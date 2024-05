Radisson recoupe 9,70 g/t en Or sur 4,00 m et mobilise une seconde foreuse au projet aurifère O’Brien au Québec

ROUYN-NORANDA, Québec, 07 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSX-V : RDS, OTCQB : RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer des résultats et l’accélération du programme de forage en cours avec la mobilisation d’une seconde foreuse au projet O'Brien détenu à 100% et localisé le long de la faille Larder-Lake-Cadillac (voir carte de localisation 1 et 2), à mi-chemin entre Rouyn-Noranda et Val-d’Or, au Québec, Canada.



Faits saillants :

Le programme avance bien avec 22 trous de forage (11 808 m) complétés à ce jour

5 165m de résultats en attente provenant de 9 sondages sur les vecteurs 2 et 3

Plusieurs intervalles de minéralisation aurifère plus large ont été recoupés dans les sédiments du Pontiac. La combinaison de ceux-ci et d’intervalles de forage historique ouvrent une nouvelle opportunité

Radisson est entièrement financée pour étendre le programme avec plus de 7 millions de dollars en trésorerie 1

Résultats principaux à hautes teneurs :

OB-23-286 a recoupé 9,70 g/t Au sur 4,00 m 2

OB-23-289 a recoupé 6,54 g/t Au over 4,50 m incluant 10,02 g/t Au sur 2,20 m

OB-24-305 a recoupé 6,40 g/t Au over 4,00 m



Résultats principaux d’intervalles plus larges :

OB-24-306 a recoupé 0,84 g/t Au sur 49,70 m incluant 3,97 g/t Au sur 8,20 m

OB 23-288 a recoupé 0,70 g/t Au sur 28,90 m incluant 3,96 g/t Au sur 4,50 m

1) Estimé au 30 avril, 2024

2) g/t=grammes par tonne; Au=Or; m=mètre

«Nous sommes heureux que nos forages d'expansion des ressources le long du vecteur #4, qui se situe approximativement à 1 200 m à l’est de l’ancienne mine O’Brien continuent de livrer des résultats à haute teneur en or. De plus, nous sommes très intrigués par la découverte d’intervalles de minéralisation beaucoup plus larges atteignant de 20 à 50 m dans les sédiments du Pontiac le long du vecteur #4 tel que dans le sondage OB-24-306 ayant recoupé 0,84 g/t en or sur 49,70 m. Ces résultats, associés à d’autres intervalles historiques de minéralisation plus large sur le vecteur #4 forment une surprise favorable et méritent des investigations supplémentaires pour mieux comprendre le potentiel de ce secteur peu exploré du gisement», a commenté le président du conseil d'administration et chef de la direction par intérim, Denis Lachance.

«Avec notre solide position financière, nous avons pu intensifier les travaux d'exploration au cours du premier trimestre, y compris en établissant des cibles supplémentaires. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accélérer davantage le programme en cours avec l'ajout d'une deuxième foreuse et nous anticipons favorablement partager de plus amples détails sur l'expansion du programme de forage dans les semaines à venir. Nous demeurons concentrés à créer une plus-value pour nos actionnaires grâce à l'expansion des ressources, à des découvertes supplémentaires et l’avancement du projet avec plusieurs études en cours pour la préparation des futures phases de développement du projet O’Brien.»

Les résultats publiés aujourd'hui proviennent de 9 sondages complétés sur un secteur où les ressources actuelles sont limitées aux 400 premiers mètres verticaux. Les nouveaux sondages et ceux précédemment publiés démontrent la continuité de la minéralisation à haute teneur jusqu'à une profondeur verticale de 550 m dans ce secteur, qui demeure ouverte pour expansion sur 750 m, à la fois latéralement et en profondeur.

En plus des minéralisations à hautes teneurs ciblées, comprenant la majeure partie des ressources courantes dans le Groupe du Piché, plusieurs intervalles de minéralisation aurifère plus large ont été obtenus dans les Sédiments du Pontiac, plus au Sud, qui ne sont pas connus pour héberger une telle minéralisation. Sur la base de ces résultats, l'équipe de Radisson a examiné les sondages des campagnes précédentes et a identifié plusieurs intervalles larges additionnels (voir Tableau 2). Pour supporter l’interprétation de ces résultats, des échantillons de douze intervalles provenant de sondages historiques où des veines minéralisées ont été observées seront envoyés pour analyse avant la publication des résultats.

