2024 年全球最富裕城市

伦敦, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 谈及拥有 100 万美元或以上流动性可投资资产的百万富翁居民数量，美国遥遥领先，有 11 个城市跻身前 50 强，其中包括纽约市。在国际财富和投资移民专业公司 Henley & Partners 发布的年度报告 《2024 年全球最富裕城市报告》(2024 World’s Wealthiest Cities Report) 中，纽约市稳居榜首。 如今，纽约市居民持有的财富总额超过 3 万亿美元，高于大多数二十国集团 (G20) 主要国家持有的财富总额。这座城市居住着 349,500 名百万富翁、744 名亿万富翁和 60 名身家超过十亿的超级富豪。

紧随其后的是北加州湾区（包括旧金山和硅谷），位居第二。该地区的百万富翁人口在过去十年中增加了 82%，现拥有 305,700 名百万富翁和 675 名亿万富翁，而身家超过十亿的超级富豪则有 68 人。

东京在十年前曾经独占鳌头，但目前居住在当地的高净值人士 (HNWI) 数量下降了 5%，仅有 298,300 名百万富翁，排名第三。 新加坡的百万富翁数量在过去十年里增长了 64%，令人印象深刻，在全球排名中上升两位，名列第四：仅在 2023 年，就有约 3,400 名高净值人士移居新加坡。这个城市国家目前拥有 244,800 名百万富翁、336 名亿万富翁和 30 名身家超过十亿的超级富豪。

伦敦排名下滑

多年来，伦敦一直是世界上最富裕的城市，但排名持续下滑，目前位居第五，仅拥有 227,000 名百万富翁和 370 名亿万富翁，身家超过十亿的超级富豪则有 35 人，在过去十年下降了 10%。 相比之下，洛杉矶在十年间跃升两位，名列第六，拥有 212,100 名百万富翁、496 名亿万富翁和 43 名身家超过十亿的超级富豪，富裕人口增幅高达 45%。 巴黎是欧洲大陆最富裕的城市，以 165,000 名百万富翁居民蝉联第七位；而悉尼在过去 20 年间财富增长速度异常强劲，跃居第八，现拥有 147,000 名高净值人士。

Henley & Partners 首席执行官 Juerg Steffen 博士 表示，推动全球最富裕城市蓬勃发展的关键因素是金融市场的强劲表现。 “去年，标普 500 指数上涨 24%，纳斯达克指数上涨 43%，比特币涨幅高达 155%，这些因素都令富裕投资者的财富继续增值。 此外，人工智能、机器人和区块链技术的快速发展也为创造和积累财富提供了新机遇。 然而，即使新机遇涌现，原有风险依然存在。 乌克兰战争导致莫斯科的百万富翁人口锐减 24%，降至 30,300 人，这犹如醒世警钟：在一个不确定和不稳定的世界中，财富皆如过眼云烟。”

中国的百万富翁激增

中国在 “最富裕城市 50 强”(Top 50 Wealthiest Cities) 最新排名中占据显耀地位，仅中国大陆就有 5 个城市上榜，如果算上香港（百万富翁人口 143,400 人）和台北（30,200 人），共有 7 个城市榜上有名。 北京（百万富翁人口 125,600 人）首次跻身前十，在过去十年间，当地百万富翁人口增长了 90%。香港则下跌四位，排名第九。上海（123,400 人）、深圳（50,300 人）、广州（24,500 人）和杭州（31,600 人）的百万富翁人数均有显著增长。

New World Wealth 的研究主管 Andrew Amoils 表示，深圳是全球富翁人数增长最快的城市，百万富翁人口在过去十年激增 140%。 “在过去十年中，杭州的百万富翁人数也大幅增加了 125%，广州的百万富翁人数则增加了 110%。 就未来十年的财富增长潜力而言， 值得关注的城市 包括班加罗尔（印度）、斯科茨代尔（美国）和胡志明市（越南）。 在过去十年中，这三个城市的百万富翁居民人口增长率极为惊人，均超过 100%。”

在中东地区，迪拜轻松摘得该地区最富裕城市头衔，当地百万富翁人口在过去十年间增加了 78%，令人瞩目。 目前，这个百万富翁之都在全球最富裕城市榜单中排名第 21 位，有望很快就会跻身前 20。虽然石油资源丰富的阿联酋首都阿布扎比尚未进入前 50 名，但增长率却超过 75%，将是未来榜单排名的有力竞争者。

尽管前 50 名没有非洲或南美城市，但该报告列出了一些后起之秀，包括内罗毕（百万富翁人口 4,400 人）和开普敦（7,400 人）。在过去十年间，这两个城市的高净值人士数量分别增加了 25% 和 20%。

全球生活成本最高的城市

摩纳哥可以说是世界上超级富豪的顶级避风港，平均财富超过 2000 万美元，也是人均财富排名最高的城市。 当地超过 40% 的居民是百万富翁，这一比例在全球所有城市中独占鳌头。 在 “全球生活成本最高城市”(World’s Most Expensive Cities) 排行榜上，这个城市也高居榜首，当地公寓的价格经常超过每平方米 35,000 美元。

纽约市排名第二，优质房地产的平均价格为每平方米 28,400 美元；其后是伦敦（每平方米 26,500 美元）、香港（每平方米 25,800 美元）、法国圣让卡普费拉（每平方米 25,000 美元）和悉尼（每平方米 22,700 美元）。

阅读新闻稿全文

Sarah Nicklin

公关部负责人

sarah.nicklin@henleyglobal.com

手机：+27 72 464 8965