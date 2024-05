EQUASENS : Chiffre d’affaires T1 2024

Villers-lès-Nancy, le 7 mai 2024 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires T1 2024 à 53,3 M€

La contribution des croissances externes équilibre l’effet de base du Ségur

Les Divisions commercialisant du matériel sont fortement impactées par la conjoncture économique Perspectives 2024 : Le Groupe, après une phase d’investissements forte, compte renouer avec la croissance à compter du S2







T1 (M€) Publié 2023 Publié 2024 Variation / Publié - Ségur

2024 + Ségur 2023 - Croissances externes Variation / Périmètre comparable Groupe 56,2 53,3 -2,9 -5,2% 0,3 1,4 2,0 -3,8 -6,7% Pharmagest 42,3 39,8 -2,5 -5,9% 0,1 0,9 1,9 -3,6 -8,6% Axigate Link 7,2 7,8 0,6 8,4% 0,1 0,5 1,0 13,6% e-Connect 4,0 2,9 -1,1 -28,2% -1,1 -28,2% Medical Solutions 2,2 2,1 -0,1 -4,0% 0,1 0,1 0,1 -0,2 -9,2% Fintech 0,5 0,6 0,2 37,6% 0,2 37,6%

Le Groupe Equasens enregistre un chiffre d’affaires T1 de 53,3 M€, en retrait de 5,2% par rapport au T1 2023, en légère reprise comparé au T4 2023 (-5,5%).

Point sur l’activité :

Les croissances externes réalisées en 2023 et début 2024 contribuent dès à présent au chiffre d’affaires du T1 (2,0 M€), confirmant ainsi leur alignement avec la stratégie du Groupe.

Acquisitions réalisées au sein de la Division PHARMAGEST :

ATOOPHARM, spécialiste de l’e-learning (formation continue) à destination des pharmaciens et de leurs équipes,

EQUASENS GERMANY (édition de solutions pour pharmacies),

DIGIPHARMACIE, spécialiste de la digitalisation et gestion des factures fournisseurs à destination des pharmacies.





La société PRATILOG, spécialisée dans l’édition de solutions à destination des médecins libéraux exerçant en milieu hospitalier et paramédicaux est venue compléter l’offre de la Division MEDICAL SOLUTIONS.

La conjoncture économique défavorable affecte plus particulièrement les Divisions du Groupe commercialisant du matériel, notamment PHARMAGEST et E-CONNECT. En effet, les marges des pharmacies sont impactées par les ruptures de médicaments, la hausse des ventes de médicaments chers à marge plafonnée et les taux d’intérêt élevés, ce qui entraîne une forte inertie dans les investissements. Ce phénomène, tout comme la progression des fermetures d’officine se reflètent directement dans les comptes du Groupe.

Chiffre d’affaires T1 /Activités Publié 2023 Publié 2024 Variation /Publié Vente de configurations et matériels 26,0 21,5 -4,5 -18,3% Prestations de maintenance évolutive et formations métier 18,5 19,7 1,1 6,1% Nouvelles solutions logicielles et abonnements 11,2 11,6 0,4 3,8% Autres prestations (dont intermédiation) 0,5 0,5 0,0 4,7%

La croissance de toutes les activités, à l'exception des ventes de matériel, souligne la pertinence de la stratégie du Groupe qui s'adapte aux nouvelles tendances du marché en proposant de plus en plus d'offres de solutions en mode SaaS.

La Division PHARMAGEST enregistre un chiffre d’affaires T1 de 39,8 M€, en retrait de 5,9% par rapport au T1 2023.





Cette Division à envergure européenne représente 75% du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

Au niveau de la Pharmacie France, activité qui représente aujourd’hui encore 84% de la Division et dont le chiffres d’affaires est en baisse de 11% sur le T1 comparé au T1 2023 : Bien que les ventes de configurations et de matériels soient en net recul, surtout sur la partie configurations, de nouvelles offres de matériel suscitent un vif intérêt en France. Ces solutions, comme la borne libre-service notamment, visent à améliorer l'expérience des patients en pharmacie et à libérer du temps au comptoir pour les équipes officinales, rencontrant ainsi un succès significatif Les prestations de maintenance évolutive et formations métier sont portées par la contribution d’ATOOPHARM et l’impact de la révision des contrats de maintenance. Les ventes de licences et abonnements poursuivent leur croissance, soutenues par des offres à valeur ajoutée pour les pharmacies, notamment en mode SaaS telle qu’id.Décisionnel (solution de business intelligence) et id.Safe (sauvegarde externalisée).