Table 1: Résultats sommaires du Vecteur #4

Sondage

Secteur De (m) À

(m) Intervalle (m) Au (g/t) -

Non coupée Commentaires OB-23-286 Vecteur # 4 291,00 337,70 45,70 1,11 Sédiments du Pontiac*VG Incluant 291,00 295,00 4,00 9,70 Sédiments du Pontiac*VG Qui inclut 292,00 293,00 1,00 37,70 Sédiments du Pontiac*VG 332,10 334,50 2,40 3,32 OB-23-287 Vecteur # 4 56,30 59,00 2,70 4,73 Groupe du Piché OB-23-288 Vecteur # 4 331,10 360,00 28,90 0,70 Sédiments du Pontiac 628,20 632,70 4,50 3,96 Groupe du Piché Incluant 628,20 629,70 1,50 9,85 Groupe du Piché OB-23-289 Vecteur # 4 364,50 369,00 4,50 6,54 Groupe du Piché Incluant 364,50 366,70 2,20 10,02 Groupe du Piché OB-24-305 Vecteur # 4 135,50 139,50 4,00 6,40 Sédiments du Pontiac*VG Incluant 135,50 136,50 1,00 20,40 Sédiments du Pontiac*VG OB-24-306 Vecteur # 4 67,80 117,50 49,70 0,84 Sédiments du Pontiac*VG Incluant 67,80 76,00 8,20 3,97 Sédiments du Pontiac*VG Qui inclut 67,80 71,00 3,20 7,97 Sédiments du Pontiac*VG

1. VG dénote la présence d’or visible.

2.L’épaisseur vraie est estimée entre 70% à 80% de la longueur forée.

3. Les teneurs sont non-coupées. Une teneur de coupure de 60 g/t Au a été utilisée dans l’estimation des ressources en 2023.

Table 2: Sommaire des intervalles historiques larges relevés sur le vecteur #4

Sondage

Secteur De (m) À

(m) Intervalle (m) Au (g/t) -

Non coupée Commentaires RM-11-01 Vecteur # 4 57,50 97,00 39,50 1,21 Sédiments du Pontiac OB-21-228 Vecteur # 4 160,00 197,10 37,10 1,08 Sédiments du Pontiac OB-21-229 Vecteur # 4 140,20 165,00 24,80 1,04 Sédiments du Pontiac OB-17-057 Vecteur # 4 147,50 166,00 18,50 0,92 Sédiments du Pontiac OB-17-061 Vecteur # 4 163,60 194,90 31,30 0,52 Sédiments du Pontiac OB-17-060 Vecteur # 4 195,60 206,00 10,40 0,68 Sédiments du Pontiac OB-20-144 Vecteur # 4 30,30 45,00 14,70 0,53 Sédiments du Pontiac









Image 1. Deuxième foreuse mobilisée au projet aurifère O’Brien

Ciblage complété pour la phase 1

La phase 1 du programme de forage a été conçue pour accroître les ressources présumées dans les secteurs présentant le meilleur veinage et la meilleure continuité de la teneur dans les premiers 500 mètres sous la surface, entre les Trends 0 et Trend 4.

Radisson a achevé 11 808 mètres depuis le début du programme en septembre 2023 et prévoit de fournir de plus amples détails sur l'expansion du programme de forage tout en rapportant des résultats supplémentaires dans les semaines à venir.

Avec la modélisation des ressources et la compilation des valeurs historiques de l'or de l'ancienne mine d'O’Brien, le comportement des veines et la répartition de l'or le long de chaque veine sont bien compris, ce qui permet de cibler efficacement les vecteurs à haute teneur qui s'étendent sur plus de 400 mètres verticalement dans certains cas. Les intervalles publiés aujourd'hui, combinés aux résultats préalablement publiés lors de ce programme (voir Radisson recoupe 81,83 g/t en or sur 3,00 m), soutiennent ce concept dans les zones ciblées pour la croissance des ressources.









Figure 1. Phase 1 du programme de forage en cours





Figure 2. Sections du vecteur d’enrichissement #4 – Sédiments du Pontiac

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Toutes les carottes de forages de cette campagne sont de calibre NQ. Les analyses ont été réalisées de façon systématique sur une moitié sciée de la carotte. La seconde moitié de la carotte est conservée pour référence future. Les analyses ont été effectuées avec la procédure standard de pyro-analyse avec finition par Absorption Atomique (AA). Les échantillons ayant des résultats supérieurs à 5 g/t Au, ont systématiquement été réanalysés par gravimétrie. Les zones minéralisées contenant de l'or visible ont systématiquement été analysées avec la procédure de tamisage métallique – pulvérisation totale. Le protocole de contrôle de qualité comprend l'insertion d’un échantillon standard, d’un blanc et d’un doublon pour chaque groupe d'échantillons. Radisson a retenu les services du Laboratoire ALS Canada Ltd. à Val-d’Or au Québec.

Personne qualifiée

Richard Nieminen, géo., Conseiller géologique pour Radisson est la personne qualifiée conformément aux exigences du Règlement 43-101 a revu et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse.



À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec. Le projet O’Brien, détenu à 100 %, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l’intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 25 000 000 d’onces d’or au cours des 100 dernières années. Le projet est l’hôte de l’ancienne mine O’Brien, considérée comme la mine la plus riche en teneurs aurifères au Québec à l’époque de sa production.

