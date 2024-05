Google IA logra un estilo audaz a un precio accesible: Reserva el Pixel 8a en Verizon hoy mismo

NEW YORK, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Noticias de última hora: Presentamos el Pixel 8a , con muchas de las innovadoras funciones de Google IA que te encantan en un diseño nuevo y accesible. Reserva el dispositivo en Verizon a partir de hoy y no olvides consultar nuestras ofertas exclusivas de contenidos myPlan para aprovechar al máximo a tu nuevo Pixel con los servicios de streaming que más te gustan.



Pixel 8a estará ampliamente disponible para clientes particulares y empresariales de Verizon desde el 14 de mayo en colores Obsidian, Bay y Aloe a partir desde $15.27 al mes durante 36 meses (APR, Tasa Anual Equivalente del 0%; $549.99 al por menor).



Ofertas increíbles: Si quieres cambiarte a Verizon o tener el último modelo Pixel, tenemos para ti una oferta asombrosa.

Pixel 8a por nuestra cuenta. Los clientes nuevos y existentes pueden conseguir un Pixel 8a por nuestra cuenta, con una nueva línea en myPlan 1 . ¡No es necesario intercambio!

Los clientes nuevos y existentes pueden conseguir un Pixel 8a por nuestra cuenta, con una nueva línea en myPlan . ¡No es necesario intercambio! Obtén el paquete Disney por nuestra cuenta. Los clientes nuevos y existentes de Verizon myPlan pueden ahorrar aún más con la oferta de seis meses del paquete Disney de myPlan (Disney+, Hulu y ESPN+) que corren por nuestra cuenta al cambiar a planes ilimitados selectos 2 .

Los clientes nuevos y existentes de Verizon myPlan pueden ahorrar aún más con la (Disney+, Hulu y ESPN+) que corren por nuestra cuenta al cambiar a planes ilimitados selectos . Combina el servicio móvil y de internet residencial. Los ahorros no se limitan a nuestra extraordinaria oferta de Pixel y los beneficios exclusivos. Cuando combinas tu plan telefónico con Verizon Home Internet, ahorras hasta $300 anualmente en tu factura de Internet.



Disfruta de toda la experiencia Verizon: Cámbiate a myPlan de Verizon hoy mismo y saca el máximo provecho a tu nuevo Pixel 8a. Elige entre tres increíbles opciones de red que se adaptan a tu vida y a tu trabajo, además de obtener ahorros exclusivos en entretenimiento, compras y experiencias que te importan, como Disney+, Netflix, Max, Walmart y muchas más.

Si quieres un nuevo Pixel 8a y no eres cliente de Verizon, suscríbete a Verizon Free Trial (Prueba gratuita de Verizon) y obtén datos premium ilimitados en 5G Ultra Wideband, nuestra red 5G más rápida durante 30 días sin costo y sin interrumpir tu servicio actual. Simplemente descarga la aplicación My Verizon (iOS o Android) en tu teléfono desbloqueado y comienza tu prueba sin costo hoy.

Pide tu Pixel 8a en verizon.com o en la tienda Verizon más cercana hoy mismo. Los clientes empresariales de Verizon pueden visitar Verizon Business para ver precios y promociones especiales para cada empresa.

1Requiere un pago de $549.99 por el dispositivo o el pago total de la compra con una línea de smartphone nueva y suscripción a planes Unlimited Ultimate, Unlimited Plus o Unlimited Ultimate [min. $65/mes c/pago automático (+impuestos/tasas) durante 36 meses]. Menos $549.99 en créditos por promociones aplicados durante 36 meses; el crédito por promociones caduca si se deja de cumplir con los requisitos; APR (Tasa Anual Equivalente) del 0 %.

2 El paquete Disney incluye Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) y ESPN+ (con anuncios). La inscripción en el beneficio de paquete Disney durante 6 meses gratis requiere una línea suscrita al plan Unlimited Plus o Unlimited Ultimate. El beneficio de $10/mes finaliza después de 6 meses o si se cancela el beneficio o la línea se traslada a un plan no elegible durante el periodo de promoción de 6 meses. Después de 6 meses, el beneficio se factura como $10/mes a menos que el beneficio se cancele o se cancele el registro. Esto representa un beneficio de ahorro de $8.99/mes, basado en los $18.99/mes que los suscriptores del paquete Disney de Verizon pagan actualmente por este paquete menos el beneficio del paquete Disney de $10/mes cuando tal beneficio se agrega a myPlan. Debes ser mayor de 18 años. Solo una oferta por cada línea de Verizon que cumpla los requisitos. Se aplican términos adicionales.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se fundó en el 2000 y es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de tecnología y comunicaciones. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de 134 000 millones de dólares en 2023. La empresa ofrece servicios y soluciones de datos, video y voz en sus galardonadas redes y plataformas, lo que satisface la demanda de movilidad, conectividad de red fiable y seguridad de los clientes.

CENTRO DE COMUNICACIONES EN LÍNEA DE VERIZON: en verizon.com/news encontrarás comunicados de prensa, artículos, contactos con los medios y otros recursos. Los comunicados de prensa también están disponibles a través de un canal RSS. Para suscribirte, visita www.verizon.com/about/rss-feeds/.

Contacto de prensa:

George Koroneos

george.koroneos@verizon.com

X: @GLKcreative