La Division AXIGATE LINK enregistre un chiffre d’affaires T1 de 7,8 M€ en progression de 8,4% par rapport au T1 2023.





Cette Division représente 15% du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

Le succès de la Division est principalement porté par l’activité EHPAD (MALTA INFORMATIQUE) en France et en Belgique qui représente 60% de son activité globale, avec une progression de 15% sur le T1 2024 comparé au T1 2023





La Division E-CONNECT enregistre un chiffre d’affaires de 2,9 M€ en recul de 28,2% par rapport au T1 2023.





Cette Division représente 5% du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

Ce recul s’explique en partie par la conjoncture, mais surtout par un effet de base défavorable, le S1 2023 ayant été particulièrement fort en chiffre d’affaires dû à un changement réglementaire ayant entraîné d’importantes commandes de lecteurs de carte SESAM-Vitale nomades. En effet, la fin de commercialisation des Terminaux Lecteur Applicatif (TLA) au 31 juillet 2023 imposée par les pouvoirs publics a généré cette hausse temporaire.





La Division MEDICAL SOLUTIONS affiche un chiffre d’affaires de 2,1 M€ en baisse de 4% comparé au T1 2023.





Cette Division représente 4% du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

En 2023, le Ségur a favorisé la consolidation du parc des clients de la Division avec la généralisation de la version MédiStory 4. Sur le T1 2024, les ventes sont revenues à un niveau normatif. Il est à noter que désormais 52% des revenus sont récurrents.





La Division FINTECH affiche un chiffre d’affaires à 0,6 M€ en progression de 37,6% sur le T1 2024.





Cette Division représente 1% du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

La Division a profité de la stabilité des marchés financiers et des taux d’intérêt pour reconstituer son chiffre d’affaires.





Perspectives 2024

Le Groupe Equasens maintient ses prévisions, prévoyant un léger redressement de la croissance dès le second semestre 2024, suivi d'une accélération significative dès 2025. Cette perspective repose sur sa confiance en la résilience des professionnels de santé face aux défis actuels et dans leur capacité à réinvestir très rapidement.

Le Groupe poursuit ses investissements afin de proposer de nouvelles offres innovantes aux professionnels de santé en privilégiant le mode SaaS.

Fort de sa capacité d’investissement, le Groupe reste ouvert aux opportunités de croissances externes en adéquation avec sa stratégie basée sur l’interopérabilité entre professionnels de santé et leurs patients et le renforcement de sa présence en Europe.





Calendrier financier

27 juin 2024 : Assemblée Générale Le Groupe Equasens proposera à l’Assemblée Générale Annuelle le versement aux actionnaires d’un dividende de 1,25€ par action au titre de l’exercice 2023. L’Assemblée Générale se tiendra au Siège Social à Villers-lès-Nancy. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site www.equasens.com - Rubrique “Investisseurs / Assemblée Générale” pour connaître les modalités de participation.

2 août 2024 : Communiqué du chiffre d’affaires T2/S1 2024

27 septembre 2024 : Communiqué des résultats S1 2024

30 septembre 2024 : Présentation des résultats S1 2024

7 novembre 2024 : Communiqué du chiffre d’affaires T3 2024

6 février 2025 : Communiqué du chiffre d’affaires T4/annuel 2024

A propos du Groupe Equasens

Avec plus de 1.300 collaborateurs, le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (pharmaciens, médecins libéraux, hôpitaux, structures de HAD, maisons de retraite, maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande, Italie, et au Luxembourg, le Groupe Equasens rassemble aujourd’hui les professionnels de santé au sein d’un écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

