Delårsrapport for 2. kvartal og 1. halvår 2023/24 (perioden 01.10.2023 - 31.03.2024)

Nørresundby, den7. maj 2024

Selskabsmeddelelse nr. 25/2024











2. KVARTAL INDFRIER FORVENTNINGERNE MED STIGENDE ORDRETILGANG OG SALG I ET MARKED, HVOR KUNDERNES LAGRE NORMALISERES, OG ANTALLET AF GENBESTILLINGER BEGYNDER AT STIGE.

“ Resultatet for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger, hvor vi realiserede en omsætning på DKK 125 mio. og reducerede lagerbeholdningen med DKK 8 mio. I 2. kvartal ser vi desuden en stigning i vores ordreindgang, hvilket indikerer, at vi er på vej mod en mere sædvanlig markedsdynamik, præget af kortere ordrehorisonter og hvor lagerreduktioner prioriteres.

2023/24 er virkelig et udfordrende år for RTX, og i 2. kvartal har vi set forretningen gradvis forbedres. Vi forventer, at forbedringerne fortsætter i de kommende kvartaler, og trods en vis usikkerhed fastholder vi vores forventninger for året, som tidligere kommunikeret i årsrapporten 2022/23. ”

Peter Røpke, Administrerende direktør

HOVEDPUNKTER

Nettoomsætningen i 2. kvartal blev DKK 125 mio., hvilket er indenfor det forventede interval på DKK 120-130 mio. som annonceret i kvartalsrapporten for 1. kvartal, og omsætningen er således steget med DKK 43 mio. (53 %) i forhold til 1. kvartal 2023/24.

I 2. kvartal var der en betydelig fremgang i ordretilgangen, hvilket indikerer en gradvis normalisering i markedet.

EBITDA blev DKK 1 mio. for kvartalet sammenlignet med DKK -31 mio. i 1. kvartal 2023/24.

Lagrene faldt med DKK 8 mio. i 2. kvartal, hvor vi har modtaget de sidste komponenter, som blev ordret for to år siden. Yderligere reduktioner forventes i løbet af året.

I 2. kvartal var cash flow negativt på DKK 22 mio., hvoraf DKK 9 mio. er relateret til aktietilbagekøbsprogrammet.

I løbet af 1. halvår 2023/24 er der købt aktier for DKK 12 mio. af de planlagte DKK 20 mio. i det aktuelle program.

FORVENTNINGER

I 2. kvartal er ordretilgangen steget i forhold til de seneste kvartaler, og vi fastholder derfor forventningerne til året til trods for usikkerhed i det sidste kvartal, især i ProAudio.

• Omsætning DKK 580-630 mio.

• EBITDA DKK 45-60 mio.

• EBIT DKK 5-20 mio.

RTX A/S

PETER THOSTRUP PETER RØPKE

Formand for bestyrelsen Administrerende direktør

Investor- og analytikermøde

Tirsdag den 7. maj 2024 kl.16.15 afholder RTX et konferencekald for investorer og analytikere.

Tilmelding kan ske til Danske Bank via e-mail til vonh@danskebank.dk.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00

CFO Mille Tram Lux, tlf. 96 32 23 00





