PARIS, 07 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France, le « Festival gastronomique sino-français », une fête gastronomique et culturelle mobile, s’est tenu sur les bords de la Seine à Paris, en France, dans la soirée du 4 mai.



Une célèbre tisane chinoise, que les amateurs appellent également « thé froid », a elle aussi attiré de nombreux visiteurs. Des représentants de Guangzhou Wanglaoji Pharmaceutical Company Limited, propriétaire de la marque chinoise de tisanes, ont présenté aux participants l’historique de la marque et sa vision cherchant à associer les produits de santé et les plaisirs gustatifs. C’est également la première fois que WALOVI, I’identité de la marque de Wanglaoji destinée à un public international, est dévoilée sur les bords du très emblématique fleuve de la Seine. Cet évènement, qui fait suite à sa sortie sur les marchés américain, italien, français et thaïlandais, permettra à de nombreux amateurs de saveurs à l’international de découvrir l’expérience et le charme unique de la tisane chinoise.

En hommage aux spécificités culturelles des cuisines chinoise et française, Wanglaoji a également lancé une canette spéciale à l’effigie du « Festival gastronomique sino-français ». Dans la rencontre et la fusion des cultures culinaires chinoise et française, Wanglaoji offre un plaisir gustatif hors du commun et une expérience culturelle à davantage de visiteurs internationaux, grâce à son héritage culturel oriental unique.

Sur place, les invités ont fait part de leur enthousiasme : « Cette marque nous ouvre une porte et nous montre pour la première fois que la médecine traditionnelle chinoise peut être intégrée de façon ingénieuse dans les vêtements, la nourriture, les logements et les transports, et faire ainsi partie de tous les aspects de la vie quotidienne. C’est une marque tendance, au charme très oriental. »

La tisane, boisson saine à base de plantes, est originaire du sud de la Chine. Wanglaoji, l’ancêtre de la tisane fondée en 1828, a été inscrite au patrimoine culturel immatériel national chinois. Les gens lui reconnaissent depuis toujours des vertus ancestrales et apprécient son héritage culturel traditionnel chinois bien distinctif.

Dans l’optique de la promotion de la culture propre à Wanglaoji à l’étranger, Guangzhou Wanglaoji Pharmaceutical Co., LTD. associe une technologie d’IA avancée et inspirée du metaverse afin d’élaborer une véritable identité de cette culture dans le monde virtuel. Cela attire en effet davantage de jeunes consommateurs étrangers friands des dernières tendances, et encourage la consommation de produits sains.

Ces dernières années, Wanglaoji a redoublé d’efforts pour promouvoir la marque à l’étranger et cherché à renouveler sa croissance sur les marchés étrangers. Sullivan, l’organisme de recherche et de conseil du secteur a souligné dans son Rapport sur le développement du marché international des boissons que les boissons naturelles à base de plantes étaient devenues l’un des axes à croissance rapide sur le marché international des boissons, offrant d’importantes perspectives ainsi qu’un énorme potentiel. Au cours des dernières années, Wanglaoji s’est grandement impliqué dans les marchés étrangers et a intégré de nombreuses plateformes étrangères comme Amazon, Costco, Yamibuy, Wee, etc. Son réseau de vente couvre plus de 150 pays et régions à travers le monde.

« Nous espérons pouvoir utiliser la culture traditionnelle chinoise des tisanes comme lien pour favoriser la diffusion et le développement de la philosophie orientale en matière de santé en Europe, et ainsi inspirer une nouvelle pensée quant à l’échange et l’apprentissage culturel mutuel entre la Chine et l’Europe. La marque « Wanglaoji » pourra ainsi se positionner comme une ambassadrice dynamique et positive de la culture chinoise, et insufflera également une nouvelle vitalité aux anciennes marques », a déclaré Weng Shaoquan, président de Guangzhou Wanglaoji Great Health Industry Co.

Source : Wanglaoji