape Town (7,400), yang kedua-duanya telah menikmati peningkatan Individu Bernilai Bersih Tinggi tempatan sebanyak 25% dan 20% sepanjang dekad yang lalu.

Bandar termahal di dunia

Monaco, boleh dikatakan sebagai tempat paling selamat di dunia untuk golongan kaya raya, di mana purata kekayaan melebihi USD 20 juta, juga merupakan bandar raya teratas berdasarkan kekayaan per kapita. Lebih 40% penduduknya adalah jutawan — nisbah tertinggi bagi mana-mana bandar di seluruh dunia. Jumlah itu meletakkan negara itu di kedudukan teratas dalam senarai Bandar Termahal di Dunia , dengan harga pangsapuri selalu melebihi USD 35,000 per m2.

New York City menduduki tempat kedua dengan harga purata hartanah utama ialah USD 28,400 per m2, diikuti oleh London (USD 26,500 per m2), Hong Kong (USD 25,800 per m2), Saint-Jean-Cap-Ferrat di Perancis (USD 25,000 per m2) dan Sydney (USD 22,700 per m2).

Baca siaran akhbar penuh

Sarah Nicklin

Ketua Perhubungan Awam

sarah.nicklin@henleyglobal.com

Mudah Alih: +27 72 464 8965