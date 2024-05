Anaqua präsentiert IP-Management-Software PATTSY WAVE Version 8

MÜNCHEN, Deutschland und BOSTON, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, der weltweit führende Technologieanbieter für Innovation und Management von geistigem Eigentum (IP), gibt heute die Markteinführung von PATTSY WAVE Version 8, der neuesten Version der Patent- und Markenmanagement-Software, bekannt. Damit wird das IP-Management für Experten in Unternehmen und Anwaltskanzleien weiter optimiert und das Erledigen von Aufgaben noch effizienter gestaltet.



Die neue Version wurde entwickelt, um Arbeitsabläufe weiter zu vereinfachen, Risiken zu minimieren und die Genauigkeit zu erhöhen. Fachleuten des gewerblichen Rechtsschutzes können so ihre Aufgaben mit größerer Präzision und Leichtigkeit verwalten.

Zu den neuen Funktionen gehören:

Erfinder-Portal: Ein hochmodernes Tool, das die Zusammenarbeit zwischen Erfindern und Rechtsabteilungen verbessert. Das Erfinderportal rationalisiert den Prozess der Erfindungsmeldung mit anpassbaren, codefreien Fragebögen, intuitiven Nachverfolgungsmechanismen für Erfinderauszeichnungen und automatisierten Workflows für die juristische Bearbeitung.

APIs: Die APIs von PATTSY WAVE bieten einen standardisierten, zuverlässigen Mechanismus für den Datenaustausch mit externen Anwendungen. Die Kunden können bibliografische Daten und Aktionsdaten von jedem der Hauptmodule von PATTSY WAVE abrufen.

Unbegrenzte Anzahl von Benutzergruppen und anpassbare Rollen: Benutzer können eine unbegrenzte Anzahl von verantwortlichen Benutzergruppen für jede Aufgabe zuweisen. Teams können auch Rollen für ihre Organisation definieren und spezielle Rollen für Aktionskategorien erstellen.



PATTSY WAVE Version 8 bietet außerdem eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität mit erweiterter Datenvalidierung. So wird eine globale Abdeckung und eine detaillierte Zuweisungshistorie in einem umfassendes und intuitives System gewährleistet.

"Mit der Veröffentlichung von PATTSY WAVE Version 8 setzt Anaqua sein Engagement fort, Fachleuten im Bereich des geistigen Eigentums innovative Lösungen an die Hand zu geben, die die Effizienz steigern, Risiken reduzieren und die Produktivität steigern", so Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Version 8 ist die ideale Lösung für IP-Profis, die ein modernes, integriertes Tool suchen, um ihre IP-Aktivitäten mit hoher Geschwindigkeit, Genauigkeit und exakter Kontrolle zu steuern."

Weitere Informationen zu PATTSY WAVE Version 8 und seine Funktionen finden sie unter: anaqua.com/pattsy-wave/.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwarelösungen AQX® und PATTSY WAVE® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die die IP-Strategie informiert, die IP-Entscheidungsfindung ermöglicht und die IP-Abläufe rationalisiert, zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes Segments. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Mehr als eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren nutzen die Plattform für ihre IP-Management-Anforderungen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit weiteren Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com oder auf Anaquas LinkedIn.