Avaada Energy clôture avec succès un refinancement de ~ 535 millions USD pour ses quatre projets solaires au Rajasthan, Inde

BOMBAY, Inde, 07 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avaada Energy, la branche énergies renouvelables du groupe Avaada, est ravie d’annoncer la clôture réussie de l’une des plus importantes transactions de refinancement dans le secteur des énergies renouvelables en Inde, qui lui a permis d’obtenir environ ~ 535 millions USD de la part de l’organisme de prêt d’État, la Banque nationale pour le financement des infrastructures et du développement (National Bank for Financing Infrastructure and Development, NaBFID).



Cette opération de refinancement, réalisée dans le cadre d’une structure de groupe limité (Restricted Group, RG), inclut quatre projets solaires connectés au système de transport intérieur (Inter State Transmission System, ISTS) d’une capacité combinée d’environ 1 700 MWc dans l’État du Rajasthan. La note de « AA (Stable) » a été attribuée à la structure par CareEdge Ratings.

Ce refinancement soutient l’engagement d’Avaada pour construire un avenir durable, et garantit des flux de trésorerie stables à long terme ainsi qu’une plus grande solidité financière. Il contribue de manière significative à la production d’énergie renouvelable, et permet à Avaada de réduire plus efficacement l’empreinte carbone à l’échelle mondiale.

Le financement de la part de la NaBFID, une institution spécialisée dans le financement pour le développement créée par le gouvernement indien, a permis le remboursement anticipé des prêts existants et a offert une sortie d’investissement réussie à plusieurs prêteurs. La facilité de crédit, sanctionnée et décaissée sous la forme d’un prêt à terme en roupies (Rupee Term Loan, RTL) de 20 ans, offre la possibilité d’améliorations commerciales significatives par rapport aux facilités prépayées antérieures.

En réaction à ce succès remarquable, M. Vineet Mittal, président du groupe Avaada, a déclaré : « Nous avons franchi une étape majeure avec le refinancement de quatre de nos plus grands actifs opérationnels au Rajasthan. Ces actifs sont opérationnels depuis environ deux ans. Il s’agit de l’une des transactions les plus importantes jamais réalisées sur le marché des énergies renouvelables en Inde. Il nous permet à la fois de rembourser les prêteurs existants et d’accueillir la NaBFID en tant que nouveau prêteur unique. Ce succès illustre le vif intérêt des institutions financières lorsqu’il s’agit de soutenir des projets dans le domaine des énergies renouvelables offrant des flux de trésorerie stables, et sur le long terme. Garantir un meilleur taux d’intérêt pour les actifs opérationnels permet de renforcer encore davantage nos résultats tout en créant de la valeur pour tous les acteurs. »

À propos du groupe Avaada

Le groupe Avaada est à l’avant-garde de la transition énergétique, et s’implique dans la production d’énergie renouvelable, la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques, le développement de carburants verts, notamment l’ammoniac vert, le méthanol vert et le carburant durable d’aviation. Il fournit de surcroît des solutions de stockage de l’énergie. Sous la direction de M. Vineet Mittal, le groupe est devenu un acteur énergétique important à l’échelle mondiale. Avaada Energy, sa branche de production d’énergie renouvelable, vise à atteindre un potentiel de réchauffement global (Global Warming Potential, GWp) de 11 d’ici 2026. Les capacités d’exécution solides d’Avaada ainsi que sa longue expérience ont attiré d’importants investissements internationaux, notamment un engagement de fonds de 1,3 milliard USD en 2023, ainsi qu’un engagement de 1 milliard USD de la part du Fonds de transition énergétique de Brookfield et 300 millions USD de la part de GPSC, le groupe PTT en Thaïlande.