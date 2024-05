Værdipapirfonden Sparinvest – Ajourført prospekt

Værdipapirfonden Sparinvest

FONDSBØRSMEDDELELSE





7. maj 2024





Ajourført prospekt for Værdipapirfonden Sparinvest (SparIndex)

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør opdateret prospekt for Værdipapirfonden Sparinvest med tilhørende afdelinger.

Afdelingerne Nye obligationsmarkeder og Nye obligationsmarkeder Akk. ændrer navn til hhv. INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta og INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. For disse afdelinger ændres benchmark og strategi, således at afdelingerne udelukkende investerer i emerging markets obligationsudstedelser i lokal valuta.

Der er derudover stiftet to nye afdelinger, INDEX Emerging Market Bonds og INDEX Emerging Market Bonds Akk. Afdeling INDEX Emerging Market Bonds Akk. har to andelsklasser, hvor INDEX Emerging Market Bonds Akk. – KL A oplistes på Nasdaq som Sparindex INDEX Emerging Market Bonds Akk. – KL A. Begge afdelinger har første handelsdag på Nasdaq Copenhagen A/S den 13. maj 2024.

Afslutningsvist er regnskabstal for 2023 opdateret i prospektet for foreningens afdelinger. Der er ligeledes foretaget øvrige ændringer, herunder bl.a. ajourføring af de enkelte afdelingers RTS-bilag bagest i prospektet, samt redaktionelle ændringer.

Prospektet er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på www.sparinvest.dk.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Morten Skipper på npa.jur@nykredit.dk.

Værdipapirfonden Sparinvest

Morten Skipper

Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg

