Verizon donará $70,000 y celebrará a la comunidad latina en Chicago

CHICAGO, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El jueves 9 de mayo, el evento en la tienda de Verizon llamado Connected by Culture contará con una charla informal con Ana Belaval, reportera de WGN y personalidad de televisión. Además, se ofrecerán fotos profesionales gratuitas a los miembros de la comunidad que asistan y celebraremos las nuevas donaciones de la empresa de $70,000 a organizaciones locales que sirven a la comunidad latina y apoyan a las pequeñas empresas y la inclusión digital.



El 9 de mayo, desde las 2:00 hasta las 6:00 p. m., en la tienda de Verizon en Berwyn, ubicada en 7160 Cermak Rd, Verizon será anfitrión del evento más reciente de la serie de la empresa Connected by Culture. Este evento inspirará el desarrollo de la fuerza laboral local a través de una charla informal, oportunidades para crear redes de trabajo y la presencia de un fotógrafo que tomará fotos profesionales para que los asistentes las utilicen en solicitudes de empleo y sitios web profesionales. Las nuevas donaciones de Verizon que suman $70,000 apoyarán la labor de las Cámaras de Comercio Little Village Chamber e Illinois Hispanic Chamber of Commerce que ofrecen programas para elevar a la comunidad latina en Chicago.

"A la Cámara de Comercio Little Village Chamber of Commerce le enorgullece asociarse con Verizon para fomentar relaciones más profundas dentro de la comunidad latina. Nuestro trabajo se centra en proporcionar recursos fundamentales, defensa y oportunidades para apoyar a los dueños de pequeñas empresas y emprendedores", dijo Jennifer Aguilar, directora ejecutiva de Little Village Chamber of Commerce. "Al asociarnos con Verizon para el evento 'Connected by Culture', estamos mostrando el espíritu vibrante de las latinas, el grupo de emprendedores de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, y fortaleciendo los lazos que empoderan a nuestra comunidad”.

"Nuestro equipo de la Cámara de Comercio Illinois Hispanic Chamber of Commerce (IHCC) está comprometido a ayudar a la comunidad empresarial latina proporcionando apoyo directo y colaborando con partes interesadas para crear empleos, ayudar a las pequeñas empresas a acceder a recursos financieros y fomentar el crecimiento económico. Esto incluye reconocer las perspectivas, habilidades y talentos únicos de las latinas que contribuyen al crecimiento y éxito de empresas y organizaciones", dijo Jaime di Paulo, presidente y CEO de la IHCC. "Este reconocimiento por parte de Verizon nos motiva a continuar nuestra misión de empoderar a los emprendedores hispanos y generar un cambio positivo en nuestra comunidad.”

"El evento Connected by Culture de Verizon celebra a la comunidad latina en Chicago y resalta las impactantes contribuciones de los líderes latinos y sus organizaciones para fomentar el avance de nuestras comunidades", dijo Mario Acosta Velez, director superior de Compromiso Local y Responsabilidad Social Corporativa. "Esto demuestra nuestro compromiso continuo de servir a nuestros clientes, comunidades y socios con orgullo y cultura.”

En consonancia con el plan de negocio responsable Citizen Verizon de la empresa, este evento resalta el compromiso continuo de Verizon con el desarrollo de la fuerza laboral, inclu el programa gratuito de Verizon Skill Forward que proporciona a las comunidades acceso a cursos en línea de desarrollo de habilidades, a ritmo propio y dirigidos por expertos. Sin necesidad de tener experiencia previa o un título universitario, los participantes de Verizon Skill Forward pueden acceder durante un año y sin costo a los cursos en línea dirigidos por expertos y diseñados por universidades y expertos del sector, inclu cursos específicos en español.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se fundó en el 2000 y es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de tecnología y comunicaciones. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $134 000 millones en 2023. La empresa ofrece servicios y soluciones de datos, video y voz en sus galardonadas redes y plataformas, lo que satisface la demanda de movilidad, conectividad de red fiable y seguridad de los clientes.

