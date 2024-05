Communiqué de presse

Eviden renforce son offre cloud de bout en bout avec son nouveau CloudSecOps Center, un centre intégré de services de sécurité Cloud, à Timişoara, en Roumanie

Ce nouveau centre s’ajoute aux trois autres Cloud Centers inaugurés l’an dernier

Paris, France et Timişoara, Roumanie – 7 mai 2024 – Eviden, la ligne d’activités d’Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd’hui l’ouverture de son nouveau CloudSecOps Center en Roumanie. Situé à Timişoara, ce centre de services innovant combine des capacités cloud et de sécurité pour offrir aux clients un portefeuille unique de services cloud.

Intégré au réseau mondial de Cloud Centers d’Eviden et connecté à ses 17 Security Operation Centers (SOC) gérés par plus de 6 500 experts de la sécurité, le CloudSecOps Center en Roumanie assurera la prestation de services de de sécurité avancés pour le cloud, conformes à la réglementation de l’Union européenne.

Ce nouveau centre fait partie du réseau de quatre Cloud Centers d’Eviden (Ingénierie, Migration, Opérations et Sécurité) qui accompagnent les clients du monde entier à chaque étape de leur parcours cloud, de la migration vers le cloud et l’optimisation continue à l’accélération de l’innovation, le tout dans l’environnement protégé de l’infrastructure de cybersécurité Eviden. Le projet implique une collaboration étroite entre les lignes d’activités OneCloud et Big Data & Security d’Eviden. Celle-ci permettra de concevoir, développer et fournir des solutions de services cloud de bout en bout et à grande échelle pour ses clients, suivant l’approche d’Eviden.

« Dans un monde où la technologie est au cœur de l’innovation, le Cloud SecOps Center de Timişoara constitue un pôle d’excellence. Capitalisant sur les prouesses d’Eviden en matière de cloud et de cybersécurité, il permet d’ériger une véritable forteresse de sécurité cloud, » a déclaré Chris Moret, responsable mondial des services de cybersécurité chez Eviden, Groupe Atos.

« Ce centre témoigne de notre expertise de la technologie cloud, qui garantit que toutes les données sont sécurisées et conformes. Réunissant plus de 120 experts, il fait partie d’un réseau mondial qui constitue la référence en matière de services cloud. Ici, l’expertise ne consiste pas seulement à utiliser le cloud, mais à sécuriser l'impact commercial dans l’ensemble du spectre des d'applications et services tout en confortant la confiance de nos très estimés clients, » a déclaré Steve Midgley, responsable du cloud chez Eviden, Groupe Atos.

Dominic Fritz, maire de Timişoara, a déclaré : « La technologie est une composante essentielle de la démocratie. Elle joue t un rôle primordial, à la fois en tant que menace mais aussi en tant que solution. La numérisation des services d’administration publique est cruciale pour préserver la confiance dans nos gouvernements et dans le système démocratique. C’est pourquoi ce Cloud Center Eviden est si important. Bien que les clients ne proviennent pas uniquement du secteur public, ces solutions sont indispensables pour préserver la démocratie et la qualité de la vie publique, non seulement en Roumanie mais dans le monde entier. »

Le centre s’engage à fournir des services cloud haute performance, ainsi que des solutions de sécurité développées via un modèle de prestation évolutif, basé sur des partenariats avec des acteurs mondiaux, et des partenaires régionaux. Le positionnement stratégique du CloudSecOps Center d’Eviden permet d’offrir aux clients un ensemble de services de sécurité numérique et de cloud complets et à haute valeur ajoutée. Le centre continuera d’évoluer selon les exigences et les besoins de chaque client.

Cloud centers d’Eviden :

CloudSecOps Center – Situé à Timişoara, en Roumanie, ce centre de services innovant combine des capacités cloud et de sécurité pour offrir aux clients un portefeuille unique de services cloud.





Cloud Migration Center - Opéré depuis Pune en Inde, ce centre de premier plan, aligné sur les meilleures pratiques en matière de cloud hyperscale, fournit des services de migration et de modernisation, des capacités IP, des actifs, des ressources et des bonnes pratiques.





Cloud Engineering Center - Opéré depuis Bydgoszcz, en Pologne, et spécialisé dans l'ingénierie de l'automatisation du cloud à grande échelle, ce centre est une plateforme inclusive qui permet aux clients de concevoir, de collaborer et de créer des solutions et des applications accélérées et innovantes pour résoudre des défis complexes. Les clients peuvent s'appuyer sur des modèles répétitifs et automatisés pour automatiser la fourniture de ressources cloud afin de mapper et de faire correspondre plus rapidement les charges de travail avec les ressources disponibles, et de déployer de nouveaux projets.





Cloud Operations Center - Opéré depuis Bangalore, en Inde, ce centre fournit des services CloudOps natifs et des services managés IaaS et PaaS1, tous basés sur des normes mondiales. Ces centres complètent les activités FinOps et GreenOps pour assurer une optimisation continue et une utilisation efficace du cloud, tant en termes de réduction de l'empreinte carbone que d'optimisation des coûts.





À propos d’Eviden

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 53 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 IaaS : Infrastructure-as-a-Service – PaaS : Platform-as-a-Service

2Les activités Eviden regroupent les marques suivantes: AppCentrica, ATHEA, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, Edifixio, Energy4U, Engage ESM, Evidian, Forensik, IDEAL GRP, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Profit4SF, SEC Consult, Visual BI, Worldgrid, X-Perion.

