LUMIBIRD : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 AVRIL 2024 : RESULTATS DES VOTES

Lanion, 7 mai 2024

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 AVRIL 2024 : RESULTATS DES VOTES

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Lumibird s’est réunie le 29 avril 2024 à Villejust sous la présidence de Monsieur Marc Le Flohic, Président Directeur général.

A la date de l’assemblée, le nombre total d’actions disposant du droit de vote s’élevait à 22 089 847 pour un nombre total de droits de vote de 34 013 210.

Lors de cette Assemblée Générale, les 382 actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble :

Pour les résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire, 16 806 384 actions (soit 76,08 % des actions disposant du droit de vote, et 74,80 % du capital social de Lumibird, à la date de l’assemblée) et 28 530 606 droits de vote (soit 83,88 % des droits de vote).

16 806 384 actions (soit 76,08 % des actions disposant du droit de vote, et 74,80 % du capital social de Lumibird, à la date de l’assemblée) et 28 530 606 droits de vote (soit 83,88 % des droits de vote). Pour les résolutions soumises à l’assemblée générale extraordinaire, 16 766 384 (soit 75,90 % des actions disposant du droit de vote et 74,62 % du capital social de Lumibird, à la date de l’assemblée) et 28 450 606 droits de vote (soit 83,65 % des droits de vote).

Les résolutions ordinaires et extraordinaires recommandées par le Conseil d’administration ont toutes été adoptées, à l’exception de la résolution N°7 qui a été rejetée.

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 203,6 M€ de chiffre d’affaires en 2023 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

Contacts

LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com LUMIBIRD

Sonia Rutnam

Chief Financial and Transformation Officer



Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com Calyptus

Mathieu Calleux

Relations investisseurs

Tel. +33(0) 1 53 65 37 91

lumibird@calyptus.net

Résultat des votes

Résolution



Pour





Contre





Abstention

Assemblée Générale Ordinaire



Nombre de voix pour

% des voix exprimées



Nombre de voix contre

% des voix exprimées Nombre

de voix 1ère résolution (Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2023) 28 297 586 99,187% 231 891 0,813% 1 129 2ème résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023) 28 522 548 99,988% 3 449 0,012% 4 609 3ème résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023) 28 297 566 99,187% 231 891 0,813% 1 149 4ème résolution (Renouvellement de la société KPMG SA en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire) 28 524 891 99,994% 1 594 0,006% 4 121 5ème résolution (Nomination de Monsieur Etienne de Lasteyrie en qualité de membre du Conseil d’administration) 25 292 747 90,061% 2 791 393 9,939% 446 466 6ème résolution (Fixation de l’enveloppe globale de la rémunération à allouer aux administrateurs) 28 519 634 99,981% 5 306 0.019% 5 666 7ème résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce) 2 533 056 49,842% 2 549 158 50,158% 213 812 8ème résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 présentées dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, conformément à l’article L.22-10-9 du Code de commerce) 28 354 302 99,403% 170 192 0,597% 6 112 9ème résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Marc Le Flohic, Président Directeur Général, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023) 27 927 805 97,903% 598 143 2,097% 4 658 10ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2024) 28 518 890 99,978% 6 190 0,022% 5 526 11ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général au titre de l’exercice 2024) 27 483 801 96,731% 928 685 3,269% 118 120 12ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur général délégué au titre de l’exercice 2024) 25 498 567 89,392% 3 026 021 10,608% 6 018 13ème résolution (Nomination de la société MAZARS aux fonctions de co-certificateur des informations en matière de durabilité) 28 493 810 99,877% 35 158 0,123% 1 638

14ème résolution (Nomination de la société KPMG SA aux fonctions de co-certificateur des informations en matière de durabilité) 28 494 390 99,878% 34 908 0,122% 1 308 15ème résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans le cadre du programme d’achat par la Société de ses propres actions) 26 236 247 91,964% 2 292 554 8,036% 1 805





Résolution



Pour





Contre





Abstention

Assemblée Générale Extraordinaire



Nombre de voix pour

% des voix exprimées



Nombre de voix contre

% des voix exprimées Nombre

de voix 16ème résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social de la Société ou d’une autre société par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l’article L.225-138 du Code de commerce) 23 999 502 84,362% 4 448 712 15,638% 2 392 17ème résolution (Pouvoirs)



28 439 792 99,982% 5 146 0,018% 5 668

Pièce jointe